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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 бер, 2018 21:11
richbitch написав:
42% от доходов на оплату компослуг по Украине...
Мягко говоря это не соответствует действительности.
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Vlad442
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:13
Vlad442 написав: richbitch написав:
42% от доходов на оплату компослуг по Украине...
Мягко говоря это не соответствует действительности.
Это не я подсчитал. А сколько? При средней з/п по стране 7500грн?
Что, средняя комуналка не составит 3000грн? (Сюда включаем не только единички, а и частные дома в селах/райцентрах, и панельные трешки в облцентрах)?
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richbitch
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:14
richbitch написав: Эгоист написав: richbitch написав:
Я стараюсь побольше общаться с богатыми людьми, перенимаю опыт и слежу за их поведением.
А с Онистратом тусуетесь?
Не, с ним не знаком
Не знакомА. "Богатой сучкой" назвать учётку мужик точно не мог
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Faceless
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:17
Эгоист написав: richbitch написав:
Я стараюсь побольше общаться с богатыми людьми, перенимаю опыт и слежу за их поведением.
Так куда сейчас вкладывают деньги богатые люди? Поделитесь наблюдениями.
Из последнего:
Продуктовый Завод в Словакии
Оливковые рощи в Испании
Отель в Швейцарии
Транспортная компания в Польше[/quote]
А вариант покупки 10 квартир в Киеве, под аренду, еще кем-нибудь рассматривается?
[/quote]
10 квартир в Киеве или околицах, это относительное богатство) Ну 1.5 млн долл, если с премиум сегментом. Это для богатого даже не первый класс школы. 2-3 квартиры, которые здесь иностранцы могут взять, а если 10, то это уже систему надо небольшую делать под аренду или под перепродажу. Процентов 6-7 будет, но у нас пока турбулентность, поэтому много не берут. А нам 10 квартир? Ну это пока один из нескольких инструментов инвестирования реально рабочих, поэтому, если есть оооочень хорошие условия, то можно, а так лучше немного переждать или в акции немного пробовать.
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p_76
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:18
richbitch написав:
Много моментов.
С отеля у него легальный доход, который не стыдно показать любому финмону.
Доход и цена отеля индексируется на инфляцию. Если вдруг завтра случится ителекзит, то отель перейдет на лиры и будет спокойно работать дальше.
Отель дает социальный статус. Чем занимаешься?
1) владею отелем в Италии
2) нихрена не делаю, меняю по сотке баксов из тумбочки на хлебушек.
Какой ответ лучше?
Отель можно оставить по наследству.
Отель дает легальный повод вида на жительство (в перспективе гражданства).
Отель не спи.ят, как деньги из ячейки или любую собственность в Украине.
Он вложил в недвижимость. Кто-то покупает отель в Италии, кто-то квартиру под аренду в Киеве. Разный масштаб, но идейно вещи одного порядка. Те же аргументы можно привести и в пользу десятка условных Круш.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Нед 25 бер, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Vlad442
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:18
richbitch написав:
Много моментов.
С отеля у него легальный доход, который не стыдно показать любому финмону.
А когда он покупал такой отель, то что показывал финмону?
richbitch написав:
Отель дает социальный статус. Чем занимаешься?
1) владею отелем в Италии
2) нихрена не делаю, меняю по сотке баксов из тумбочки на хлебушек.
Какой ответ лучше?
"Хороший понт дороже денег." Это как покупка спортивной команды.
richbitch написав:
Отель можно оставить по наследству.
Отель дает легальный повод вида на жительство (в перспективе гражданства).
Отель не спи.ят, как деньги из ячейки или любую собственность в Украине.
Это всё возможно, если докажет происхождение 8000000 на инвестицию.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:18
zahar_ написав: Faceless написав:
zahar_ написав:[quote="4331503:Faceless"]Кстати, был в гостях в Дубравице. В марте сильно активизировалось заселение. Примерно в 200 квартирах из 300 в подъезде уже живут
"Примерно в 200 квартирах" - кто и как оценивал?
Не я оценивал.
Оно ж видно тем кто в доме живёт.
В частности там списки есть кто за консьержа заплатил, это к примеру
То что больше стало жить людей в подъезде ваш источник почуствовал материально - за февраль он уже меньше чем 1400 за обогрев мопов платил?
Думаю что и инвесторы-перекупщики отчаявшись продать свою инвестиционную прелесЦ за те деньги что они хотели - решили перейти в ранг арендодателей. И подшаманив немного прелесЦ и обставив её решили выйти на рынок аренды.[/quote]Вот за платёжки не спросил.
Да, у них же пока и прямых договоров нет с поставщиками. За всю коммуналку брутто платят ЖЭКу.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:22
p_76 написав:Каждый человек считает на своем уровне экономического развития доход/расход, другими словами, немиллоионерам сложно понять миллионеров.
А трындунов, точнее трындунок, местных, лучше и не пытаться понять
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:24
richbitch написав: Vlad442 написав: richbitch написав:
42% от доходов на оплату компослуг по Украине...
Мягко говоря это не соответствует действительности.
Это не я подсчитал. А сколько? При средней з/п по стране 7500грн?
Что, средняя комуналка не составит 3000грн? (Сюда включаем не только единички, а и частные дома в селах/райцентрах, и панельные трешки в облцентрах)?
Средняя зарплата, средняя семья, два работающих это 15000. 3 тыс (а если живут не в трешке, а в двушке уже будет 2200, а в однушке 1700) уже составляют 20% в зимние месяцы и в 4 раза меньше в летние - 5%.
А если отойти от средних показателей, то она учитель с зарплатой 5, а он работает на СТО на якобы на минималку, а сам получает 15-20, и еще они оформили субсидию.
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Vlad442
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:29
richbitch написав:
Семье из 4 человек только на еду (не кафе/рестораны, а супермаркет/рынок) уходит тысяч 20 сейчас. Был на выходных на столичном рынке - почти 5000 грн потрачено. Да, на продуктах не экономлю, беру рыбу, икру, сыры и колбасу которая нравится, фермерские отлично едятся.
Заметьте, это без Гудвайна, там ценник автоматом Х2.
Вообще странно слышать про большие затраты, когда все утверждают что уборщица 800грн за уборку квартиры берет, что таксисты по 35000грн/мес зарабатывают, про стоматологов-миллионеров. Кто-то же должен им много платить что-бы оправдывались их заработки.
Про школы в КТ за 15-20килогрн/мес уже забыли? Только неделю назад писали. А КТ - это ипеня, жилье далеко не для миллионеров. А выучить двух детей - уже 30-40килогрн/мес.
Для миллионеров есть школа в НЛ с ценником х3.
Бензином по 32грн тоже никто не заправляется? А если машин несколько?
Одеваться семье нужно? Лего ребенку за 2000грн подарить? Бейблейд за 600грн (вообще хе..ня), а тазик, в котором эти бейблейды запускаются за 1000грн? И как не купить, если дите просит? И у всех одноклассников есть?
Я вообще не понимаю как семье из 4 чел прожить меньше чем на 50000. Это минимум. Это уже поездки на метро и практически отсутствие домашнего персонала. Граница бедности, я бы сказал. Переведем в доллары -это 1880$. Нищебродство по меркам США/ЕС. А у нас - уже средний класс.
Как мне сказал один знакомый, миллионер из Донецка, живет сейчас в Киеве: "в Украине жить конечно противно, но дешево". Попробуй проживи семьей в Швейцарии на 22560$/год. Там это бюджет на месяц.
Как это у тебя на всё провсё + нормально учить двоих детей помещалось в 50 000 грн в месяц когда только обучение двоих детей в приличной школе минимум на 30 000 грн тянет. Или ты детей в нищебродскую гос. школу сдала? Где не то что английский на нормальном уровне не преподают, а украинского нормально знать не будут?
Не пазорь Дамбас.
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