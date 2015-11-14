richbitch написав:

Семье из 4 человек только на еду (не кафе/рестораны, а супермаркет/рынок) уходит тысяч 20 сейчас. Был на выходных на столичном рынке - почти 5000 грн потрачено. Да, на продуктах не экономлю, беру рыбу, икру, сыры и колбасу которая нравится, фермерские отлично едятся.Заметьте, это без Гудвайна, там ценник автоматом Х2.Вообще странно слышать про большие затраты, когда все утверждают что уборщица 800грн за уборку квартиры берет, что таксисты по 35000грн/мес зарабатывают, про стоматологов-миллионеров. Кто-то же должен им много платить что-бы оправдывались их заработки.Про школы в КТ за 15-20килогрн/мес уже забыли? Только неделю назад писали. А КТ - это ипеня, жилье далеко не для миллионеров. А выучить двух детей - уже 30-40килогрн/мес.Для миллионеров есть школа в НЛ с ценником х3.Бензином по 32грн тоже никто не заправляется? А если машин несколько?Одеваться семье нужно? Лего ребенку за 2000грн подарить? Бейблейд за 600грн (вообще хе..ня), а тазик, в котором эти бейблейды запускаются за 1000грн? И как не купить, если дите просит? И у всех одноклассников есть?Я вообще не понимаю как семье из 4 чел прожить меньше чем на 50000. Это минимум. Это уже поездки на метро и практически отсутствие домашнего персонала. Граница бедности, я бы сказал. Переведем в доллары -это 1880$. Нищебродство по меркам США/ЕС. А у нас - уже средний класс.Как мне сказал один знакомый, миллионер из Донецка, живет сейчас в Киеве: "в Украине жить конечно противно, но дешево". Попробуй проживи семьей в Швейцарии на 22560$/год. Там это бюджет на месяц.