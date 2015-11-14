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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 бер, 2018 21:30
....блііііін, знову вже пару сторінок - "моя улюблена тема"
- "куди вкадати гроші?"
..... і зразу скажу всім: Вкладати великі кошти - є ВЕЛИКИЙ ВИБІР і купа напрямків! - а от з меншими коштами, вже дуже не розженешся! - з коштами, які = МЕНШЕ купівлі однухи для здачі в оренду!
- ну, які є варіанти, крім депо?
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Долярчик
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:33
Долярчик написав:
....блііііін, знову вже пару сторінок - "моя улюблена тема"
- "куди вкадати гроші?"
..... і зразу скажу всім: Вкладати великі кошти - є ВЕЛИКИЙ ВИБІР і купа напрямків!
Ви, як заможна людина, підкажіть нам "куди вкадати гроші?" Де лежить та "купа напрямків"?
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Эгоист
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:35
Faceless написав:
p_76 написав:Каждый человек считает на своем уровне экономического развития доход/расход, другими словами, немиллоионерам сложно понять миллионеров.
А трындунов, точнее трындунок, местных, лучше и не пытаться понять
Это про кого?) Ричбич? Все верно пишет, и по затратам и по детям. 50000 грн на 3-4 человека это самый самый минимум у нас для минимально нормальной жизни.
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p_76
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:38
Эгоист написав: Долярчик написав:
....блііііін, знову вже пару сторінок - "моя улюблена тема"
- "куди вкадати гроші?"
..... і зразу скажу всім: Вкладати великі кошти - є ВЕЛИКИЙ ВИБІР і купа напрямків!
Ви, як заможна людина, підкажіть нам "куди вкадати гроші?"
...яка я "заможня людина"? - те, що "гаратав/вкалував" майже без вихідних 7м років і нашкріб на квартиру(більше 50м2) і то в розтермінування!?
...а, на "залишкові" кошти, які паралельно скирдую на ремонт, якраз і хочу почути від тутешніх панів, - куди можна їх вкласти-прокрутити крім депо?
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Долярчик
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:38
Чего к человеку чЫпляться?) Есть школы государственные с нормальным обучением и месячными платежами не более 5000 грн на ребенка.
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p_76
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:45
p_76 написав:
Это про кого?) Ричбич? Все верно пишет, и по затратам и по детям. 50000 грн на 3-4 человека это самый самый минимум у нас для минимально нормальной жизни.
"самый самый минимум для минимально нормальной" - это какой уровень пирамиды Маслоу?
По-моему, в Киеве достаточно много таких семей живут в хрущиках или в оренде и ездят на литовцах.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Эгоист
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:47
второй, ну от силы, третий снизу. Еда, секс, безопасность, принадлежность к какой-то группе, возможно.
Востаннє редагувалось p_76
в Нед 25 бер, 2018 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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p_76
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:48
p_76 написав:
Чего к человеку чЫпляться?) Есть школы государственные с нормальным обучением и месячными платежами не более 5000 грн на ребенка.
Безусловно есть.
Но тут постоянно пишут, что уборщица за уборку 3к квартиры берет 800грн. 2 прихода в неделю, 8 в месяц - это 6400грн на уборщицу.
Таксист зарабатывает по 35000грн. Значит, ктото ему платит? Или ездят на своей машине, это примерно 5000грн/мес, без учета амортизации.
Про школу в КТ за 15000грн/мес просто привел пример что там не миллионеры живут, но платят.
50000 грн - это меньше чем 1900$, в год меньше 23000$ на семью.
Хотя я в 50000 сейчас не помещаюсь, уже написал. Скорее в 2018 с учетом инфляции нужно закладывать в бюджет 100000грн/м на семью 4чел.
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richbitch
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:50
Эгоист, женись, заведи спиногрызов. Сразу поймешь различие между бюджетом холостяка и семьи.
Если ты сам тратишь в месяц 20 тыс грн, то семья из 4 чел будет тратить 80000 грн, или ты думаешь что дети дешевле обойдутся на единицу, чем ты сам?
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richbitch
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:50
Vlad442 написав: richbitch написав: Vlad442 написав:
Мягко говоря это не соответствует действительности.
Это не я подсчитал. А сколько? При средней з/п по стране 7500грн?
Что, средняя комуналка не составит 3000грн? (Сюда включаем не только единички, а и частные дома в селах/райцентрах, и панельные трешки в облцентрах)?
Средняя зарплата, средняя семья, два работающих это 15000. 3 тыс (а если живут не в трешке, а в двушке уже будет 2200, а в однушке 1700) уже составляют 20% в зимние месяцы и в 4 раза меньше в летние - 5%.
А если отойти от средних показателей, то она учитель с зарплатой 5, а он работает на СТО на якобы на минималку, а сам получает 15-20, и еще они оформили субсидию.
Концепция поменялась? Врозеточники и таксисты срочно пошли на СТО на 800 долларов работать
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