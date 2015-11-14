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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 бер, 2018 21:50
Эгоист написав: p_76 написав:
Это про кого?) Ричбич? Все верно пишет, и по затратам и по детям. 50000 грн на 3-4 человека это самый самый минимум у нас для минимально нормальной жизни.
"самый самый минимум для минимально нормальной" - это какой уровень пирамиды Маслоу?
По-моему, в Киеве достаточно много таких семей живут в хрущиках или в оренде и ездят на литовцах.
а по Вашему какой уровень на семью 3-4 человека - 50000 грн/мес? Это даже, по международному критерию, не средеий класс.
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p_76
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:52
p_76 написав:
Чего к человеку чЫпляться?) Есть школы государственные с нормальным обучением и месячными платежами не более 5000 грн на ребенка.
А домашняя прислуга?
А на Мальдивы?
А мужу бюджет на любовницу?
richbitch правильно я пишу?
Ну чтоб всё как у людей было.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:53
да ну, вы доп затраты рисуете, они не из семейного бюджета)
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p_76
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:55
Эгоист написав:
Де лежить та "купа напрямків"?
... для ВЕЛИКИХ грошей - вже тут сто раз переназвали ті напрямки:
1) і купівля під здачу 5-10-20ть однух!
2) і перепродаж тих же 5-10-20ть однух!
3) і криптовалюти
4) і всякі форекси..... торги на біржах!
5) і тіж таки готелі!
6) і автомийки!
7) і СТО!
8 ) і сітка продуктових магазинів!
9) і сітка перукарень!
10) і сітка майстерень по ремонту одягу!
11) і сітка майстерень по ремонту електроінструменту(або побутових приладів).... або і те і те разом!
...мало?
...ще можу більше десятка "напрямків" написати для тих, в кого є від 100(чи то навіть від 200тис.дол)!
... а от що робити тим, в кого 5-10-15тис.дол.? - крім депо?
(теж би хотів прочитати, хоч з десяток варіантів!)
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Долярчик
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:58
Мягко говоря это не соответствует действительности.[/quote]
Это не я подсчитал. А сколько? При средней з/п по стране 7500грн?
Что, средняя комуналка не составит 3000грн? (Сюда включаем не только единички, а и частные дома в селах/райцентрах, и панельные трешки в облцентрах)?[/quote]
Средняя зарплата, средняя семья, два работающих это 15000. 3 тыс (а если живут не в трешке, а в двушке уже будет 2200, а в однушке 1700) уже составляют 20% в зимние месяцы и в 4 раза меньше в летние - 5%.
А если отойти от средних показателей, то она учитель с зарплатой 5, а он работает на СТО на якобы на минималку, а сам получает 15-20, и еще они оформили субсидию.[/quote]
Концепция поменялась? Врозеточники и таксисты срочно пошли на СТО на 800 долларов работать
[/quote]
Кстати, ездил на такси, после той статьи из ”Вилаж”, спрашивал у водителей 5-6 человек, сколько +- чистыми получается в месяц? Не более 20000 грн у всех, это если, с нормальными выходными, без выходных 24-25кггрн возможно.
Востаннє редагувалось p_76
в Нед 25 бер, 2018 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 22:04
Долярчик написав: Эгоист написав:
Де лежить та "купа напрямків"?
... для ВЕЛИКИХ грошей - вже тут сто раз переназвали ті напрямки:
1) і купівля під здачу 5-10-20ть однух!
2) і перепродаж тих же 5-10-20ть однух!
3) і криптовалюти
4) і всякі форекси..... торги на біржах!
5) і тіж таки готелі!
6) і автомийки!
7) і СТО!
8 ) і сітка продуктових магазинів!
9) і сітка перукарень!
10) і сітка майстерень по ремонту одягу!
11) і сітка майстерень по ремонту електроінструменту(або побутових приладів).... або і те і те разом!
...мало?
...ще можу більше десятка "напрямків" написати для тих, в кого є від 100(чи то навіть від 200тис.дол)!
... а от що робити тим, в кого 5-10-15тис.дол.? - крім депо?
(теж би хотів прочитати, хоч з десяток варіантів!)
100-200 тыс долл это небольшие деньги, хотя для начала очень хорошо, особенно сейчас у нас, но идеи работающие. Практически, во всех, должна быть система разработана. На 10 квартир под аренду, если занимаешься другим бизнесом, команда из трех человек минимум должна быть: менеджер/уборщица/мастер.
А что делать, если нет таких? Зарабатывать, открывать свое дело, повышать свою личную проф эффективность. Я по вечерам просматриваю часто форум после работы, во время, просто даже нет идеи смотреть по сторонам, а комментируют многие в рабочее дневное время, значит есть резерв, есть незрада))
Востаннє редагувалось p_76
в Нед 25 бер, 2018 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 22:10
richbitch написав:Эгоист, женись, заведи спиногрызов.
Сразу поймешь различие между бюджетом холостяка и семьи.
Если ты сам тратишь в месяц 20 тыс грн, то семья из 4 чел будет тратить 80000 грн, или ты думаешь что дети дешевле обойдутся на единицу, чем ты сам?
Благодарю за совет, но это не выгодная инвестиция.
П.С. А как же пересичные из хрущиков. У некоторых и детей и Мальвин побольше, чем у тебя.
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Додано: Нед 25 бер, 2018 22:19
p_76 написав:
На 10 квартир под аренду, если занимаешься другим бизнесом, команда из трех человек минимум должна быть: менеджер/уборщица/мастер.
При долгосрочной аренде нет. Только надежный мастер. И то необходимость его привлечения возникает максимум раз в несколько месяцев.
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Vlad442
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Додано: Нед 25 бер, 2018 22:24
Да, все верно, я имел в виду посуточную. Если до 10 квартир в долгосрочную, себя и мастера еще хватает, потом надо уже управляющий, конечно, если это не основной свой бизнес.
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p_76
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Додано: Нед 25 бер, 2018 22:25
Долярчик написав:
...ще можу більше десятка "напрямків" написати для тих, в кого є від 100(чи то навіть від 200тис.дол)!
Викладайте, дуже просимо!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Эгоист
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