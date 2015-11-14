Додано: Нед 25 бер, 2018 21:58

Мягко говоря это не соответствует действительности.[/quote]Это не я подсчитал. А сколько? При средней з/п по стране 7500грн?Что, средняя комуналка не составит 3000грн? (Сюда включаем не только единички, а и частные дома в селах/райцентрах, и панельные трешки в облцентрах)?[/quote]Средняя зарплата, средняя семья, два работающих это 15000. 3 тыс (а если живут не в трешке, а в двушке уже будет 2200, а в однушке 1700) уже составляют 20% в зимние месяцы и в 4 раза меньше в летние - 5%.А если отойти от средних показателей, то она учитель с зарплатой 5, а он работает на СТО на якобы на минималку, а сам получает 15-20, и еще они оформили субсидию.[/quote]Концепция поменялась? Врозеточники и таксисты срочно пошли на СТО на 800 долларов работать[/quote]Кстати, ездил на такси, после той статьи из ”Вилаж”, спрашивал у водителей 5-6 человек, сколько +- чистыми получается в месяц? Не более 20000 грн у всех, это если, с нормальными выходными, без выходных 24-25кггрн возможно.