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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 680681682683684685>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:50

  Эгоист написав:
  p_76 написав:Это про кого?) Ричбич? Все верно пишет, и по затратам и по детям. 50000 грн на 3-4 человека это самый самый минимум у нас для минимально нормальной жизни.

"самый самый минимум для минимально нормальной" - это какой уровень пирамиды Маслоу? :mrgreen:
По-моему, в Киеве достаточно много таких семей живут в хрущиках или в оренде и ездят на литовцах. :?


а по Вашему какой уровень на семью 3-4 человека - 50000 грн/мес? Это даже, по международному критерию, не средеий класс.
p_76
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:52

  p_76 написав:Чего к человеку чЫпляться?) Есть школы государственные с нормальным обучением и месячными платежами не более 5000 грн на ребенка.

А домашняя прислуга?
А на Мальдивы?
А мужу бюджет на любовницу?
richbitch правильно я пишу?
Ну чтоб всё как у людей было.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:53

да ну, вы доп затраты рисуете, они не из семейного бюджета)
p_76
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Эгоист написав:Де лежить та "купа напрямків"?

... для ВЕЛИКИХ грошей - вже тут сто раз переназвали ті напрямки:
1) і купівля під здачу 5-10-20ть однух!
2) і перепродаж тих же 5-10-20ть однух!
3) і криптовалюти
4) і всякі форекси..... торги на біржах!
5) і тіж таки готелі!
6) і автомийки!
7) і СТО!
8 ) і сітка продуктових магазинів!
9) і сітка перукарень!
10) і сітка майстерень по ремонту одягу!
11) і сітка майстерень по ремонту електроінструменту(або побутових приладів).... або і те і те разом!
...мало?

...ще можу більше десятка "напрямків" написати для тих, в кого є від 100(чи то навіть від 200тис.дол)!
... а от що робити тим, в кого 5-10-15тис.дол.? - крім депо?
(теж би хотів прочитати, хоч з десяток варіантів!) :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:58

Мягко говоря это не соответствует действительности.[/quote]


Это не я подсчитал. А сколько? При средней з/п по стране 7500грн?
Что, средняя комуналка не составит 3000грн? (Сюда включаем не только единички, а и частные дома в селах/райцентрах, и панельные трешки в облцентрах)?[/quote]
Средняя зарплата, средняя семья, два работающих это 15000. 3 тыс (а если живут не в трешке, а в двушке уже будет 2200, а в однушке 1700) уже составляют 20% в зимние месяцы и в 4 раза меньше в летние - 5%.
А если отойти от средних показателей, то она учитель с зарплатой 5, а он работает на СТО на якобы на минималку, а сам получает 15-20, и еще они оформили субсидию.[/quote]
Концепция поменялась? Врозеточники и таксисты срочно пошли на СТО на 800 долларов работать :)[/quote]

Кстати, ездил на такси, после той статьи из ”Вилаж”, спрашивал у водителей 5-6 человек, сколько +- чистыми получается в месяц? Не более 20000 грн у всех, это если, с нормальными выходными, без выходных 24-25кггрн возможно.
Востаннє редагувалось p_76 в Нед 25 бер, 2018 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:04

  Долярчик написав:
  Эгоист написав:Де лежить та "купа напрямків"?

... для ВЕЛИКИХ грошей - вже тут сто раз переназвали ті напрямки:
1) і купівля під здачу 5-10-20ть однух!
2) і перепродаж тих же 5-10-20ть однух!
3) і криптовалюти
4) і всякі форекси..... торги на біржах!
5) і тіж таки готелі!
6) і автомийки!
7) і СТО!
8 ) і сітка продуктових магазинів!
9) і сітка перукарень!
10) і сітка майстерень по ремонту одягу!
11) і сітка майстерень по ремонту електроінструменту(або побутових приладів).... або і те і те разом!
...мало?

...ще можу більше десятка "напрямків" написати для тих, в кого є від 100(чи то навіть від 200тис.дол)!
... а от що робити тим, в кого 5-10-15тис.дол.? - крім депо?
(теж би хотів прочитати, хоч з десяток варіантів!) :D


100-200 тыс долл это небольшие деньги, хотя для начала очень хорошо, особенно сейчас у нас, но идеи работающие. Практически, во всех, должна быть система разработана. На 10 квартир под аренду, если занимаешься другим бизнесом, команда из трех человек минимум должна быть: менеджер/уборщица/мастер.

А что делать, если нет таких? Зарабатывать, открывать свое дело, повышать свою личную проф эффективность. Я по вечерам просматриваю часто форум после работы, во время, просто даже нет идеи смотреть по сторонам, а комментируют многие в рабочее дневное время, значит есть резерв, есть незрада))
Востаннє редагувалось p_76 в Нед 25 бер, 2018 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:10

  richbitch написав:Эгоист, женись, заведи спиногрызов. Сразу поймешь различие между бюджетом холостяка и семьи.

Если ты сам тратишь в месяц 20 тыс грн, то семья из 4 чел будет тратить 80000 грн, или ты думаешь что дети дешевле обойдутся на единицу, чем ты сам?

Благодарю за совет, но это не выгодная инвестиция. :mrgreen:

П.С. А как же пересичные из хрущиков. У некоторых и детей и Мальвин побольше, чем у тебя.
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  p_76 написав:На 10 квартир под аренду, если занимаешься другим бизнесом, команда из трех человек минимум должна быть: менеджер/уборщица/мастер.

При долгосрочной аренде нет. Только надежный мастер. И то необходимость его привлечения возникает максимум раз в несколько месяцев.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да, все верно, я имел в виду посуточную. Если до 10 квартир в долгосрочную, себя и мастера еще хватает, потом надо уже управляющий, конечно, если это не основной свой бизнес.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:25

  Долярчик написав:
...ще можу більше десятка "напрямків" написати для тих, в кого є від 100(чи то навіть від 200тис.дол)!

Викладайте, дуже просимо! :roll:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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