Додано: Нед 25 бер, 2018 22:38

Эгоист написав: Де лежить та "купа напрямків"? Де лежить та "купа напрямків"?

... для ВЕЛИКИХ грошей - вже тут сто раз переназвали ті напрямки:1) і купівля під здачу 5-10-20ть однух!2) і перепродаж тих же 5-10-20ть однух!3) і криптовалюти4) і всякі форекси..... торги на біржах!5) і тіж таки готелі!6) і автомийки!7) і СТО!8 ) і сітка продуктових магазинів!9) і сітка перукарень!10) і сітка майстерень по ремонту одягу!11) і сітка майстерень по ремонту електроінструменту(або побутових приладів).... або і те і те разом!...мало?...ще можу більше десятка "напрямків" написати для тих, в кого є від 100(чи то навіть від 200тис.дол)!... а от що робити тим, в кого 5-10-15тис.дол.? - крім депо?(теж би хотів прочитати, хоч з десяток варіантів!)[/quote]100-200 тыс долл это небольшие деньги, хотя для начала очень хорошо, особенно сейчас у нас, но идеи работающие. Практически, во всех, должна быть система разработана. На 10 квартир под аренду, если занимаешься другим бизнесом, команда из трех человек минимум должна быть: менеджер/уборщица/мастер.Я по вечерам просматриваю часто форум после работы, во время, просто даже нет идеи смотреть по сторонам, а комментируют многие в рабочее дневное время, значит есть резерв, есть незрада))[/quote]..."відкривати свою справу"(я й відкрив, майже 8м років тому), але хотів би тут декілька варіантів прочитати: яку саме "свою справу" відкрити ще?....а, відписують у робочий час, бо мають таку роботу, що час-від-часу з'являється декілька вільних хвилинок!..... як у мене[/quote]Знаете, если у Вас есть желание и силы еще на какое-то дело, открывайте. Как по мне, лучше, все таки, делать, что ближе к душе. Потому что строить бизнес исходя из желания только заработать, это не честно перед своей жизнью (понимаю, философское заключение), в том смысле, если дело потенциально прибыльное, но не вызывает, кроме финансовых эмоций, радости, гордости, искренности, лучше в долгосрочную не ввязываться, ну или под продажу. Производство или услуги больше привлекают?Единственное, хотите большие деньги, мыслите глобально. У Трампа на эту тему одноименная хорошая книга была.