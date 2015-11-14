Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
... для ВЕЛИКИХ грошей - вже тут сто раз переназвали ті напрямки: 1) і купівля під здачу 5-10-20ть однух! 2) і перепродаж тих же 5-10-20ть однух! 3) і криптовалюти 4) і всякі форекси..... торги на біржах! 5) і тіж таки готелі! 6) і автомийки! 7) і СТО! 8 ) і сітка продуктових магазинів! 9) і сітка перукарень! 10) і сітка майстерень по ремонту одягу! 11) і сітка майстерень по ремонту електроінструменту(або побутових приладів).... або і те і те разом! ...мало?
...ще можу більше десятка "напрямків" написати для тих, в кого є від 100(чи то навіть від 200тис.дол)! ... а от що робити тим, в кого 5-10-15тис.дол.? - крім депо? (теж би хотів прочитати, хоч з десяток варіантів!)
100-200 тыс долл это небольшие деньги, хотя для начала очень хорошо, особенно сейчас у нас, но идеи работающие. Практически, во всех, должна быть система разработана. На 10 квартир под аренду, если занимаешься другим бизнесом, команда из трех человек минимум должна быть: менеджер/уборщица/мастер.
А что делать, если нет таких? Зарабатывать, открывать свое дело, повышать свою личную проф эффективность. Я по вечерам просматриваю часто форум после работы, во время, просто даже нет идеи смотреть по сторонам, а комментируют многие в рабочее дневное время, значит есть резерв, есть незрада))
..."відкривати свою справу"(я й відкрив, майже 8м років тому), але хотів би тут декілька варіантів прочитати: яку саме "свою справу" відкрити ще?
....а, відписують у робочий час, бо мають таку роботу, що час-від-часу з'являється декілька вільних хвилинок!..... як у мене
richbitch написав:Я же сказал- выводят за границу.
Прикол богатого человека, что он уже не гонится за доходностью, его устраивает стабильность.
Например, один купил мини-отель в Италии, возле Бергамо, там очень красиво. Вложил около 8млн евро. Доходность получает примерно 4% годовых. Отель работает он говорил около 120 лет уже, старинный такой
Можно ссылочку на отель, периодически бываю в тех краях, заеду посмотрю что и как там.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
p_76 написав:На 10 квартир под аренду, если занимаешься другим бизнесом, команда из трех человек минимум должна быть: менеджер/уборщица/мастер.
При долгосрочной аренде нет. Только надежный мастер. И то необходимость его привлечения возникает максимум раз в несколько месяцев.
Любой вопрос по текущему ремонту решается с помощью сайта "кабанчик", через некоторое время обрастаешь контактами нормальных мастеров. Содержать их на з/п не нужно, просто привлекаешь по необходимости. Если сам на Мальдивах, то даешь квартирантам телефон нужного мастера, а потом, в зависимости от вида ремонта (ты должен оплатить или квартиранты) - вычитаешь или добавляешь к арендному платежу.
По факту, нужен только управляющий/управляющая, которая будет администрировать ежемесячный сбор аренды, оплату комунала, пересдачу квартиры, другие мелкие вопросы. На полставки.
Кто профессионально занимается управлением квартирами, берет 10%, но если у тебя квартир много, то дешевле нанять на зарплату. К тому же при сдаче квартиры она выступает как брокеи и берет дополнительно +50% от месячной аренды. Естественно не себе в карман, а тебе (ну ты можешь с этой суммы выписать ей небольшую премию, я даю обычно 25% от брокерских).
С посуточной сложнее, но там если меньше 15-20 квартир в управлении, то я считал что невыгодно, проще сдать в управление фирме, которая этим занимается.
Долярчик написав: ...ще можу більше десятка "напрямків" написати для тих, в кого є від 100(чи то навіть від 200тис.дол)!
Викладайте, дуже просимо!
.... нов проблем, але завтра, ЯКЩО ТУТ ХОЧ ПРОЧИТАЮ ПАРУ ПОСТІВ ПРО РЕКОМЕНДАЦІЇ(варіантів хоча б по 8-10ть!) - "а що робити з коштами, в кого 5-10-15тис.дол.?" ...варіанти в студію! (с)
На жаль, тут зібрались лише ті, хто цікавиться інвестиціями від 200К.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
... для ВЕЛИКИХ грошей - вже тут сто раз переназвали ті напрямки: 1) і купівля під здачу 5-10-20ть однух! 2) і перепродаж тих же 5-10-20ть однух! 3) і криптовалюти 4) і всякі форекси..... торги на біржах! 5) і тіж таки готелі! 6) і автомийки! 7) і СТО! 8 ) і сітка продуктових магазинів! 9) і сітка перукарень! 10) і сітка майстерень по ремонту одягу! 11) і сітка майстерень по ремонту електроінструменту(або побутових приладів).... або і те і те разом! ...мало?
...ще можу більше десятка "напрямків" написати для тих, в кого є від 100(чи то навіть від 200тис.дол)! ... а от що робити тим, в кого 5-10-15тис.дол.? - крім депо? (теж би хотів прочитати, хоч з десяток варіантів!) [/quote]
100-200 тыс долл это небольшие деньги, хотя для начала очень хорошо, особенно сейчас у нас, но идеи работающие. Практически, во всех, должна быть система разработана. На 10 квартир под аренду, если занимаешься другим бизнесом, команда из трех человек минимум должна быть: менеджер/уборщица/мастер.
А что делать, если нет таких? Зарабатывать, открывать свое дело, повышать свою личную проф эффективность. Я по вечерам просматриваю часто форум после работы, во время, просто даже нет идеи смотреть по сторонам, а комментируют многие в рабочее дневное время, значит есть резерв, есть незрада))[/quote] ..."відкривати свою справу"(я й відкрив, майже 8м років тому), але хотів би тут декілька варіантів прочитати: яку саме "свою справу" відкрити ще?
....а, відписують у робочий час, бо мають таку роботу, що час-від-часу з'являється декілька вільних хвилинок!..... як у мене [/quote]
Знаете, если у Вас есть желание и силы еще на какое-то дело, открывайте. Как по мне, лучше, все таки, делать, что ближе к душе. Потому что строить бизнес исходя из желания только заработать, это не честно перед своей жизнью (понимаю, философское заключение), в том смысле, если дело потенциально прибыльное, но не вызывает, кроме финансовых эмоций, радости, гордости, искренности, лучше в долгосрочную не ввязываться, ну или под продажу. Производство или услуги больше привлекают? Единственное, хотите большие деньги, мыслите глобально. У Трампа на эту тему одноименная хорошая книга была.
Востаннє редагувалось p_76 в Нед 25 бер, 2018 22:46, всього редагувалось 1 раз.
p_76 написав:На 10 квартир под аренду, если занимаешься другим бизнесом, команда из трех человек минимум должна быть: менеджер/уборщица/мастер.
При долгосрочной аренде нет. Только надежный мастер. И то необходимость его привлечения возникает максимум раз в несколько месяцев.
Любой вопрос по текущему ремонту решается с помощью сайта "кабанчик", через некоторое время обрастаешь контактами нормальных мастеров. Содержать их на з/п не нужно, просто привлекаешь по необходимости. Если сам на Мальдивах, то даешь квартирантам телефон нужного мастера, а потом, в зависимости от вида ремонта (ты должен оплатить или квартиранты) - вычитаешь или добавляешь к арендному платежу.
По факту, нужен только управляющий/управляющая, которая будет администрировать ежемесячный сбор аренды, оплату комунала, пересдачу квартиры, другие мелкие вопросы. На полставки.
Кто профессионально занимается управлением квартирами, берет 10%, но если у тебя квартир много, то дешевле нанять на зарплату. К тому же при сдаче квартиры она выступает как брокеи и берет дополнительно +50% от месячной аренды. Естественно не себе в карман, а тебе (ну ты можешь с этой суммы выписать ей небольшую премию, я даю обычно 25% от брокерских).
С посуточной сложнее, но там если меньше 15-20 квартир в управлении, то я считал что невыгодно, проще сдать в управление фирме, которая этим занимается.
все эти ваши виртуальные знания меркнут на фоне житейской мудрости в виде рюкзачка с бутербродиками, притащенными в квартиру с целью не отдавать залог съезжающим арендаторам.
Vlad442 написав:Средняя зарплата, средняя семья, два работающих это 15000. 3 тыс (а если живут не в трешке, а в двушке уже будет 2200, а в однушке 1700) уже составляют 20% в зимние месяцы и в 4 раза меньше в летние - 5%. А если отойти от средних показателей, то она учитель с зарплатой 5, а он работает на СТО на якобы на минималку, а сам получает 15-20, и еще они оформили субсидию.
Как вариант: она-многодетная мать-одиночка, он-малоимущий многодетный отец, доходы "в конверте" + матпомощь малоимущим + субсидия...официально ППЦ а в реале профит + Гиннес с крылышками!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский