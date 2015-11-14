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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 681682683684685>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:28

  p_76 написав:
  Долярчик написав:
  Эгоист написав:Де лежить та "купа напрямків"?

... для ВЕЛИКИХ грошей - вже тут сто раз переназвали ті напрямки:
1) і купівля під здачу 5-10-20ть однух!
2) і перепродаж тих же 5-10-20ть однух!
3) і криптовалюти
4) і всякі форекси..... торги на біржах!
5) і тіж таки готелі!
6) і автомийки!
7) і СТО!
8 ) і сітка продуктових магазинів!
9) і сітка перукарень!
10) і сітка майстерень по ремонту одягу!
11) і сітка майстерень по ремонту електроінструменту(або побутових приладів).... або і те і те разом!
...мало?

...ще можу більше десятка "напрямків" написати для тих, в кого є від 100(чи то навіть від 200тис.дол)!
... а от що робити тим, в кого 5-10-15тис.дол.? - крім депо?
(теж би хотів прочитати, хоч з десяток варіантів!) :D


100-200 тыс долл это небольшие деньги, хотя для начала очень хорошо, особенно сейчас у нас, но идеи работающие. Практически, во всех, должна быть система разработана. На 10 квартир под аренду, если занимаешься другим бизнесом, команда из трех человек минимум должна быть: менеджер/уборщица/мастер.

А что делать, если нет таких? Зарабатывать, открывать свое дело, повышать свою личную проф эффективность. Я по вечерам просматриваю часто форум после работы, во время, просто даже нет идеи смотреть по сторонам, а комментируют многие в рабочее дневное время, значит есть резерв, есть незрада))

..."відкривати свою справу"(я й відкрив, майже 8м років тому), але хотів би тут декілька варіантів прочитати: яку саме "свою справу" відкрити ще?

....а, відписують у робочий час, бо мають таку роботу, що час-від-часу з'являється декілька вільних хвилинок!..... як у мене :oops:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:30

  richbitch написав:Я же сказал- выводят за границу.

Прикол богатого человека, что он уже не гонится за доходностью, его устраивает стабильность.

Например, один купил мини-отель в Италии, возле Бергамо, там очень красиво. Вложил около 8млн евро. Доходность получает примерно 4% годовых. Отель работает он говорил около 120 лет уже, старинный такой :)

Можно ссылочку на отель, периодически бываю в тех краях, заеду посмотрю что и как там.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:33

  Эгоист написав:
  Долярчик написав:
...ще можу більше десятка "напрямків" написати для тих, в кого є від 100(чи то навіть від 200тис.дол)!

Викладайте, дуже просимо! :roll:

.... нов проблем, але завтра, ЯКЩО ТУТ ХОЧ ПРОЧИТАЮ ПАРУ ПОСТІВ ПРО РЕКОМЕНДАЦІЇ(варіантів хоча б по 8-10ть!) - "а що робити з коштами, в кого 5-10-15тис.дол.?"
...варіанти в студію! (с) :mrgreen:

... а тоді(вже завтра) - я ще з десяток нових варіантів накатаю(про "+200тис.дол.")
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 25 бер, 2018 22:36, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:35

  Vlad442 написав:
  p_76 написав:На 10 квартир под аренду, если занимаешься другим бизнесом, команда из трех человек минимум должна быть: менеджер/уборщица/мастер.

При долгосрочной аренде нет. Только надежный мастер. И то необходимость его привлечения возникает максимум раз в несколько месяцев.


Любой вопрос по текущему ремонту решается с помощью сайта "кабанчик", через некоторое время обрастаешь контактами нормальных мастеров. Содержать их на з/п не нужно, просто привлекаешь по необходимости. Если сам на Мальдивах, то даешь квартирантам телефон нужного мастера, а потом, в зависимости от вида ремонта (ты должен оплатить или квартиранты) - вычитаешь или добавляешь к арендному платежу.

По факту, нужен только управляющий/управляющая, которая будет администрировать ежемесячный сбор аренды, оплату комунала, пересдачу квартиры, другие мелкие вопросы. На полставки.

Кто профессионально занимается управлением квартирами, берет 10%, но если у тебя квартир много, то дешевле нанять на зарплату. К тому же при сдаче квартиры она выступает как брокеи и берет дополнительно +50% от месячной аренды. Естественно не себе в карман, а тебе (ну ты можешь с этой суммы выписать ей небольшую премию, я даю обычно 25% от брокерских).

С посуточной сложнее, но там если меньше 15-20 квартир в управлении, то я считал что невыгодно, проще сдать в управление фирме, которая этим занимается.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:36

  Долярчик написав:
  Эгоист написав:
  Долярчик написав:
...ще можу більше десятка "напрямків" написати для тих, в кого є від 100(чи то навіть від 200тис.дол)!

Викладайте, дуже просимо! :roll:

.... нов проблем, але завтра, ЯКЩО ТУТ ХОЧ ПРОЧИТАЮ ПАРУ ПОСТІВ ПРО РЕКОМЕНДАЦІЇ(варіантів хоча б по 8-10ть!) - "а що робити з коштами, в кого 5-10-15тис.дол.?"
...варіанти в студію! (с) :mrgreen:

На жаль, тут зібрались лише ті, хто цікавиться інвестиціями від 200К. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:37

  Эгоист написав:
  richbitch написав:Эгоист, женись, заведи спиногрызов. Сразу поймешь различие между бюджетом холостяка и семьи.

Если ты сам тратишь в месяц 20 тыс грн, то семья из 4 чел будет тратить 80000 грн, или ты думаешь что дети дешевле обойдутся на единицу, чем ты сам?

Благодарю за совет, но это не выгодная инвестиция. :mrgreen:

П.С. А как же пересичные из хрущиков. У некоторых и детей и Мальвин побольше, чем у тебя.


Эти пересичные за чертой бедности.

Просто их много и создается впечатление, что это даже нормально - жить семьей на 500$-800$ в месяц.

Но нет. Это просто говорит о том, что 80% за чертой бедности. А средний класс с доходом 5-10куе на семью у нас считается чуть ли не богачами.

Классическая центральная Африка, одним словом.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:38

  Эгоист написав:Де лежить та "купа напрямків"?

... для ВЕЛИКИХ грошей - вже тут сто раз переназвали ті напрямки:
1) і купівля під здачу 5-10-20ть однух!
2) і перепродаж тих же 5-10-20ть однух!
3) і криптовалюти
4) і всякі форекси..... торги на біржах!
5) і тіж таки готелі!
6) і автомийки!
7) і СТО!
8 ) і сітка продуктових магазинів!
9) і сітка перукарень!
10) і сітка майстерень по ремонту одягу!
11) і сітка майстерень по ремонту електроінструменту(або побутових приладів).... або і те і те разом!
...мало?

...ще можу більше десятка "напрямків" написати для тих, в кого є від 100(чи то навіть від 200тис.дол)!
... а от що робити тим, в кого 5-10-15тис.дол.? - крім депо?
(теж би хотів прочитати, хоч з десяток варіантів!) :D[/quote]

100-200 тыс долл это небольшие деньги, хотя для начала очень хорошо, особенно сейчас у нас, но идеи работающие. Практически, во всех, должна быть система разработана. На 10 квартир под аренду, если занимаешься другим бизнесом, команда из трех человек минимум должна быть: менеджер/уборщица/мастер.

А что делать, если нет таких? Зарабатывать, открывать свое дело, повышать свою личную проф эффективность. Я по вечерам просматриваю часто форум после работы, во время, просто даже нет идеи смотреть по сторонам, а комментируют многие в рабочее дневное время, значит есть резерв, есть незрада))[/quote]
..."відкривати свою справу"(я й відкрив, майже 8м років тому), але хотів би тут декілька варіантів прочитати: яку саме "свою справу" відкрити ще?

....а, відписують у робочий час, бо мають таку роботу, що час-від-часу з'являється декілька вільних хвилинок!..... як у мене :oops:[/quote]

Знаете, если у Вас есть желание и силы еще на какое-то дело, открывайте. Как по мне, лучше, все таки, делать, что ближе к душе. Потому что строить бизнес исходя из желания только заработать, это не честно перед своей жизнью (понимаю, философское заключение), в том смысле, если дело потенциально прибыльное, но не вызывает, кроме финансовых эмоций, радости, гордости, искренности, лучше в долгосрочную не ввязываться, ну или под продажу. Производство или услуги больше привлекают?
Единственное, хотите большие деньги, мыслите глобально. У Трампа на эту тему одноименная хорошая книга была.
Востаннє редагувалось p_76 в Нед 25 бер, 2018 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:40

  richbitch написав:
  Vlad442 написав:
  p_76 написав:На 10 квартир под аренду, если занимаешься другим бизнесом, команда из трех человек минимум должна быть: менеджер/уборщица/мастер.

При долгосрочной аренде нет. Только надежный мастер. И то необходимость его привлечения возникает максимум раз в несколько месяцев.


Любой вопрос по текущему ремонту решается с помощью сайта "кабанчик", через некоторое время обрастаешь контактами нормальных мастеров. Содержать их на з/п не нужно, просто привлекаешь по необходимости. Если сам на Мальдивах, то даешь квартирантам телефон нужного мастера, а потом, в зависимости от вида ремонта (ты должен оплатить или квартиранты) - вычитаешь или добавляешь к арендному платежу.

По факту, нужен только управляющий/управляющая, которая будет администрировать ежемесячный сбор аренды, оплату комунала, пересдачу квартиры, другие мелкие вопросы. На полставки.

Кто профессионально занимается управлением квартирами, берет 10%, но если у тебя квартир много, то дешевле нанять на зарплату. К тому же при сдаче квартиры она выступает как брокеи и берет дополнительно +50% от месячной аренды. Естественно не себе в карман, а тебе (ну ты можешь с этой суммы выписать ей небольшую премию, я даю обычно 25% от брокерских).

С посуточной сложнее, но там если меньше 15-20 квартир в управлении, то я считал что невыгодно, проще сдать в управление фирме, которая этим занимается.


все эти ваши виртуальные знания меркнут на фоне житейской мудрости в виде рюкзачка с бутербродиками, притащенными в квартиру с целью не отдавать залог съезжающим арендаторам.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:44

  Vlad442 написав:Средняя зарплата, средняя семья, два работающих это 15000. 3 тыс (а если живут не в трешке, а в двушке уже будет 2200, а в однушке 1700) уже составляют 20% в зимние месяцы и в 4 раза меньше в летние - 5%.
А если отойти от средних показателей, то она учитель с зарплатой 5, а он работает на СТО на якобы на минималку, а сам получает 15-20, и еще они оформили субсидию.

Как вариант: она-многодетная мать-одиночка, он-малоимущий многодетный отец, доходы "в конверте" + матпомощь малоимущим + субсидия...официально ППЦ а в реале профит + Гиннес с крылышками!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

мы же не про разводы типа изи мани)
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