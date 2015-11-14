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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 682683684685>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:45

Эти брехуны про "фсё выкуплено" хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский.
Когда "фсё выкуплено" дом строится за полгода - доказано поляченко пилотным домом кгс на гмыри.
Сколько столица мурижит покупателей воздуха первой очереди - 2 года или больше?
Столица уже покупателей первой очереди часом не сделала терпилами?[/quote]
Взагалі-то, Перші дві черги в ЖК ВАРШАВСЬКИЙ (6 будинків) введені :D своєчасно в експлуатацію. До чого цей безвідповідальний понос на форумі?
iva64
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Эгоист написав:На жаль, тут зібрались лише ті, хто цікавиться інвестиціями від 200К.

...я завжди думав, що ті, що заробляють від 2-3-5х тис. дол. в місяць, дуже ЛЕГКО їм буде "підказати/роз'яснити", яку "свою справу" відкрити, щоб приносила +/- ОДНУ тис. дол/міс.! :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Купите лазерный и фрезерный станок. Будет через пару месяцев при правильном маркетинге от 1000 долл. Лаерный 10куе, фреза 15 куе. Два оператора 600-700 долл, аренда, квадратов 50-70, до 250долл/мес.
p_76
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:52

  Долярчик написав:
  Эгоист написав:На жаль, тут зібрались лише ті, хто цікавиться інвестиціями від 200К.

...я завжди думав, що ті, що заробляють від 2-3-5х тис. дол. в місяць, дуже ЛЕГКО їм буде "підказати/роз'яснити", яку "свою справу" відкрити, щоб приносила +/- ОДНУ тис. дол/міс.! :roll:



Есть правило 10000 часов.

Чтобы стать специалистом в какой-то области, нужно этим заниматься (думать об этом, читать книги, в том числе) 10000 часов. В переводе на 8часовой рабочий день и 250 рабочих дней в году - примерно 5 лет. Если сверхурочно и без выходных - то быстрее.

Иначе купленная тобой торговая сеть рискует прогореть в первый же год.

Неужели ты думаешь что можно купить чужой бизнес и сходу, не понимая ничего в специфике, в процессе, не имея профконтактов, им успешно рулить???

В этом и прелесть сдачи в аренду квартиры - тут твоя роль как менеджера сведена к минимуму. У неучей квартира дает 6-7% годовых, у профи - 12-13% (со всеми брокерскими и т.д), но прогореть очень сложно. В отличае от активного бизнеса.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:54

  baraka написав:
все эти ваши виртуальные знания меркнут на фоне житейской мудрости в виде рюкзачка с бутербродиками, притащенными в квартиру с целью не отдавать залог съезжающим арендаторам.

Блеск и нищета виртуальной лендлордши.
Я её когда читаю, чего то навевает какой то незатейливой газеткой для пенсионеров.
Мож Трибека (Ричбич) журналистка неудачница?
Мечтает о Мальдивах, а работает кассиршой в маркете...
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:55

  Долярчик написав:
  Эгоист написав:На жаль, тут зібрались лише ті, хто цікавиться інвестиціями від 200К.

...я завжди думав, що ті, що заробляють від 2-3-5х тис. дол. в місяць, дуже ЛЕГКО їм буде "підказати/роз'яснити", яку "свою справу" відкрити, щоб приносила +/- ОДНУ тис. дол/міс.! :roll:

Справа в тому, що при таких малих інвестиціях, ключову роль грають не гроші, а знання справи та досвід самі по собі. Без них вкладати 10К нікуди, тільки в самоосвіту. Тому, підказати не можливо в принципі.
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 25 бер, 2018 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:56

  Долярчик написав:"підказати/роз'яснити", яку "свою справу" відкрити, щоб приносила +/- ОДНУ тис. дол/міс.!

разве что смолы тебе горячей
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:58

  UA написав:Блеск и нищета виртуальной лендлордши.
Я её когда читаю, чего то навевает какой то незатейливой газеткой для пенсионеров.
Мож Трибека (Ричбич) журналистка неудачница?
Мечтает о Мальдивах, а работает кассиршой в маркете...

Когда долго нет рассказов о Мальдивах, пропадает чувство стабильности в стране. Появляется тревога и страх перед политико-экономическим будущим. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:04

  richbitch написав:
  Долярчик написав:
  Эгоист написав:На жаль, тут зібрались лише ті, хто цікавиться інвестиціями від 200К.

...я завжди думав, що ті, що заробляють від 2-3-5х тис. дол. в місяць, дуже ЛЕГКО їм буде "підказати/роз'яснити", яку "свою справу" відкрити, щоб приносила +/- ОДНУ тис. дол/міс.! :roll:



Есть правило 10000 часов.

Чтобы стать специалистом в какой-то области, нужно этим заниматься (думать об этом, читать книги, в том числе) 10000 часов. В переводе на 8часовой рабочий день и 250 рабочих дней в году - примерно 5 лет. Если сверхурочно и без выходных - то быстрее.

Иначе купленная тобой торговая сеть рискует прогореть в первый же год.

Неужели ты думаешь что можно купить чужой бизнес и сходу, не понимая ничего в специфике, в процессе, не имея профконтактов, им успешно рулить???

В этом и прелесть сдачи в аренду квартиры - тут твоя роль как менеджера сведена к минимуму. У неучей квартира дает 6-7% годовых, у профи - 12-13% (со всеми брокерскими и т.д), но прогореть очень сложно. В отличае от активного бизнеса.

... тому, я кажу - НЕ ТРЕБА ПІДКАЗУВАТИ, ЯК ЗАРОБИТИ ВЕЛИКІ ГРОШІ, А ПОТРІБНО - ЯК ЗАРОБИТИ МАЛІ!(тобто, всього лиш 1тис.дол/міс) :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

richbitch написав:
  Долярчик написав:
  Эгоист написав:На жаль, тут зібрались лише ті, хто цікавиться інвестиціями від 200К.

...я завжди думав, що ті, що заробляють від 2-3-5х тис. дол. в місяць, дуже ЛЕГКО їм буде "підказати/роз'яснити", яку "свою справу" відкрити, щоб приносила +/- ОДНУ тис. дол/міс.! :roll:



Есть правило 10000 часов.

Чтобы стать специалистом в какой-то области, нужно этим заниматься (думать об этом, читать книги, в том числе) 10000 часов. В переводе на 8часовой рабочий день и 250 рабочих дней в году - примерно 5 лет. Если сверхурочно и без выходных - то быстрее.

Иначе купленная тобой торговая сеть рискует прогореть в первый же год.

Неужели ты думаешь что можно купить чужой бизнес и сходу, не понимая ничего в специфике, в процессе, не имея профконтактов, им успешно рулить???

В этом и прелесть сдачи в аренду квартиры - тут твоя роль как менеджера сведена к минимуму. У неучей квартира дает 6-7% годовых, у профи - 12-13% (со всеми брокерскими и т.д), но прогореть очень сложно. В отличае от активного бизнеса.
Мудрости из "МБА от МАУП"? :mrgreen:
Давно на выходных такого цирка не было
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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