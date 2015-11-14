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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 бер, 2018 22:45
Эти брехуны про "фсё выкуплено" хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский.
Когда "фсё выкуплено" дом строится за полгода - доказано поляченко пилотным домом кгс на гмыри.
Сколько столица мурижит покупателей воздуха первой очереди - 2 года или больше?
Столица уже покупателей первой очереди часом не сделала терпилами?[/quote]
Взагалі-то, Перші дві черги в ЖК ВАРШАВСЬКИЙ (6 будинків) введені своєчасно
в експлуатацію. До чого цей безвідповідальний понос на форумі?
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iva64
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Додано: Нед 25 бер, 2018 22:50
Купите лазерный и фрезерный станок. Будет через пару месяцев при правильном маркетинге от 1000 долл. Лаерный 10куе, фреза 15 куе. Два оператора 600-700 долл, аренда, квадратов 50-70, до 250долл/мес.
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p_76
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Додано: Нед 25 бер, 2018 22:52
Долярчик написав: Эгоист написав:
На жаль, тут зібрались лише ті, хто цікавиться інвестиціями від 200К.
...я завжди думав, що ті, що заробляють від 2-3-5х тис. дол. в місяць, дуже ЛЕГКО їм буде "підказати/роз'яснити", яку "свою справу" відкрити, щоб приносила +/- ОДНУ тис. дол/міс.!
Есть правило 10000 часов.
Чтобы стать специалистом в какой-то области, нужно этим заниматься (думать об этом, читать книги, в том числе) 10000 часов. В переводе на 8часовой рабочий день и 250 рабочих дней в году - примерно 5 лет. Если сверхурочно и без выходных - то быстрее.
Иначе купленная тобой торговая сеть рискует прогореть в первый же год.
Неужели ты думаешь что можно купить чужой бизнес и сходу, не понимая ничего в специфике, в процессе, не имея профконтактов, им успешно рулить???
В этом и прелесть сдачи в аренду квартиры - тут твоя роль как менеджера сведена к минимуму. У неучей квартира дает 6-7% годовых, у профи - 12-13% (со всеми брокерскими и т.д), но прогореть очень сложно. В отличае от активного бизнеса.
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richbitch
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Додано: Нед 25 бер, 2018 22:54
baraka написав:
все эти ваши виртуальные знания меркнут на фоне житейской мудрости в виде рюкзачка с бутербродиками, притащенными в квартиру с целью не отдавать залог съезжающим арендаторам.
Блеск и нищета виртуальной лендлордши.
Я её когда читаю, чего то навевает какой то незатейливой газеткой для пенсионеров.
Мож Трибека (Ричбич) журналистка неудачница?
Мечтает о Мальдивах, а работает кассиршой в маркете...
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UA
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Додано: Нед 25 бер, 2018 22:55
Долярчик написав: Эгоист написав:
На жаль, тут зібрались лише ті, хто цікавиться інвестиціями від 200К.
...я завжди думав, що ті, що заробляють від 2-3-5х тис. дол. в місяць, дуже ЛЕГКО їм буде "підказати/роз'яснити", яку "свою справу" відкрити, щоб приносила +/- ОДНУ тис. дол/міс.!
Справа в тому, що при таких малих інвестиціях, ключову роль грають не гроші, а знання справи та досвід самі по собі. Без них вкладати 10К нікуди, тільки в самоосвіту. Тому, підказати не можливо в принципі.
Востаннє редагувалось Эгоист
в Нед 25 бер, 2018 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Эгоист
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Додано: Нед 25 бер, 2018 22:56
Долярчик написав:
"підказати/роз'яснити", яку "свою справу" відкрити, щоб приносила +/- ОДНУ тис. дол/міс.!
разве что смолы тебе горячей
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Додано: Нед 25 бер, 2018 22:58
UA написав:
Блеск и нищета виртуальной лендлордши.
Я её когда читаю, чего то навевает какой то незатейливой газеткой для пенсионеров.
Мож Трибека (Ричбич) журналистка неудачница?
Мечтает о Мальдивах, а работает кассиршой в маркете...
Когда долго нет рассказов о Мальдивах, пропадает чувство стабильности в стране. Появляется тревога и страх перед политико-экономическим будущим.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Эгоист
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Додано: Нед 25 бер, 2018 23:04
richbitch написав: Долярчик написав: Эгоист написав:
На жаль, тут зібрались лише ті, хто цікавиться інвестиціями від 200К.
...я завжди думав, що ті, що заробляють від 2-3-5х тис. дол. в місяць, дуже ЛЕГКО їм буде "підказати/роз'яснити", яку "свою справу" відкрити, щоб приносила +/- ОДНУ тис. дол/міс.!
Есть правило 10000 часов.
Чтобы стать специалистом в какой-то области, нужно этим заниматься (думать об этом, читать книги, в том числе) 10000 часов. В переводе на 8часовой рабочий день и 250 рабочих дней в году - примерно 5 лет. Если сверхурочно и без выходных - то быстрее.
Иначе купленная тобой торговая сеть рискует прогореть в первый же год.
Неужели ты думаешь что можно купить чужой бизнес и сходу, не понимая ничего в специфике, в процессе, не имея профконтактов, им успешно рулить???
В этом и прелесть сдачи в аренду квартиры - тут твоя роль как менеджера сведена к минимуму. У неучей квартира дает 6-7% годовых, у профи - 12-13% (со всеми брокерскими и т.д), но прогореть очень сложно. В отличае от активного бизнеса.
... тому, я кажу - НЕ ТРЕБА ПІДКАЗУВАТИ, ЯК ЗАРОБИТИ ВЕЛИКІ ГРОШІ, А ПОТРІБНО - ЯК ЗАРОБИТИ МАЛІ!(тобто, всього лиш 1тис.дол/міс)
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Долярчик
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Додано: Нед 25 бер, 2018 23:05
richbitch написав: Долярчик написав: Эгоист написав:
На жаль, тут зібрались лише ті, хто цікавиться інвестиціями від 200К.
...я завжди думав, що ті, що заробляють від 2-3-5х тис. дол. в місяць, дуже ЛЕГКО їм буде "підказати/роз'яснити", яку "свою справу" відкрити, щоб приносила +/- ОДНУ тис. дол/міс.!
Есть правило 10000 часов.
Чтобы стать специалистом в какой-то области, нужно этим заниматься (думать об этом, читать книги, в том числе) 10000 часов. В переводе на 8часовой рабочий день и 250 рабочих дней в году - примерно 5 лет. Если сверхурочно и без выходных - то быстрее.
Иначе купленная тобой торговая сеть рискует прогореть в первый же год.
Неужели ты думаешь что можно купить чужой бизнес и сходу, не понимая ничего в специфике, в процессе, не имея профконтактов, им успешно рулить???
В этом и прелесть сдачи в аренду квартиры - тут твоя роль как менеджера сведена к минимуму. У неучей квартира дает 6-7% годовых, у профи - 12-13% (со всеми брокерскими и т.д), но прогореть очень сложно. В отличае от активного бизнеса.
Мудрости из "МБА от МАУП"?
Давно на выходных такого цирка не было
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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