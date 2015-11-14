richbitch написав: Есть правило 10000 часов.



Чтобы стать специалистом в какой-то области, нужно этим заниматься (думать об этом, читать книги, в том числе) 10000 часов. В переводе на 8часовой рабочий день и 250 рабочих дней в году - примерно 5 лет. Если сверхурочно и без выходных - то быстрее.



Иначе купленная тобой торговая сеть рискует прогореть в первый же год.



Неужели ты думаешь что можно купить чужой бизнес и сходу, не понимая ничего в специфике, в процессе, не имея профконтактов, им успешно рулить???



В этом и прелесть сдачи в аренду квартиры - тут твоя роль как менеджера сведена к минимуму. У неучей квартира дает 6-7% годовых, у профи - 12-13% (со всеми брокерскими и т.д), но прогореть очень сложно. В отличае от активного бизнеса.