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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 683684685686687>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:05

  Эгоист написав:
  Долярчик написав:
  Эгоист написав:На жаль, тут зібрались лише ті, хто цікавиться інвестиціями від 200К.

...я завжди думав, що ті, що заробляють від 2-3-5х тис. дол. в місяць, дуже ЛЕГКО їм буде "підказати/роз'яснити", яку "свою справу" відкрити, щоб приносила +/- ОДНУ тис. дол/міс.! :roll:

Справа в тому, що при таких малих інвестиціях, ключову роль грають не гроші, а знання справи та досвід самі по собі. Без них вкладати 10К нікуди, тільки в самоосвіту. Тому, підказати не можливо в принципі.

ясненько... :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:06

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:"підказати/роз'яснити", яку "свою справу" відкрити, щоб приносила +/- ОДНУ тис. дол/міс.!

разве что смолы тебе горячей

... і тобі того ж! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:07

  Долярчик написав:... тому, я кажу - НЕ ТРЕБА ПІДКАЗУВАТИ, ЯК ЗАРОБИТИ ВЕЛИКІ ГРОШІ, А ПОТРІБНО - ЯК ЗАРОБИТИ МАЛІ!(тобто, всього лиш 1тис.дол/міс) :D

Купити паркомісце. На відміну від квартири: робити ремонт не треба, викинути арендаря-боржника не складно. :idea:
Правда дохід не 1000, а 100. :oops:
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 25 бер, 2018 23:09, всього редагувалось 1 раз.
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я написал выше, обработка пластиков, фанеры и дсп. можно с лазерки начать. 800-1000 куе через 3-4 месяца будет при правильном маркетинге.
p_76
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:11

  p_76 написав:я написал выше, обработка пластиков, фанеры и дсп. можно с лазерки начать. 800-1000 куе через 3-4 месяца будет при правильном маркетинге.

... ну, як один із варіантів :D

п. с...... а, я ж то зразу з 11-ть варіанті навскидку накатав :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:12

  Faceless написав:
richbitch написав:Есть правило 10000 часов.

Чтобы стать специалистом в какой-то области, нужно этим заниматься (думать об этом, читать книги, в том числе) 10000 часов. В переводе на 8часовой рабочий день и 250 рабочих дней в году - примерно 5 лет. Если сверхурочно и без выходных - то быстрее.

Иначе купленная тобой торговая сеть рискует прогореть в первый же год.

Неужели ты думаешь что можно купить чужой бизнес и сходу, не понимая ничего в специфике, в процессе, не имея профконтактов, им успешно рулить???

В этом и прелесть сдачи в аренду квартиры - тут твоя роль как менеджера сведена к минимуму. У неучей квартира дает 6-7% годовых, у профи - 12-13% (со всеми брокерскими и т.д), но прогореть очень сложно. В отличае от активного бизнеса.
Мудрости из "МБА от МАУП"? :mrgreen:
Давно на выходных такого цирка не было


С чем конкретно не согласны?
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.... ладно, я спати..... завтра почитаю....
... може ще хтось приєднається із кучою варіантів - "як заробити тисячу дол/міс. маючи десять тис. дол. в кишені"! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Доставка в офисы утренних свежих круасанов) Команда 10-15 курьеров, скутеры, договоренности с несколькими пекарнями.
p_76
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:22

  richbitch написав:
  Долярчик написав:
  Эгоист написав:На жаль, тут зібрались лише ті, хто цікавиться інвестиціями від 200К.

...я завжди думав, що ті, що заробляють від 2-3-5х тис. дол. в місяць, дуже ЛЕГКО їм буде "підказати/роз'яснити", яку "свою справу" відкрити, щоб приносила +/- ОДНУ тис. дол/міс.! :roll:



Есть правило 10000 часов.

Чтобы стать специалистом в какой-то области, нужно этим заниматься (думать об этом, читать книги, в том числе) 10000 часов. В переводе на 8часовой рабочий день и 250 рабочих дней в году - примерно 5 лет. Если сверхурочно и без выходных - то быстрее.

Иначе купленная тобой торговая сеть рискует прогореть в первый же год.

Неужели ты думаешь что можно купить чужой бизнес и сходу, не понимая ничего в специфике, в процессе, не имея профконтактов, им успешно рулить???

В этом и прелесть сдачи в аренду квартиры - тут твоя роль как менеджера сведена к минимуму. У неучей квартира дает 6-7% годовых, у профи - 12-13% (со всеми брокерскими и т.д), но прогореть очень сложно. В отличае от активного бизнеса.


ваши познания такие же как ваш диплом МБА ?

чтоб стать специалистом нужно заниматься 10.000 часов выходя из зоны комфорта (учиться, читать, развиваться, и т.д.)

а то так любого чувака со стажем 10.000 часов по специальности можно назвать специалистом, все загодя до выхода на пенсию будут специалистами судя по вашей лохике, даже базарные бабки.
Востаннє редагувалось baraka в Нед 25 бер, 2018 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:24

  UA написав:
  baraka написав:
все эти ваши виртуальные знания меркнут на фоне житейской мудрости в виде рюкзачка с бутербродиками, притащенными в квартиру с целью не отдавать залог съезжающим арендаторам.

Блеск и нищета виртуальной лендлордши.
Я её когда читаю, чего то навевает какой то незатейливой газеткой для пенсионеров.
Мож Трибека (Ричбич) журналистка неудачница?
Мечтает о Мальдивах, а работает кассиршой в маркете...


преположу всё-таки, что это какой-нибудь дорогой маркет, она ж типа общается с миллионерами.

спорю, что это Гудвайн (она про него ж говорила?) :mrgreen:
baraka
 
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