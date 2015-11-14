Эгоист написав:
Справа в тому, що при таких малих інвестиціях, ключову роль грають не гроші, а знання справи та досвід самі по собі. Без них вкладати 10К нікуди, тільки в самоосвіту. Тому, підказати не можливо в принципі.
ясненько...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 бер, 2018 23:05
ясненько...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 25 бер, 2018 23:06
... і тобі того ж!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 25 бер, 2018 23:07
Купити паркомісце. На відміну від квартири: робити ремонт не треба, викинути арендаря-боржника не складно.
Правда дохід не 1000, а 100.
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 25 бер, 2018 23:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 23:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я написал выше, обработка пластиков, фанеры и дсп. можно с лазерки начать. 800-1000 куе через 3-4 месяца будет при правильном маркетинге.
Додано: Нед 25 бер, 2018 23:11
... ну, як один із варіантів
п. с...... а, я ж то зразу з 11-ть варіанті навскидку накатав
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 25 бер, 2018 23:12
С чем конкретно не согласны?
Додано: Нед 25 бер, 2018 23:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
.... ладно, я спати..... завтра почитаю....
... може ще хтось приєднається із кучою варіантів - "як заробити тисячу дол/міс. маючи десять тис. дол. в кишені"!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 25 бер, 2018 23:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Доставка в офисы утренних свежих круасанов) Команда 10-15 курьеров, скутеры, договоренности с несколькими пекарнями.
Додано: Нед 25 бер, 2018 23:22
ваши познания такие же как ваш диплом МБА ?
чтоб стать специалистом нужно заниматься 10.000 часов выходя из зоны комфорта (учиться, читать, развиваться, и т.д.)
а то так любого чувака со стажем 10.000 часов по специальности можно назвать специалистом, все загодя до выхода на пенсию будут специалистами судя по вашей лохике, даже базарные бабки.
Востаннє редагувалось baraka в Нед 25 бер, 2018 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 бер, 2018 23:24
преположу всё-таки, что это какой-нибудь дорогой маркет, она ж типа общается с миллионерами.
спорю, что это Гудвайн (она про него ж говорила?)
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