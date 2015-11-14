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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 бер, 2018 23:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Говорил сегодня с кумом, он в торговле. У него всё неплохо, лехус покупать собирается. Но то что он описал типичная стагфляция. Зарплаты вынужден поднимать, но адекватного роста прибыльности нет. Думаю Реус так же скажет.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 23:40
Взагалі-то, Перші дві черги в ЖК ВАРШАВСЬКИЙ (6 будинків) введені своєчасно в експлуатацію. До чого цей безвідповідальний понос на форумі?[/quote]
Про - "хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский."- это вопрос.
Про - "Эти брехуны про "фсё выкуплено" - это наблюдение по рынку в целом как шаромыги и хапуги продают "второй кошелёк" Столица - не исключение.
Что же до вашого -"До чого цей безвідповідальний понос на форумі?- , если для вас мухлевание столицы о "Фсё продано" понос, никто вам не запрещает от него избавится.
Для читателей топика не искушённых в мухлеваниях застройщиков это может быть ценной информацией к размышлению.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 25 бер, 2018 23:46
В какой торговле? Розница или опт? группа товаров?
Лексусы тоже разные бывают, есть и по 13000у.е. уже немодные но большие и прожорливые(за джип я)
Додано: Нед 25 бер, 2018 23:50
водка, мелкий опт и розница
ЛС 22 000
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Додано: Нед 25 бер, 2018 23:54
Оранжевый-хит сезона
ну в этом сегменте много нюансов с катанкой и канистрами со спиртом прямо с ровд, слыхивал однако.
тут весь расчёт не на удачу а на завязки.
а за 22000 это LX470 или GX470 2006г.в. чтоли?
Додано: Нед 25 бер, 2018 23:54
ls460 седан 2009
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 25 бер, 2018 23:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати поднятие цен на первичку уже загнало её в конкуренцию с вторичкой. Вести с полей 3к в панельке 1978 года на Московской площади купили за 42 000 в состоянии "под ремонт". До метро Демеевская 300 метров. Купили вьетнамцы.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 26 бер, 2018 00:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Социология показывает что у нынешнего Президента нет шансов. Но он в это не верит, поэтому будет много популистских шагов. А значит будет давление на курс.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 26 бер, 2018 00:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Реально на КРЖН до 1 мая будет затишье. Холодная весна отложила весенний спрос. А потом выброс сданного новостроя. И примерно 10 000 "понаехов" ломанутся обживать Эврики с Патриотиками и Варшавскими. Реальный ад для сдающих в аренду.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 26 бер, 2018 00:12
"Сегмент Тайлера" . Дешевеет однако. И кому нужен 3к фуфел аркада в Эврике за 55 куе и статус терпилы на протяженинии о.5-1.5 года?
Не подскажите плиз какой срок терпилы у влада в доме №7 в ЖК Эврика? Год уже есть?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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