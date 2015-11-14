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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 684685686687>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Говорил сегодня с кумом, он в торговле. У него всё неплохо, лехус покупать собирается. Но то что он описал типичная стагфляция. Зарплаты вынужден поднимать, но адекватного роста прибыльности нет. Думаю Реус так же скажет.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:40

  iva64 написав:Эти брехуны про "фсё выкуплено" хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский.
Когда "фсё выкуплено" дом строится за полгода - доказано поляченко пилотным домом кгс на гмыри.
Сколько столица мурижит покупателей воздуха первой очереди - 2 года или больше?
Столица уже покупателей первой очереди часом не сделала терпилами?

Взагалі-то, Перші дві черги в ЖК ВАРШАВСЬКИЙ (6 будинків) введені :D своєчасно в експлуатацію. До чого цей безвідповідальний понос на форумі?[/quote]
Про - "хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский."- это вопрос.
Про - "Эти брехуны про "фсё выкуплено" - это наблюдение по рынку в целом как шаромыги и хапуги продают "второй кошелёк" Столица - не исключение.
Что же до вашого -"До чого цей безвідповідальний понос на форумі?- , если для вас мухлевание столицы о "Фсё продано" понос, никто вам не запрещает от него избавится.
Для читателей топика не искушённых в мухлеваниях застройщиков это может быть ценной информацией к размышлению.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:46

  Оранжевый-хит сезона написав:Говорил сегодня с кумом, он в торговле. У него всё неплохо, лехус покупать собирается. Но то что он описал типичная стагфляция. Зарплаты вынужден поднимать, но адекватного роста прибыльности нет. Думаю Реус так же скажет.

В какой торговле? Розница или опт? группа товаров?
Лексусы тоже разные бывают, есть и по 13000у.е. уже немодные но большие и прожорливые(за джип я)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:50

  барабашов написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Говорил сегодня с кумом, он в торговле. У него всё неплохо, лехус покупать собирается. Но то что он описал типичная стагфляция. Зарплаты вынужден поднимать, но адекватного роста прибыльности нет. Думаю Реус так же скажет.

В какой торговле? Розница или опт? группа товаров?
Лексусы тоже разные бывают, есть и по 13000у.е. уже немодные но большие и прожорливые(за джип я)

водка, мелкий опт и розница
ЛС 22 000
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:54

Оранжевый-хит сезона
ну в этом сегменте много нюансов с катанкой и канистрами со спиртом прямо с ровд, слыхивал однако.
тут весь расчёт не на удачу а на завязки.
а за 22000 это LX470 или GX470 2006г.в. чтоли?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:54

  барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
ну в этом сегменте много нюансов с катанкой и канистрами со спиртом прямо с ровд, слыхивал однако.
тут весь расчёт не на удачу а на завязки.
а за 22000 это LX470 или GX470 2006г.в. чтоли?

ls460 седан 2009
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати поднятие цен на первичку уже загнало её в конкуренцию с вторичкой. Вести с полей 3к в панельке 1978 года на Московской площади купили за 42 000 в состоянии "под ремонт". До метро Демеевская 300 метров. Купили вьетнамцы.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 00:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Социология показывает что у нынешнего Президента нет шансов. Но он в это не верит, поэтому будет много популистских шагов. А значит будет давление на курс.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 00:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Реально на КРЖН до 1 мая будет затишье. Холодная весна отложила весенний спрос. А потом выброс сданного новостроя. И примерно 10 000 "понаехов" ломанутся обживать Эврики с Патриотиками и Варшавскими. Реальный ад для сдающих в аренду.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 00:12

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати поднятие цен на первичку уже загнало её в конкуренцию с вторичкой. Вести с полей 3к в панельке 1978 года на Московской площади купили за 42 000 в состоянии "под ремонт". До метро Демеевская 300 метров.

"Сегмент Тайлера" . Дешевеет однако. И кому нужен 3к фуфел аркада в Эврике за 55 куе и статус терпилы на протяженинии о.5-1.5 года?
Не подскажите плиз какой срок терпилы у влада в доме №7 в ЖК Эврика? Год уже есть?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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