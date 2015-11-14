Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Кстати поднятие цен на первичку уже загнало её в конкуренцию с вторичкой. Вести с полей 3к в панельке 1978 года на Московской площади купили за 42 000 в состоянии "под ремонт". До метро Демеевская 300 метров.
"Сегмент Тайлера" . Дешевеет однако. И кому нужен 3к фуфел аркада в Эврике за 55 куе и статус терпилы на протяженинии о.5-1.5 года? Не подскажите плиз какой срок терпилы у влада в доме №7 в ЖК Эврика? Год уже есть?
Влад уже больше года, и раньше мая не сдадут. И там таких как Влад инвештырей больше половины.
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Милая квартира. Позняки. Ул. Соломии Крушельницкой. Новая, уютная квартира на Позняках. Улица Крушельницкой, 15, за "Метро". Сдаётся впервые. Все новое, модное, качественное. До метро 12 минут неспешным шагом.
На ремонт и обстановку полагаю ушло далеко не 5 куе, в которые мечтает вложится девушка трибека, зачем-то прикидующаяся мужчиной.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:Влад уже больше года, и раньше мая не сдадут. И там таких как Влад инвештырей больше половины.
Последний перенос сроков на 31.05.2018. 100% будет ещё перенос сроков. Там квартиры с ремонтом, дом зимой не отапливали и потому никаких внутренних работ не делали. Начнут как потеплеет, и судя по темпам Оркады... В лучшем случае к концу лета , скорее осень.
6000 грн Долгосрочная аренда квартиры, 1 ком., Софии Русовой, 7 ПЕРВАЯ СДАЧА! Площадь 37/17/9м2, 19 этаж. Отличная светлая квартира, после ремонта от застройщика, в новом утепленном доме: обои под покраску, линолеум, качественные межкомнатные двери с фурнитурой, радиаторы с терморегуляторами, сантехника, металлопластиковые окна, счетчики на воду, тепло и электричество. Подойдет под офис закрытого типа так же. Панорамный вид на озеро. Благоустроенная территория, парковка, рядом школа, садик, парк, круглосуточные супермаркеты, кафе. Развитая инфраструктура, садики и школы, под домом магазин NOVUS и остановка маршрутки. Рядом «Эпицентр», «Метро», «Алладин», «Аркадия», клиника «Борис». В парадном консьерж. Удобная транспортная развязка. 1 мин до автобусной остановки. До центра 15 мин езды на авто, и 10 мин. пешком метро Позняки или Осокорки. Природа, зоны отдыха, пляжи и чистые озера рядом. Рядом есть все для комфортного проживания.
Итоги подведём "С" По информации фейслес квартира подобного "фасона" продавалась за 34 куе. Я так полагаюследует добавить к цене квартиры такие рассходы при покупки как гонорар рылу и формление. Пусть на это уйдёт ещё 1.5 куе. Итого. Вход 35.5 куе. "выхлоп" с аренды 225 куе в месяц. Расчётная доходность без амортизации и уплаты налогов 7.6% годовых в долларах.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.