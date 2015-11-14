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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 684685686687

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 00:16

  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати поднятие цен на первичку уже загнало её в конкуренцию с вторичкой. Вести с полей 3к в панельке 1978 года на Московской площади купили за 42 000 в состоянии "под ремонт". До метро Демеевская 300 метров.

"Сегмент Тайлера" . Дешевеет однако. И кому нужен 3к фуфел аркада в Эврике за 55 куе и статус терпилы на протяженинии о.5-1.5 года?
Не подскажите плиз какой срок терпилы у влада в доме №7 в ЖК Эврика? Год уже есть?

Влад уже больше года, и раньше мая не сдадут. И там таких как Влад инвештырей больше половины.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 00:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В понедельник будет первая статистика по демографии в Киеве. Пять районов уйдут в минуса. Хорошо если не уйдёт весь Киев в минус а в нолик выйдет.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 00:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если демография Киева уйдёт в минус а это будет если не в этом году то в следующем, то "бабушатники" завалят всё.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 00:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати по Киевской области темпы строительства упали. По Киеву будет то же самое.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 00:25

Итак - аренда ЖК Вонючка - 1к за 9 тыс. экспозиция 4 дня https://ua.m2bomber.com/obj/310749687/v ... uselnickoi
Милая квартира. Позняки. Ул. Соломии Крушельницкой.
Новая, уютная квартира на Позняках. Улица Крушельницкой, 15, за "Метро". Сдаётся впервые. Все новое, модное, качественное. До метро 12 минут неспешным шагом.

На ремонт и обстановку полагаю ушло далеко не 5 куе, в которые мечтает вложится девушка трибека, зачем-то прикидующаяся мужчиной.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 00:29

  Оранжевый-хит сезона написав:Влад уже больше года, и раньше мая не сдадут. И там таких как Влад инвештырей больше половины.


Последний перенос сроков на 31.05.2018. 100% будет ещё перенос сроков. Там квартиры с ремонтом, дом зимой не отапливали и потому никаких внутренних работ не делали. Начнут как потеплеет, и судя по темпам Оркады... В лучшем случае к концу лета , скорее осень.
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 00:51

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6000 грн
Долгосрочная аренда квартиры, 1 ком., Софии Русовой, 7
ПЕРВАЯ СДАЧА! Площадь 37/17/9м2, 19 этаж. Отличная светлая квартира, после ремонта от застройщика, в новом утепленном доме: обои под покраску, линолеум, качественные межкомнатные двери с фурнитурой, радиаторы с терморегуляторами, сантехника, металлопластиковые окна, счетчики на воду, тепло и электричество. Подойдет под офис закрытого типа так же. Панорамный вид на озеро. Благоустроенная территория, парковка, рядом школа, садик, парк, круглосуточные супермаркеты, кафе. Развитая инфраструктура, садики и школы, под домом магазин NOVUS и остановка маршрутки. Рядом «Эпицентр», «Метро», «Алладин», «Аркадия», клиника «Борис». В парадном консьерж. Удобная транспортная развязка. 1 мин до автобусной остановки. До центра 15 мин езды на авто, и 10 мин. пешком метро Позняки или Осокорки. Природа, зоны отдыха, пляжи и чистые озера рядом. Рядом есть все для комфортного проживания.

Итоги подведём "С"
По информации фейслес квартира подобного "фасона" продавалась за 34 куе.
Я так полагаюследует добавить к цене квартиры такие рассходы при покупки как гонорар рылу и формление. Пусть на это уйдёт ещё 1.5 куе.
Итого. Вход 35.5 куе. "выхлоп" с аренды 225 куе в месяц.
Расчётная доходность без амортизации и уплаты налогов 7.6% годовых в долларах.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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