Додано: Пон 26 бер, 2018 08:02

Вопрос к знающим



Кто то может подсказать что будет лучше (дороже) сдаваться на ПОХЕ--

Квартира на Гришко 9--высоченный дом прямо у метро позняки, или осокорки днепровская набережная 19в?

Обе квартиры однухи, под 60м2, переделанные в двухи. Ремонт примерно одного уровня.



На осокорках более ,,правильная,, как по мне планировка--обе комнаты квадратные и большие



На Позняках из плюсов паркинг под домом(правда хз есть ли места) ну и метро под домом.



Кто владеет инфо--поделитесь плиз.

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------