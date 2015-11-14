Додано: Пон 26 бер, 2018 09:43

l66 написав: Frant написав: l66 написав: Жека79

Думаете, что 65 - 67 к $ стоит сейчас вкладывать в аренду?

Зимой спрашивают есть ли поквартирный счетчик тепла. Думаете, что 65 - 67 к $ стоит сейчас вкладывать в аренду?Зимой спрашивают есть ли поквартирный счетчик тепла.

Нехай інвестує.

Все одно у Жеки79 кури не клюють грошей)))

Жека79, ремонт для квартирантів роби найдорожчий, як для себе. Нехай інвестує.Все одно у Жеки79 кури не клюють грошей)))Жека79, ремонт для квартирантів роби найдорожчий, як для себе.

Сейчас действительно не понятно, куда вкладывать деньги, чтобы получать доход выше, чем на депозите и не прогореть с инвестицией. Сейчас действительно не понятно, куда вкладывать деньги, чтобы получать доход выше, чем на депозите и не прогореть с инвестицией.

велкам. это вы на домике под ником iva?очень попрошу вас не подсвечивать тролля с ником Frant, тем более когда он комментирует мои сообщения дабы я этого не виделпо теме--я не собираюсь вкладывать, это вопрос моего хорошего знакомого у которого просят деньги в долг на 5 месяцев в валюте под 1% в месяц. залогом будет одна из этих квартир. интересовался исключительно по его просьбе если вдруг ,,что то пойдет не так,,. стоимость квартиры и аренды(тут согласен с уней) на гришко 9 поболее, поэтому скорее всего залогом будет квартира в том доме. если же все таки что то пойдет не так и долг не вернут(хотя повторюсь на 99 процентов все должно быть хорошо) - то планирует сдавать потом.