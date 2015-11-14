Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Кстати поднятие цен на первичку уже загнало её в конкуренцию с вторичкой. Вести с полей 3к в панельке 1978 года на Московской площади купили за 42 000 в состоянии "под ремонт". До метро Демеевская 300 метров.
"Сегмент Тайлера" . Дешевеет однако. И кому нужен 3к фуфел аркада в Эврике за 55 куе и статус терпилы на протяженинии о.5-1.5 года? Не подскажите плиз какой срок терпилы у влада в доме №7 в ЖК Эврика? Год уже есть?
И на сколько влетел тот Тайлер с покупкой трешки там? Больше земели моего Юрика (почти втрое) или нет?
Тайлер купил весной 2012 за 115 куе 3к с ремонтом на Ломоносова в 96 серии без риэлтора. (аналоги продавали с рылами по 120-125 куе) Весной 2017 отписался о такой сделке реальная сделка.
киев, январь 2017, 2к, 9/9эт (панель, 96 серия, дому 30 лет), 50м2, 5 минут ходьбы от м.васильковская, более-менее ремонт состояние 4+ (ремонту лет 10, но еще вполне живой), балкон со стеклопакетами и утепленный. цена 50 куе, сделка без риэлтора.
в цену входит кухня, 2 больших шкафа-купе, 2 кондиционера.
решил отписаться на форуме по старой памяти, хотя форум давно не читаю.
То ли это соседи по площадке продали 2к, то ли тайлер (зная любовь местных трололо учёток аля первый, прохожий перемывать косточки что кто-то на чём-то попал на деньги) решил завуалировать продажу своей квартиры,
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
flyman написав:Вести с полей: Кстати, об оренде, цоколь в состоянии мойка + сральник + пара резеток\выключателей\лапм + голые стены = 7,5% рентабельности, которая будет рости по мере улучшения ремонта: (через полгода\год думаю пересдать с рентабельностью 12..15%).
Флай, о какой доходности речь? Кто мог снять цоколь в его сегодняшнем состоянии? В Бучу начали прибывать орки из Мордора?
Йе живий інтерес, тобто готові знімати з фіксованою ціною в грн. на рік в рахунок ремонта. Як варіант, сам заселюся на літо (сам собі здам в оренду, і таким чином зекономлю), та потихеньку підвищу рівень кондиції, і потім на осінь виставлю новий цінник, із 10% (2000 грн.) або 12,5% рентабельності оренді (2500 грн.), в залежності від "нафаршування".
Востаннє редагувалось flyman в Пон 26 бер, 2018 09:44, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
l66 написав:Жека79 Думаете, что 65 - 67 к $ стоит сейчас вкладывать в аренду? Зимой спрашивают есть ли поквартирный счетчик тепла.
Нехай інвестує. Все одно у Жеки79 кури не клюють грошей))) Жека79, ремонт для квартирантів роби найдорожчий, як для себе.
Сейчас действительно не понятно, куда вкладывать деньги, чтобы получать доход выше, чем на депозите и не прогореть с инвестицией.
велкам. это вы на домике под ником iva?
очень попрошу вас не подсвечивать тролля с ником Frant, тем более когда он комментирует мои сообщения дабы я этого не видел
по теме--я не собираюсь вкладывать, это вопрос моего хорошего знакомого у которого просят деньги в долг на 5 месяцев в валюте под 1% в месяц. залогом будет одна из этих квартир. интересовался исключительно по его просьбе если вдруг ,,что то пойдет не так,,. стоимость квартиры и аренды(тут согласен с уней) на гришко 9 поболее, поэтому скорее всего залогом будет квартира в том доме. если же все таки что то пойдет не так и долг не вернут(хотя повторюсь на 99 процентов все должно быть хорошо) - то планирует сдавать потом.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Говорит ли факт сдачи за 4 дня квартиры на Крушельницкой за 9000грн о громадном навесе под аренду? Может быть, сняли "меценаты", не видящие в том же доме 2/3 пустующих квартир?
Какова примерная рентабельность инвестора, купившего данную квартиру ориентировочно за 20куе?
PS: по поводу второй квартиры в Патриотике за 6000 - вы фото видели? Там полуфабрикат, а не квартира. Мебели нет, кухни нет, техники нет, ремонта в санузле нет.
Добавим мебель и плиточку в сральник - и 6000 превратятся в 9000 в момент.
круша за 9 тыс грн??? вы серьезно?? мелко-конура до 40м2 в доме где во весь голос поют перфораторы сдается за 9 кгрн???
Жэка 79 вы редко бываете на форуме. Тут в ветке на аренде барышня отписалась, что в социальном доме на урловской 23-г 1к 47 м2 сдалась за 12 тыс. грн. И на топике ей даже никто не возразил что это дорого. Все кричали ей ""ура! и в воздух чепчики бросали"".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Alex6 написав: Цена на 1K за воздух Варшавского...
март 2016 - 430$ за квадрат март 2017 - 560$ за квадрат март 2018 - 720$ за квадрат
Блин, откуда вы эти цифры берете??? Как раз в марте 2016 1к в 1-ой очереди куплена по 590 дол/метр
Гы. А вы что не знали что алекс 6 аленевод из оп Столица и топит тут за варшавский? Он у себя на заборе может и 350 написать чтобы "надув щёки" важно известь :пАдарожало. Я таким учёткам без скана с договора о покупке или прайса из оп - НА СЛОВО НЕ ВЕРЮ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Alex6 написав: Цена на 1K за воздух Варшавского...
март 2016 - 430$ за квадрат март 2017 - 560$ за квадрат март 2018 - 720$ за квадрат
Блин, откуда вы эти цифры берете??? Как раз в марте 2016 1к в 1-ой очереди куплена по 590 дол/метр
ну он же 3,14зданул что в долларе +60% за два года... а оказывается 20% что не больше чем депо размещённое в 2016 году... а в гривне так вообще пролёт з.ы. это как Первый в сданном Мордоре взял комерческие площади по 630 метр, когда они уже год как по 1000 продавались
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