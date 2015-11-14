Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сниму посуточно квартиру или дом, в Киеве или в окрестностях с ремонтом 60-70-х годов (мебель, деревянные окна, обои и т. д.), для съёмки сериала тех годов.,наличие от 2-х комнат в таком интерьере, оплата Хорошая.Если у кого то есть знакомые просьба им сообщить, В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество. Просьба сделать репост. Тел.(Вайбер)0955624161.
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iva64 написав:Эти брехуны про "фсё выкуплено" хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский. Когда "фсё выкуплено" дом строится за полгода - доказано поляченко пилотным домом кгс на гмыри. Сколько столица мурижит покупателей воздуха первой очереди - 2 года или больше? Столица уже покупателей первой очереди часом не сделала терпилами?
Взагалі-то, Перші дві черги в ЖК ВАРШАВСЬКИЙ (6 будинків) введені своєчасно в експлуатацію. До чого цей безвідповідальний понос на форумі?
Про - "хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский."- это вопрос. Про - "Эти брехуны про "фсё выкуплено" - это наблюдение по рынку в целом как шаромыги и хапуги продают "второй кошелёк" Столица - не исключение. Что же до вашого -"До чого цей безвідповідальний понос на форумі?- , если для вас мухлевание столицы о "Фсё продано" понос, никто вам не запрещает от него избавится. Для читателей топика не искушённых в мухлеваниях застройщиков это может быть ценной информацией к размышлению.[/quote]
Да вы заколебали уже. Вам хоть ЗП за пост этого бреда платят? Предлагаю найти мне сейчас пример 1к 35 м во второй очереди Варшавского или признать себя пустословным балаболом с синдромом мутировавшего симбиоза шизофрении и паранойи. Какого лешего вы тут пишете свой говнобред, тем самым забивая форум и воруя время посторонних людей?
А вот кстати подоспели результаты исследования института Маккейна - липшего "друга" Украины.
Итак, пристегнули ремни!
На вопрос, как изменилась экономическая ситуация в стране за последний год, большинство опрошенных заявили об ухудшении (от 50 до 80%). Второе место заняла точка зрения, что все осталось, как было (от 30 до 60%).
Версия же, что наступило "покращення", вызвала поддержку у 1-14% респондентов в зависимости от города.
Больше всего пессимистов оказалось в Сумах (79%), Харькове (76%) и Николаеве (69%). Оптимисты же компактно проживают на "родине вождей", то есть в Виннице (14%), Тернополе (12%) и Луцке (10%). Напомним, речь идет об оценке экономики всей Украины, а не только города или региона.
Так все в основном согласны, что в Украине усилилась коррупция со времен Евромайдана. Количество тех, кто считает, что со взятками с 2014 года стало только хуже, колеблется от 55% до 26%.
От 50% до 30% респондентов говорят, что коррупция осталась той же. Но даже этот результат можно считать приговором власти. Ведь евромайдан, который привел к управлению новых киевских лидеров, проходил под лозунгами искоренения коррупции.
Большинство жителей областных центров не доверяют президенту Петру Порошенко. И это характерно даже для в общем-то лояльной Винницы. Уровень недоверия к гаранту колеблется от 55 до 80 и выше процентов. На первых местах по хорошему отношению к Порошенко - Кропивницкий (30%), Винница (30%) и Львов (27%). На последних - Одесса (11%), Сумы (10%) и Хмельницкий (9%).
Недоверие к парламенту еще выше - оно доходит в отдельных городах до 88% (например, в Хмельницком).
“As the fourth ‘megapoll’ in our series, this data demonstrates a clear trend of optimism in Ukraine’s cities, both on the economic front and within the cities themselves,” said IRI Regional Director Stephen Nix. “This demonstrates that commitment to reforms such as decentralization are having a positive impact on the country, and represent an important development in Ukraine’s democratic journey.”
Twenty-three out of 24 cities believe that the economic situation in Ukraine has improved over the past 12 months. Additionally, in all 24 cities surveyed, citizens reported improvements in the economic situation of their households.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Alex6 написав: Цена на 1K за воздух Варшавского...
март 2016 - 430$ за квадрат март 2017 - 560$ за квадрат март 2018 - 720$ за квадрат
Блин, откуда вы эти цифры берете??? Как раз в марте 2016 1к в 1-ой очереди куплена по 590 дол/метр
ну он же 3,14зданул что в долларе +60% за два года... а оказывается 20% что не больше чем депо размещённое в 2016 году... а в гривне так вообще пролёт з.ы. это как Первый в сданном Мордоре взял комерческие площади по 630 метр, когда они уже год как по 1000 продавались
Оранжевый-хит сезона написав:Сниму посуточно квартиру или дом, в Киеве или в окрестностях с ремонтом 60-70-х годов (мебель, деревянные окна, обои и т. д.), для съёмки сериала тех годов.,наличие от 2-х комнат в таком интерьере, оплата Хорошая.Если у кого то есть знакомые просьба им сообщить, В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество. Просьба сделать репост. Тел.(Вайбер)0955624161.
знаю один свежий новострой в центре, где вот уже года полтора снимают почти целый стояк квартир после строителей + нежилое на первом этаже для съемок, шо они там снимают - хз, наверное какие то сериалы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.