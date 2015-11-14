Додано: Пон 26 бер, 2018 10:34

А вот кстати подоспели результаты исследования института Маккейна - липшего "друга" Украины.



Итак, пристегнули ремни!





На вопрос, как изменилась экономическая ситуация в стране за последний год, большинство опрошенных заявили об ухудшении (от 50 до 80%). Второе место заняла точка зрения, что все осталось, как было (от 30 до 60%).



Версия же, что наступило "покращення", вызвала поддержку у 1-14% респондентов в зависимости от города.



Больше всего пессимистов оказалось в Сумах (79%), Харькове (76%) и Николаеве (69%). Оптимисты же компактно проживают на "родине вождей", то есть в Виннице (14%), Тернополе (12%) и Луцке (10%). Напомним, речь идет об оценке экономики всей Украины, а не только города или региона.



Так все в основном согласны, что в Украине усилилась коррупция со времен Евромайдана. Количество тех, кто считает, что со взятками с 2014 года стало только хуже, колеблется от 55% до 26%.



От 50% до 30% респондентов говорят, что коррупция осталась той же. Но даже этот результат можно считать приговором власти. Ведь евромайдан, который привел к управлению новых киевских лидеров, проходил под лозунгами искоренения коррупции.



Большинство жителей областных центров не доверяют президенту Петру Порошенко. И это характерно даже для в общем-то лояльной Винницы. Уровень недоверия к гаранту колеблется от 55 до 80 и выше процентов.

На первых местах по хорошему отношению к Порошенко - Кропивницкий (30%), Винница (30%) и Львов (27%). На последних - Одесса (11%), Сумы (10%) и Хмельницкий (9%).



Недоверие к парламенту еще выше - оно доходит в отдельных городах до 88% (например, в Хмельницком).