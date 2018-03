Додано: Пон 26 бер, 2018 12:08

Эгоист написав: Serg-ik написав: Да уж, недвига не даёт покоя многим

Зять Трампа тоже в недвигу стремится влезть

Интересное в сюжете ( с 20-й секунды) -цена на социальное жильё в Нью-Йорке и, самое главное, его состояние на такую цену...

https://tsn.ua/svit/zyat-trampa-opinivs ... 29500.html



"Кому и кобыла невеста"(с)



Разом з квартирою ви купуєте сусідів, локейшн, рівень жк послуг, стан будинку і його комунікацій.

Люди більше платять за вищий рівень послуг.



