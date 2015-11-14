Додано: Пон 26 бер, 2018 12:45

Украинский тупик



Мне уже неоднократно приходилось писать о том, что Запад не сможет принудить Порошенко создать антикоррупционный суд в соответствии со своими требованиями. То есть такого суда , в который судей назначали бы , как любит говорить Петр Алексеевич ," международные доноры" и которые никак не зависели бы от политической власти в Украине.



Такое согласие со стороны Порошенко означало бы его согласие на создание независимой судебно -карательной ветви власти в лице НАБУ и АКС , которая в своей деятельности ориентировалась бы на США и была бы ,- чего уж там!-, им полностью подконтрольна, как сейчас подконтрольна НАБУ. А то, как лихо и в каких количествах американцы могут отправлять за решетку коррупционеров, они показали еще в Грузии. В купе с негласным требованием Запада отменить или ограничить депутатскую неприкосновенность , это означало бы, что высшее чиновничество Украины и политики сотнями зашагали бы в колонии, освобождаясь по пути сами и освобождая своих родственников от всего нажитого непосильным трудом.



Разумеется, на такую перспективу Порошенко не согласиться. И дело тут не только в его нежелании. В этом вопросе с ним солидарно не только его близкое окружение, но и весь правящий класс Украины: высшее чиновничество, силовики, депутатский корпус, судьи и т.д. Правящая клептократия согласна на любые требования МВФ,- поднять тарифы, отменить бесплатную медицину, сделать платное обучение, урезать пенсии, поднять цены на газ -за этим дело не встанет, но АКС - это красная черта , которую Запад пересечь не сможет. Потому что таков Закон Жизни, Закон Борьбы за Существование, Закон Свободы и Собственности . Никогда еще в истории человечества такого не было , чтобы правящий класс общества добровольно , без социальной революции и резни, отказывался бы от своей власти, привилегий, собственности и физической свободы.



Поэтому при нынешней власти Западу не удастся продавить свою идею об АКС. И если до конца прошлого года у Запада еще теплилась надежда , что уговорами и угрозами ему удастся принудить Порошенко, то сейчас - если почитать западную прессу- ни у кого уже иллюзий не осталось. Не помогло ничего: ни угроза прекратить кредитование со стороны МВФ, ни угроза отменить безвизовый режим со стороны ЕС. Ничего не сработало. Порошенко занял безупречную линию обороны: назначение судей АКС "западными донорами" не соответствует Конституции Украины и даже , если такой закон будет принят, то скорее всего последует обращение в КС , который принятый закон полностью отменит, после чего вообще идею АКС можно будет забыть. Запад кусает локти - формально Петр Алексеевич прав. А заявить , что в Украине ни одна статья Конституции итак не работает и не надо вставать в позу, что КС -это контора "Чего изволите?" при Президенте, что реального суверенитета уже нет и не будет в ближайшие годы , Запад, понятное дело, не может.



Но что дальше?



Порошенко предлагает компромисс: судей АКС надо назначать также, через " прозрачный открытый конкурс", как отбирались кандидатуры на работу в Верховный суд, НАПК, САП и т.д. Но Запад уже убедился , что это все профанация, все конкурсы в Украине это постановочные спектакли и все органы становятся коррумпированными и подотчетными АП еще на этапе своего создания. Поэтому Запад не соглашается на предложение Президента.



Ситуация зависла . Она зависла до выборов. Все понимают , что АКС не будет , и денег тоже не будет . По этой причине БПП и НФ отказались отменить свое требование к гражданским организациям декларировать свои доходы. Это еще одно демонстративное и агрессивное подтверждение той красной черты, за которую Запад не должен заходить.



В Украине Запад попал в ловушку. Без помощи снизу , со стороны общества, Запад один не в состоянии сломать хребет коррумпированной и сплоченно клептократии Украины. Но гражданское общество в Украине не развито, пассивно , малообразованно и в массе своей не желает проявлять социальную активность, надеясь , что "Запад сам все порешает".



Все украинские майданы не были социальными революциями, которые меняли бы правящий класс. Они были политическими революциями, которые с помощью того же Запада, лишь блокировали движение Украины в сторону России, но не затрагивали основ существующего политического режима. И в этом вся проблема!



Опустить руки , признать что он бессилен что-либо изменить в Украине , уйти из нее , Запад тоже не может, потому что Украина быстро развалится и превратиться кровоточащую рану в центре Европы, которую будут сотрясать гражданские конфликты , потоки беженцев , оружия и наркоты. Иметь у себя под боком такой " подарок" Запад не может. Провал " проекта Украины" будет немедленно означать провал Молдовы и всего Восточного партнерства в целом. Это в свою очередь приведет к резкому усилению влияния России и скорее всего к распаду Евросоюза. На понимании этой логики и построена линия защиты украинской клептократии. Она обнимает Запад в свои объятия, улыбается ему , говорит красивые слова о евроинтеграции и НАТО и принуждает его держать Украину на аппарате искусственного дыхания, по сути, финансируя воровской режим.



На как долго? Как долго может продолжаться игра в кошки мышки между Западом и украинским политическим классом при пассивности украинского общества? Надо сразу сказать , что выборы в следующем году принципиально мало что изменят, именно потому что в своем нынешнем своем состоянии украинское общество не в состоянии привести к власти такой общественный слой, который сломает хребет существующей клановой системе. Готовить новую цветную революцию Запад боится - это будет уже полной дискредитацией его усилий в Украине и повторную силовую, сомнительную с юридической точки зрения, смену власти Украина уже вряд ли перенесет без распада. Но находиться бесконечно в подвешенном состоянии , не проводя реальных реформ, Украина не сможет. Не сможет экономически- будет разваливаться инфраструктура, будет дефолт, массовое бегство населения в поисках работы и т.д.



Ответа на вопрос что будет с Украиной пока не у кого нет. Судьба ее не очень понятна, будущее никому не известно. Но очевидно , что в ближайшие 8-10 лет Украину будут ждать тяжелейшие испытания. И может быть все.