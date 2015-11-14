экспертов в стране - каждый второй, а нормального работника днем с огнем не найти
так и живем
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
экспертов в стране - каждый второй, а нормального работника днем с огнем не найти
так и живем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:28
А продавать то когда? Ведь для этого надо много лет стабильного доллара(пусть и по 40, и по 50) и нашей фирменной стабильной инфляции в гривне минимум в 10% в год(а то и 20).
Чтоб люди шевелились и видели, что дешёвые варианты расхватывают из под носа, а доходы позволяли хоть что то заматрасить.
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:32
Дешевле, чем в мире, в Украине 2 товара - труд и недвижимост
viewtopic.php?p=4325530#p4325530
Дешевле, чем в мире, в Украине 2 товара - труд и недвижимость.
Низкая цена и того, и другого обусловлена переизбытком предложения. С пугающей скоростью исчезают и рабочие места, и люди ....
Недвижимость, как уже говорил выше - 2-й товар после труда, оцениваемый у нас значительно дешевле, чем в мире. Обусловлено это уменьшением населения на 1% в год, а трудовых (читай - платежеспособных) ресурсов - на 2% в год. Тренд на урбанизацию несколько сглаживает эффект в крупных городах, но даже Киев при сравнении с другими столицами радикально проигрывает в цене кв м. Пузырь 2005-2008 гг сдулся, окончательно и бесповоротно. Недвижимость дешевеет более 9 лет подряд, и продолжит дешеветь дальше.
5 лет можно было говорить о том, что в Украине дешевле еще 2 товара -
тепло и электроэнергия (газ и электричество отпускали населению по ценам в 3-5 раз ниже, чем даже в соседних странах Восточной Европы). Во-первых, это позволяла (и сейчас, кстати, позволяет) экономика - низкая себестоимость добычи газа в объемах, достаточных для населения, плюс самая низкая себестоимость э/э в мире, получаемая из доставшихся в наследство советских АЭС в объемах, в 6 раз превышающих нужды населения. Во-вторых, это играло важную социальную роль для удержания украинцев от тотальной бедности: формула дешевый труд - дешевое тепло. Однако в 2014-2016 гг обе эти социальные "льготы" упразднили под видом реформ, уравняв по стоимости с богатыми странами (как выразился Президент "импортный паритет). Вследствие чего создан чудовищный дисбаланс: дешевый труд - дорогое тепло. В результате "реформ" эмиграция еще больше ускорилась, а оставшиеся в стране украинцы обречены на нищету
Востаннє редагувалось flyman в Пон 26 бер, 2018 11:36, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:45
Да уж, недвига не даёт покоя многим
Зять Трампа тоже в недвигу стремится влезть
Интересное в сюжете ( с 20-й секунды) -цена на социальное жильё в Нью-Йорке и, самое главное, его состояние на такую цену...
некоторые "бабушатники" в Киеве достаточно по нью-йоркски выглядят
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:53
Хрущик на Дорогожичах это реальный вариант для жизни в Киеве. Не понимаю, зачем люди платят больше?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:08
"Кому и кобыла невеста"(с)
Разом з квартирою ви купуєте сусідів, локейшн, рівень жк послуг, стан будинку і його комунікацій.
Люди більше платять за вищий рівень послуг.
Хрущ - це хороший варіант щоб вибратись з оренди, і має бути проміжним етапом перед купівлею нормальної квартири - новобудова + good location.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:13
Якщо вважати, що good location це західна цивілізована країна, то купівля переоціненого київського новобуду тут явно зайва.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:33
Київські новобуди (навіть з ремонтами) коштують копійки у порівнянні з квартирами у "західних цивілізованих країнах". Хіба що чортзна-де десь у 'пердях'.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:36
За высокий 2й этаж, 93м2 на Староноводницков 4в просят 119куе.
А за 2-е этажи в жк типа Г-во еще дают хотя бы в морду?
Востаннє редагувалось Эгоист в Пон 26 бер, 2018 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:45
Украинский тупик
Мне уже неоднократно приходилось писать о том, что Запад не сможет принудить Порошенко создать антикоррупционный суд в соответствии со своими требованиями. То есть такого суда , в который судей назначали бы , как любит говорить Петр Алексеевич ," международные доноры" и которые никак не зависели бы от политической власти в Украине.
Такое согласие со стороны Порошенко означало бы его согласие на создание независимой судебно -карательной ветви власти в лице НАБУ и АКС , которая в своей деятельности ориентировалась бы на США и была бы ,- чего уж там!-, им полностью подконтрольна, как сейчас подконтрольна НАБУ. А то, как лихо и в каких количествах американцы могут отправлять за решетку коррупционеров, они показали еще в Грузии. В купе с негласным требованием Запада отменить или ограничить депутатскую неприкосновенность , это означало бы, что высшее чиновничество Украины и политики сотнями зашагали бы в колонии, освобождаясь по пути сами и освобождая своих родственников от всего нажитого непосильным трудом.
Разумеется, на такую перспективу Порошенко не согласиться. И дело тут не только в его нежелании. В этом вопросе с ним солидарно не только его близкое окружение, но и весь правящий класс Украины: высшее чиновничество, силовики, депутатский корпус, судьи и т.д. Правящая клептократия согласна на любые требования МВФ,- поднять тарифы, отменить бесплатную медицину, сделать платное обучение, урезать пенсии, поднять цены на газ -за этим дело не встанет, но АКС - это красная черта , которую Запад пересечь не сможет. Потому что таков Закон Жизни, Закон Борьбы за Существование, Закон Свободы и Собственности . Никогда еще в истории человечества такого не было , чтобы правящий класс общества добровольно , без социальной революции и резни, отказывался бы от своей власти, привилегий, собственности и физической свободы.
Поэтому при нынешней власти Западу не удастся продавить свою идею об АКС. И если до конца прошлого года у Запада еще теплилась надежда , что уговорами и угрозами ему удастся принудить Порошенко, то сейчас - если почитать западную прессу- ни у кого уже иллюзий не осталось. Не помогло ничего: ни угроза прекратить кредитование со стороны МВФ, ни угроза отменить безвизовый режим со стороны ЕС. Ничего не сработало. Порошенко занял безупречную линию обороны: назначение судей АКС "западными донорами" не соответствует Конституции Украины и даже , если такой закон будет принят, то скорее всего последует обращение в КС , который принятый закон полностью отменит, после чего вообще идею АКС можно будет забыть. Запад кусает локти - формально Петр Алексеевич прав. А заявить , что в Украине ни одна статья Конституции итак не работает и не надо вставать в позу, что КС -это контора "Чего изволите?" при Президенте, что реального суверенитета уже нет и не будет в ближайшие годы , Запад, понятное дело, не может.
Но что дальше?
Порошенко предлагает компромисс: судей АКС надо назначать также, через " прозрачный открытый конкурс", как отбирались кандидатуры на работу в Верховный суд, НАПК, САП и т.д. Но Запад уже убедился , что это все профанация, все конкурсы в Украине это постановочные спектакли и все органы становятся коррумпированными и подотчетными АП еще на этапе своего создания. Поэтому Запад не соглашается на предложение Президента.
Ситуация зависла . Она зависла до выборов. Все понимают , что АКС не будет , и денег тоже не будет . По этой причине БПП и НФ отказались отменить свое требование к гражданским организациям декларировать свои доходы. Это еще одно демонстративное и агрессивное подтверждение той красной черты, за которую Запад не должен заходить.
В Украине Запад попал в ловушку. Без помощи снизу , со стороны общества, Запад один не в состоянии сломать хребет коррумпированной и сплоченно клептократии Украины. Но гражданское общество в Украине не развито, пассивно , малообразованно и в массе своей не желает проявлять социальную активность, надеясь , что "Запад сам все порешает".
Все украинские майданы не были социальными революциями, которые меняли бы правящий класс. Они были политическими революциями, которые с помощью того же Запада, лишь блокировали движение Украины в сторону России, но не затрагивали основ существующего политического режима. И в этом вся проблема!
Опустить руки , признать что он бессилен что-либо изменить в Украине , уйти из нее , Запад тоже не может, потому что Украина быстро развалится и превратиться кровоточащую рану в центре Европы, которую будут сотрясать гражданские конфликты , потоки беженцев , оружия и наркоты. Иметь у себя под боком такой " подарок" Запад не может. Провал " проекта Украины" будет немедленно означать провал Молдовы и всего Восточного партнерства в целом. Это в свою очередь приведет к резкому усилению влияния России и скорее всего к распаду Евросоюза. На понимании этой логики и построена линия защиты украинской клептократии. Она обнимает Запад в свои объятия, улыбается ему , говорит красивые слова о евроинтеграции и НАТО и принуждает его держать Украину на аппарате искусственного дыхания, по сути, финансируя воровской режим.
На как долго? Как долго может продолжаться игра в кошки мышки между Западом и украинским политическим классом при пассивности украинского общества? Надо сразу сказать , что выборы в следующем году принципиально мало что изменят, именно потому что в своем нынешнем своем состоянии украинское общество не в состоянии привести к власти такой общественный слой, который сломает хребет существующей клановой системе. Готовить новую цветную революцию Запад боится - это будет уже полной дискредитацией его усилий в Украине и повторную силовую, сомнительную с юридической точки зрения, смену власти Украина уже вряд ли перенесет без распада. Но находиться бесконечно в подвешенном состоянии , не проводя реальных реформ, Украина не сможет. Не сможет экономически- будет разваливаться инфраструктура, будет дефолт, массовое бегство населения в поисках работы и т.д.
Ответа на вопрос что будет с Украиной пока не у кого нет. Судьба ее не очень понятна, будущее никому не известно. Но очевидно , что в ближайшие 8-10 лет Украину будут ждать тяжелейшие испытания. И может быть все.
реклама
|