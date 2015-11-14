экспертов в стране - каждый второй, а нормального работника днем с огнем не найти
так и живем
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
экспертов в стране - каждый второй, а нормального работника днем с огнем не найти
так и живем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:28
А продавать то когда? Ведь для этого надо много лет стабильного доллара(пусть и по 40, и по 50) и нашей фирменной стабильной инфляции в гривне минимум в 10% в год(а то и 20).
Чтоб люди шевелились и видели, что дешёвые варианты расхватывают из под носа, а доходы позволяли хоть что то заматрасить.
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:32
Дешевле, чем в мире, в Украине 2 товара - труд и недвижимост
viewtopic.php?p=4325530#p4325530
Дешевле, чем в мире, в Украине 2 товара - труд и недвижимость.
Низкая цена и того, и другого обусловлена переизбытком предложения. С пугающей скоростью исчезают и рабочие места, и люди ....
Недвижимость, как уже говорил выше - 2-й товар после труда, оцениваемый у нас значительно дешевле, чем в мире. Обусловлено это уменьшением населения на 1% в год, а трудовых (читай - платежеспособных) ресурсов - на 2% в год. Тренд на урбанизацию несколько сглаживает эффект в крупных городах, но даже Киев при сравнении с другими столицами радикально проигрывает в цене кв м. Пузырь 2005-2008 гг сдулся, окончательно и бесповоротно. Недвижимость дешевеет более 9 лет подряд, и продолжит дешеветь дальше.
5 лет можно было говорить о том, что в Украине дешевле еще 2 товара -
тепло и электроэнергия (газ и электричество отпускали населению по ценам в 3-5 раз ниже, чем даже в соседних странах Восточной Европы). Во-первых, это позволяла (и сейчас, кстати, позволяет) экономика - низкая себестоимость добычи газа в объемах, достаточных для населения, плюс самая низкая себестоимость э/э в мире, получаемая из доставшихся в наследство советских АЭС в объемах, в 6 раз превышающих нужды населения. Во-вторых, это играло важную социальную роль для удержания украинцев от тотальной бедности: формула дешевый труд - дешевое тепло. Однако в 2014-2016 гг обе эти социальные "льготы" упразднили под видом реформ, уравняв по стоимости с богатыми странами (как выразился Президент "импортный паритет). Вследствие чего создан чудовищный дисбаланс: дешевый труд - дорогое тепло. В результате "реформ" эмиграция еще больше ускорилась, а оставшиеся в стране украинцы обречены на нищету
Востаннє редагувалось flyman в Пон 26 бер, 2018 11:36, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:45
Да уж, недвига не даёт покоя многим
Зять Трампа тоже в недвигу стремится влезть
Интересное в сюжете ( с 20-й секунды) -цена на социальное жильё в Нью-Йорке и, самое главное, его состояние на такую цену...
некоторые "бабушатники" в Киеве достаточно по нью-йоркски выглядят
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:53
Хрущик на Дорогожичах это реальный вариант для жизни в Киеве. Не понимаю, зачем люди платят больше?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:08
"Кому и кобыла невеста"(с)
Разом з квартирою ви купуєте сусідів, локейшн, рівень жк послуг, стан будинку і його комунікацій.
Люди більше платять за вищий рівень послуг.
Хрущ - це хороший варіант щоб вибратись з оренди, і має бути проміжним етапом перед купівлею нормальної квартири - новобудова + good location.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:13
Якщо вважати, що good location це західна цивілізована країна, то купівля переоціненого київського новобуду тут явно зайва.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:33
Київські новобуди (навіть з ремонтами) коштують копійки у порівнянні з квартирами у "західних цивілізованих країнах". Хіба що чортзна-де десь у 'пердях'.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:36
За высокий 2й этаж, 93м2 на Староноводницков 4в просят 119куе.
А за 2-е этажи в жк типа Г-во еще дают хотя бы в морду?
Востаннє редагувалось Эгоист в Пон 26 бер, 2018 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:39
Від пересідання з одного стільця на інший ситуація за вікном не змінюється.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
реклама
|