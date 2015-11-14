учотка yura_ це все коротко охрактеризував як "ходяче зомбі",
тобто Україна це в даному варіанті, це зомбі, яке вроді живе, але чуть що то рука відвалиться, то ногу тре пришивати...
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Додано: Пон 26 бер, 2018 12:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
учотка yura_ це все коротко охрактеризував як "ходяче зомбі",
тобто Україна це в даному варіанті, це зомбі, яке вроді живе, але чуть що то рука відвалиться, то ногу тре пришивати...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:23
І тому назло всім був куплений цоколь в пердях??
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
>> новобудова + good location.
спасибо посмеялся
все новостройки или чертовски далеко от метро или или возле станцый чуть ли не конечных(далеко до центра и пересадочных)или вблизи проспектов и трамваев что жить нереально ... или чертовски дорого
хотя для тех кто любить ездить на машине а не на метро им норм
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот прям все?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Умер Мавроди, один из величайших гениев в своей категории, один из столбовых символов постСССР.
Может, кто-то и выманил больше у вкладчиков больше денег, но обворовывать одних и тех же людей по нескольку раз - в этом он был велик.
Тщательное изучение его жизни и деятельности - настоящие алмазные копи для социологов, социальных психологов и для исследователей поведенческой экономики.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:36
Мотивація покупки була описана не один раз, особливо для учотки Первий,
яка любить тролити.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:38
буду архиблагодарен за пример
- не очень дорого
- не далеко от метро
- не на дальних станциях
- без шума и пыли возле дома
лукяновка, кпи, шулявка .... даже перестал смотреть новострои патамушта все нормальные локации архидорого
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:39
Джек еще удалось втулить в нормальном месте за счет того, что его тупо прилепили к стене дома на Леси 7а. А башни Тарьян строит уже практически в ипенях, далеко от метро.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:40
Конечно! А Вы разве не знали?
P.S. По ходу fenix81 пропустил слово 'дешёвые'.
Востаннє редагувалось galadriel в Пон 26 бер, 2018 13:43, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:42
Рано Пока депозит\ОВГЗ\Акции дают гораздо больше, да и ликвидность в несколько десятков раз выше.
Вы пробовали что-то из недвижимости продать последние 2-3 года?
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