Що мається на увазі, під "нормальною квартирою", це де Рибальський, Голосієво, прокурорський Трикутник, Срібна миля, чи який інший пуповик із кінським цінником від 100куе та модним МОПом? Тут нема нормального новобуду.Тут нема нормального громадського транспорту.Ще трохи і буде колапс транспортної інфраструкрури.Що мається на увазі, під "нормальною квартирою", це де Рибальський, Голосієво, прокурорський Трикутник, Срібна миля, чи який інший пуповик із кінським цінником від 100куе та модним МОПом?



І тому назло всім був куплений цоколь в пердях?? І тому назло всім був куплений цоколь в пердях??

