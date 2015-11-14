RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 688689690691692>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  richbitch написав:...

учотка yura_ це все коротко охрактеризував як "ходяче зомбі",
тобто Україна це в даному варіанті, це зомбі, яке вроді живе, але чуть що то рука відвалиться, то ногу тре пришивати...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13687
З нами з: 09.03.14
Подякував: 805 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:23

  flyman написав:Тут нема нормального новобуду.
Тут нема нормального громадського транспорту.
Ще трохи і буде колапс транспортної інфраструкрури.
Що мається на увазі, під "нормальною квартирою", це де Рибальський, Голосієво, прокурорський Трикутник, Срібна миля, чи який інший пуповик із кінським цінником від 100куе та модним МОПом?


І тому назло всім був куплений цоколь в пердях?? :lol:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 126
З нами з: 29.01.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

>> новобудова + good location.
спасибо посмеялся
все новостройки или чертовски далеко от метро или или возле станцый чуть ли не конечных(далеко до центра и пересадочных)или вблизи проспектов и трамваев что жить нереально ... или чертовски дорого

хотя для тех кто любить ездить на машине а не на метро им норм
fenix81
 
Повідомлень: 187
З нами з: 15.06.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fenix81 написав:все новостройки или чертовски далеко от метро или или возле станцый чуть ли не конечных

Вот прям все?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20033
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4449 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Умер Мавроди, один из величайших гениев в своей категории, один из столбовых символов постСССР.
Может, кто-то и выманил больше у вкладчиков больше денег, но обворовывать одних и тех же людей по нескольку раз - в этом он был велик.
Тщательное изучение его жизни и деятельности - настоящие алмазные копи для социологов, социальных психологов и для исследователей поведенческой экономики.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18251
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:36

  galadriel написав:
  flyman написав:Тут нема нормального новобуду.
Тут нема нормального громадського транспорту.
Ще трохи і буде колапс транспортної інфраструкрури.
Що мається на увазі, під "нормальною квартирою", це де Рибальський, Голосієво, прокурорський Трикутник, Срібна миля, чи який інший пуповик із кінським цінником від 100куе та модним МОПом?


І тому назло всім був куплений цоколь в пердях?? :lol:

Мотивація покупки була описана не один раз, особливо для учотки Первий,
яка любить тролити.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13687
З нами з: 09.03.14
Подякував: 805 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:38

  Faceless написав:
  fenix81 написав:все новостройки или чертовски далеко от метро или или возле станцый чуть ли не конечных

Вот прям все?


буду архиблагодарен за пример
- не очень дорого
- не далеко от метро
- не на дальних станциях
- без шума и пыли возле дома

лукяновка, кпи, шулявка .... даже перестал смотреть новострои патамушта все нормальные локации архидорого
fenix81
 
Повідомлень: 187
З нами з: 15.06.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:39

  Faceless написав:
  fenix81 написав:все новостройки или чертовски далеко от метро или или возле станцый чуть ли не конечных

Вот прям все?

Джек еще удалось втулить в нормальном месте за счет того, что его тупо прилепили к стене дома на Леси 7а. А башни Тарьян строит уже практически в ипенях, далеко от метро.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3074
З нами з: 22.08.16
Подякував: 49 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:40

  Faceless написав:
  fenix81 написав:все новостройки или чертовски далеко от метро или или возле станцый чуть ли не конечных

Вот прям все?


Конечно! А Вы разве не знали? :)

P.S. По ходу fenix81 пропустил слово 'дешёвые'. :D
Востаннє редагувалось galadriel в Пон 26 бер, 2018 13:43, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 126
З нами з: 29.01.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:42

  Оранжевый-хит сезона написав:
  richbitch написав:Фейслесс, молодца :)

Если читать в оригинале, то нужно затариваться недвигой, потому что грядет рост.

Я затарился по самые помидоры.


Рано :) Пока депозит\ОВГЗ\Акции дают гораздо больше, да и ликвидность в несколько десятков раз выше.
Вы пробовали что-то из недвижимости продать последние 2-3 года?
Sidus
 
Повідомлень: 345
З нами з: 17.09.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 688689690691692>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, galadriel, Оранжевый-хит сезона і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1041, 1042, 1043
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10429 1898546
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 12:58
kingkongovets
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20755
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98065
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.