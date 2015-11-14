Конечно! А Вы разве не знали?
P.S. По ходу fenix81 пропустил слово 'дешёвые'.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:40
Конечно! А Вы разве не знали?
P.S. По ходу fenix81 пропустил слово 'дешёвые'.
Востаннє редагувалось galadriel в Пон 26 бер, 2018 13:43, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:42
Рано Пока депозит\ОВГЗ\Акции дают гораздо больше, да и ликвидность в несколько десятков раз выше.
Вы пробовали что-то из недвижимости продать последние 2-3 года?
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:44
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:47
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Делаем быстро, качественно, недорого - выберите любые два пункта". Тут примерно та же ситуация.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:11
Faceless
ну дык никто ж не спорит
я понял свою ошЫбку тут половина алигархов а вторая половина автомобилистов которым без разница лишние 5 км в любимом/комфортном авто проехать ))
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В новом генплане Киева уже есть станция метро "Тарянская". Так что проблем не будет. Ветка, которую китайцы будут строить.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:15
А главное, провести время с пользой - стоя в пробке.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а здесь, в ЖК "Ягода", можно затариться по самые ягодицы
альтернатива КРЖН есть всегда
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
>>провести время с пользой - стоя в пробке
для половины моих знакомых за день лишний час в пянучке не проблема если в любимом/комфортном так что для кого то бывают недорогие новострои )
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