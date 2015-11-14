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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 689690691692>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:40

  Faceless написав:
  fenix81 написав:все новостройки или чертовски далеко от метро или или возле станцый чуть ли не конечных

Вот прям все?


Конечно! А Вы разве не знали? :)

P.S. По ходу fenix81 пропустил слово 'дешёвые'. :D
Востаннє редагувалось galadriel в Пон 26 бер, 2018 13:43, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:42

  Оранжевый-хит сезона написав:
  richbitch написав:Фейслесс, молодца :)

Если читать в оригинале, то нужно затариваться недвигой, потому что грядет рост.

Я затарился по самые помидоры.


Рано :) Пока депозит\ОВГЗ\Акции дают гораздо больше, да и ликвидность в несколько десятков раз выше.
Вы пробовали что-то из недвижимости продать последние 2-3 года?
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:44

  Sidus написав:Вы пробовали что-то из недвижимости продать последние 2-3 года?

Лучше поберечь нервы. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:47

  Эгоист написав:
  Sidus написав:Вы пробовали что-то из недвижимости продать последние 2-3 года?

Лучше поберечь нервы. :mrgreen:


Так отож, сейчас бетон это заморозка средств минимум на ближайшие 5-10 лет.
А если срочно нужно продать - придется отказываться от прибыли и продавать в убыток с дисконтом
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fenix81 написав:буду архиблагодарен за пример
- не очень дорого
- не далеко от метро
- не на дальних станциях
- без шума и пыли возле дома

"Делаем быстро, качественно, недорого - выберите любые два пункта". Тут примерно та же ситуация.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:11

Faceless
ну дык никто ж не спорит

я понял свою ошЫбку тут половина алигархов а вторая половина автомобилистов которым без разница лишние 5 км в любимом/комфортном авто проехать ))
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Эгоист написав:А башни Тарьян строит уже практически в ипенях, далеко от метро.

В новом генплане Киева уже есть станция метро "Тарянская". Так что проблем не будет. Ветка, которую китайцы будут строить.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:15

  fenix81 написав:Faceless
ну дык никто ж не спорит

я понял свою ошЫбку тут половина алигархов а вторая половина автомобилистов которым без разница лишние 5 км в любимом/комфортном авто проехать ))

А главное, провести время с пользой - стоя в пробке. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Я затарился по самые помидоры.

а здесь, в ЖК "Ягода", можно затариться по самые ягодицы
http://jk-yagoda.com.ua/index.html
альтернатива КРЖН есть всегда
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

>>провести время с пользой - стоя в пробке
для половины моих знакомых за день лишний час в пянучке не проблема если в любимом/комфортном так что для кого то бывают недорогие новострои )
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