Додано: Пон 26 бер, 2018 15:22

Для чего сейчас строится такое количество домов? Кому нужны холодные непроинвестированные, нераспроданные и незаселенные коробки? Зачем застройщикам замороженные стройки и пустые котлованы?

Ответ один: Это тупо отмывание черных денег аффилированных с застройщиками чиновников.

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