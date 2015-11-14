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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 690691692693694 ... 696>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 715
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
68
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
152
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 715
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:55

  Loft написав:По поводу продать сейчас или оставить для аренды. А есть примеры ситуаций, когда вся толпа бежала в одну сторону и этот пузырь не сдулся? Сейчас именно такая ситуация с новостями в аренду. Рано или очень рано все сдуется.

Сдуется и довольно скоро. Как сдулись долларовые депозиты под 10% и выше, так сдуется и доход от аренды -- до уровня 4-5% годовых от текущей рыночной цены квартиры (до налогов).
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Во-первых, это позволяла (и сейчас, кстати, позволяет) экономика - низкая себестоимость добычи газа в объемах, достаточных для населения,


Зачем тащишь сюда эту чушь для скудоумных маргиналов про газ по себестоимости для населения?
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:00

  Непересичный написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Влад уже больше года, и раньше мая не сдадут. И там таких как Влад инвештырей больше половины.


Последний перенос сроков на 31.05.2018. 100% будет ещё перенос сроков. Там квартиры с ремонтом, дом зимой не отапливали и потому никаких внутренних работ не делали. Начнут как потеплеет, и судя по темпам Оркады... В лучшем случае к концу лета , скорее осень.

Не забесплатно же страдаем :) Инвестор спокойно спит, стоимость растет. Если спокойно не спится, значит не нужно вкладываться в котлованы. И вообще вкладываться. Везде беспокойства. Депозит - банк обанкротился, аренда - арендаторы забыли закрыть кран или трубу прорвало, золото - домушники, потери при продаже, спекулятивные атаки. И так далее.

Обещают задержку в полгода. Если справятся, будет нормально. Если в пределах года терпимо.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:14

  Xenon написав:
  zahar_ написав:Я таким учёткам без скана с договора о покупке или прайса из оп - НА СЛОВО НЕ ВЕРЮ.

ГДЕ скан договоров на покупку гостинок на Лесном по 15к? :)

Я полгода назад без всяких допусловий предлагал Захару дать 100 долларов за фото договоров с закрытыми личными данными. "Эксперт" намертво слился.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:20

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:Да уж, недвига не даёт покоя многим
Зять Трампа тоже в недвигу стремится влезть
Интересное в сюжете ( с 20-й секунды) -цена на социальное жильё в Нью-Йорке и, самое главное, его состояние на такую цену...
https://tsn.ua/svit/zyat-trampa-opinivs ... 29500.html

некоторые "бабушатники" в Киеве достаточно по нью-йоркски выглядят

чё, глазки то открылись?
а ценники понравились на социальные бабушатники в НЙ?

у большинства открылись глазки на то в какой ж*** мы живём, и нужно сваливать отсюда

Снаружи нью-йоркские бабушатники отлично выглядят. А наши бабушатники ни под какие стандарты и определения, кроме "строительный мусор" уже не проходят. Поэтому никаких инвестиций в советскую вторичку. Ни по какой цене. Говорю это с 2012го года (в отличие от многого другого - эта позиция неизменна).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:22

Для чего сейчас строится такое количество домов? Кому нужны холодные непроинвестированные, нераспроданные и незаселенные коробки? Зачем застройщикам замороженные стройки и пустые котлованы?
Ответ один: Это тупо отмывание черных денег аффилированных с застройщиками чиновников.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:24

  J_P написав:
  Loft написав:По поводу продать сейчас или оставить для аренды. А есть примеры ситуаций, когда вся толпа бежала в одну сторону и этот пузырь не сдулся? Сейчас именно такая ситуация с новостями в аренду. Рано или очень рано все сдуется.

Сдуется и довольно скоро. Как сдулись долларовые депозиты под 10% и выше, так сдуется и доход от аренды -- до уровня 4-5% годовых от текущей рыночной цены квартиры (до налогов).

Тут весь вопрос только в том, за счет чего сдуется: за счет падения арендных ставок или за счет роста стоимости актива, или за счет того и другого одновременно (хотя так редко бывает).
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:25

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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:26

  p_76 написав:richbitch Зображення

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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:28

  Эгоист написав:Для чего сейчас строится такое количество домов? Кому нужны холодные непроинвестированные, нераспроданные и незаселенные коробки? Зачем застройщикам замороженные стройки и пустые котлованы?
Ответ один: Это тупо отмывание черных денег аффилированных с застройщиками чиновников.

Есь такая поговорка "Нет ума, строй дома"
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