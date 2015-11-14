Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Loft написав:По поводу продать сейчас или оставить для аренды. А есть примеры ситуаций, когда вся толпа бежала в одну сторону и этот пузырь не сдулся? Сейчас именно такая ситуация с новостями в аренду. Рано или очень рано все сдуется.
Сдуется и довольно скоро. Как сдулись долларовые депозиты под 10% и выше, так сдуется и доход от аренды -- до уровня 4-5% годовых от текущей рыночной цены квартиры (до налогов).
Оранжевый-хит сезона написав:Влад уже больше года, и раньше мая не сдадут. И там таких как Влад инвештырей больше половины.
Последний перенос сроков на 31.05.2018. 100% будет ещё перенос сроков. Там квартиры с ремонтом, дом зимой не отапливали и потому никаких внутренних работ не делали. Начнут как потеплеет, и судя по темпам Оркады... В лучшем случае к концу лета , скорее осень.
Не забесплатно же страдаем Инвестор спокойно спит, стоимость растет. Если спокойно не спится, значит не нужно вкладываться в котлованы. И вообще вкладываться. Везде беспокойства. Депозит - банк обанкротился, аренда - арендаторы забыли закрыть кран или трубу прорвало, золото - домушники, потери при продаже, спекулятивные атаки. И так далее.
Обещают задержку в полгода. Если справятся, будет нормально. Если в пределах года терпимо.
Serg-ik написав:Да уж, недвига не даёт покоя многим Зять Трампа тоже в недвигу стремится влезть Интересное в сюжете ( с 20-й секунды) -цена на социальное жильё в Нью-Йорке и, самое главное, его состояние на такую цену... https://tsn.ua/svit/zyat-trampa-opinivs ... 29500.html
некоторые "бабушатники" в Киеве достаточно по нью-йоркски выглядят
чё, глазки то открылись? а ценники понравились на социальные бабушатники в НЙ?
у большинства открылись глазки на то в какой ж*** мы живём, и нужно сваливать отсюда
Снаружи нью-йоркские бабушатники отлично выглядят. А наши бабушатники ни под какие стандарты и определения, кроме "строительный мусор" уже не проходят. Поэтому никаких инвестиций в советскую вторичку. Ни по какой цене. Говорю это с 2012го года (в отличие от многого другого - эта позиция неизменна).
Для чего сейчас строится такое количество домов? Кому нужны холодные непроинвестированные, нераспроданные и незаселенные коробки? Зачем застройщикам замороженные стройки и пустые котлованы? Ответ один: Это тупо отмывание черных денег аффилированных с застройщиками чиновников.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Loft написав:По поводу продать сейчас или оставить для аренды. А есть примеры ситуаций, когда вся толпа бежала в одну сторону и этот пузырь не сдулся? Сейчас именно такая ситуация с новостями в аренду. Рано или очень рано все сдуется.
Сдуется и довольно скоро. Как сдулись долларовые депозиты под 10% и выше, так сдуется и доход от аренды -- до уровня 4-5% годовых от текущей рыночной цены квартиры (до налогов).
Тут весь вопрос только в том, за счет чего сдуется: за счет падения арендных ставок или за счет роста стоимости актива, или за счет того и другого одновременно (хотя так редко бывает).
Эгоист написав:Для чего сейчас строится такое количество домов? Кому нужны холодные непроинвестированные, нераспроданные и незаселенные коробки? Зачем застройщикам замороженные стройки и пустые котлованы? Ответ один: Это тупо отмывание черных денег аффилированных с застройщиками чиновников.
Есь такая поговорка "Нет ума, строй дома"
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