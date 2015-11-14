під аірмакса пєтросяниш?
медальки покоя не дають?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:28
під аірмакса пєтросяниш?
медальки покоя не дають?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:28
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:29
макс, перелогінься
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:29
ты прям как отец родной. что бы я без тебя делал...
и не говори.
никто и никогда этого уже не повторит.
ты просто гений, приймачок.
зы. ув.Фейслес, а можно как-то запилить форумные коды, чтобы дятлы из личного бана не высвечивались когда их кто-то цитирует?
ибо уже нет сил читать этот бесконечный бред
Востаннє редагувалось Yuri_T в Пон 26 бер, 2018 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:29
Хперди КРЖН
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:30
Присоединяюсь и тоже говорю спасибо. Настроение отличное по двум причинам: 1) не поверил Ейру прошлой весной, что за 1000 евро (тогда это было всего 1050 долларов) можно будет всегда отоварится хорошим монолитом на вторичке (метро, этажность, вид) и вложился по этой цене в неплохой новострой. 2) Благая весть о всеобщем "дорожае" бизнес-класса -- особенно приятна после "продирания сквозь" посты Франта, Захара и им подобных.
Спасибо, Ейр!
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:35
Это в ближайшие 2-5 лет должно произойти.
Рентабельность может уменьшится либо за счет уменьшения числителя, либо за счет роста знаменателя. В падение доходов, скачек гривны сейчас верится слабо. Остается падение рентабельности за счет роста знаменателя - цены.
Есть еще фактор "все выедут", но тут, кто хотел, уже все выехали, а многие уже и вернулись. Киев этот фактор не слишком зацепил. Основной удар пришелся на маленькие городки, где нет работы.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:36
Вам тогда только один этот санузел в эти 5куе выкатится, которые вы на весь ремонт и технику отвели
П.С. У меня одного стойкое впечатление что это Трибека-3?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:37
Недавно писалося про більше як півсотні квартир мера Ірпеня.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 26 бер, 2018 15:38, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:37
Не нужно красноречия. Лучше отнесите засйтройщику личных 10-20 пачек вечнозеленых инвестиций, в знак благодарности за такую благодать.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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