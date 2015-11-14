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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 691692693694695696>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 715
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
68
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
152
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 715
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:28

  Serg-ik написав:
  Эгоист написав:А башни Тарьян строит уже практически в ипенях, далеко от метро.

В новом генплане Киева уже есть станция метро "Тарянская". Так что проблем не будет. Ветка, которую китайцы будут строить.

під аірмакса пєтросяниш?
медальки покоя не дають?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:28

Faceless Зображення

Нет, не сам конечно, есть бригада, которая делает мне ремонты.
p_76
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:29

  Serg-ik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Я затарился по самые помидоры.

а здесь, в ЖК "Ягода", можно затариться по самые ягодицы
http://jk-yagoda.com.ua/index.html
альтернатива КРЖН есть всегда

макс, перелогінься
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:29

  Долярчик написав:....прошу, користуйтесь! :D

ты прям как отец родной. что бы я без тебя делал...
  Долярчик написав:...і навряд, чи хтось зможе стільки варіантів написати

и не говори.
никто и никогда этого уже не повторит.
ты просто гений, приймачок.

зы. ув.Фейслес, а можно как-то запилить форумные коды, чтобы дятлы из личного бана не высвечивались когда их кто-то цитирует?
ибо уже нет сил читать этот бесконечный бред
Востаннє редагувалось Yuri_T в Пон 26 бер, 2018 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:29

  Faceless написав:
  fenix81 написав:Faceless
ну дык никто ж не спорит

я понял свою ошЫбку тут половина алигархов а вторая половина автомобилистов которым без разница лишние 5 км в любимом/комфортном авто проехать ))

А Захар и топикстартер тогда кто?

Хперди КРЖН
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:30

  Первый написав:Почитал посты за пару последних дней.
Не понимаю излишнего возбуждения постом Ейра. Человек поднял ж, проехался по ОП. Рисковал здоровьем от передоза кофе и канфет, отписался о РЕАЛЬНЫХ ЦЕНАХ в одном из сегментов, и вместо СПАСИБО, потекло по трубам.
2 ЕЙР.
СПАСИБО!

Присоединяюсь и тоже говорю спасибо. Настроение отличное по двум причинам: 1) не поверил Ейру прошлой весной, что за 1000 евро (тогда это было всего 1050 долларов) можно будет всегда отоварится хорошим монолитом на вторичке (метро, этажность, вид) и вложился по этой цене в неплохой новострой. 2) Благая весть о всеобщем "дорожае" бизнес-класса -- особенно приятна после "продирания сквозь" посты Франта, Захара и им подобных.
Спасибо, Ейр!
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:35

  J_P написав:
  Loft написав:По поводу продать сейчас или оставить для аренды. А есть примеры ситуаций, когда вся толпа бежала в одну сторону и этот пузырь не сдулся? Сейчас именно такая ситуация с новостями в аренду. Рано или очень рано все сдуется.

Сдуется и довольно скоро. Как сдулись долларовые депозиты под 10% и выше, так сдуется и доход от аренды -- до уровня 4-5% годовых от текущей рыночной цены квартиры (до налогов).

Это в ближайшие 2-5 лет должно произойти.
Рентабельность может уменьшится либо за счет уменьшения числителя, либо за счет роста знаменателя. В падение доходов, скачек гривны сейчас верится слабо. Остается падение рентабельности за счет роста знаменателя - цены.
Есть еще фактор "все выедут", но тут, кто хотел, уже все выехали, а многие уже и вернулись. Киев этот фактор не слишком зацепил. Основной удар пришелся на маленькие городки, где нет работы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:36

  p_76 написав:Faceless Зображення

Нет, не сам конечно, есть бригада, которая делает мне ремонты.

Вам тогда только один этот санузел в эти 5куе выкатится, которые вы на весь ремонт и технику отвели

П.С. У меня одного стойкое впечатление что это Трибека-3? :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:37

  Эгоист написав:Для чего сейчас строится такое количество домов? Кому нужны холодные непроинвестированные, нераспроданные и незаселенные коробки? Зачем застройщикам замороженные стройки и пустые котлованы?
Ответ один: Это тупо отмывание черных денег аффилированных с застройщиками чиновников.

Недавно писалося про більше як півсотні квартир мера Ірпеня.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 26 бер, 2018 15:38, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:37

  J_P написав:Присоединяюсь и тоже говорю спасибо. Настроение отличное по двум причинам: 1) не поверил Ейру прошлой весной, что за 1000 евро (тогда это было всего 1050 долларов) можно будет всегда отоварится хорошим монолитом на вторичке (метро, этажность, вид) и вложился по этой цене в неплохой новострой. 2) Благая весть о всеобщем "дорожае" бизнес-класса -- особенно приятна после "продирания сквозь" посты Франта, Захара и им подобных.
Спасибо, Ейр!

Не нужно красноречия. Лучше отнесите засйтройщику личных 10-20 пачек вечнозеленых инвестиций, в знак благодарности за такую благодать. :mrgreen:
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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