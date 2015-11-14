RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 692693694695696>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 715
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
68
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
152
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 715
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:чё, глазки то открылись?
а ценники понравились на социальные бабушатники в НЙ?

Ага, открылись.
Тётка ( и её соседи)-дремучие до ужаса.
Брали бы свои свою компенсацию в 10 000 и прочие сбережения,и скорее бы ехали в Киев-один самых дешёвых городов мира.Снимали бы похожий бабушатник за 200 у.е или приличнее -что за 300, устроились бы работать в приличном месте с их-то знанием английского. Парадиз.
Но тупят...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7729
З нами з: 10.06.11
Подякував: 145 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:40

  p_76 написав:richbitch Зображення

Це що лофт дизайн в стилі "цокольне приміщення"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13692
З нами з: 09.03.14
Подякував: 806 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:....і так, як я добра людина напишу ще з десяток варіантів, крім тих, що я вчора написав! - і так:

Очень много людей, у которых есть деньги, но очень немного тех, которые смогут открыть свой бизнес и в нем удержаться, не говоря уже о том, чтобы достичь вершин. Даже у людей, у которых был свой успешный бизнес, зачастую не получалось раскрутить второй.
Поэтому все эти варианты ни о чем. Достаточно посмотреть вокруг. Все, на что вы тратите деньги, это чей-то заработок, так что вариантов можно наклепать в 100 раз больше, но это не факт, что конкретный человек не похоронит там свою десятку. Личность, ум, трудоспособность и, главное, удача, оказаться со своим умом и трудоспособностью в нужном месте в нужное время. Все это важней денег.
Vlad442
 
Повідомлень: 4012
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:43

О перспективах недвижимости, доходах населения и бизнесе в Украине:
https://youtu.be/DN9yVYpPWmI?t=14m51s
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3077
З нами з: 22.08.16
Подякував: 49 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:44

  Vlad442 написав:
  J_P написав:
  Loft написав:По поводу продать сейчас или оставить для аренды. А есть примеры ситуаций, когда вся толпа бежала в одну сторону и этот пузырь не сдулся? Сейчас именно такая ситуация с новостями в аренду. Рано или очень рано все сдуется.

Сдуется и довольно скоро. Как сдулись долларовые депозиты под 10% и выше, так сдуется и доход от аренды -- до уровня 4-5% годовых от текущей рыночной цены квартиры (до налогов).

Это в ближайшие 2-5 лет должно произойти.
Рентабельность может уменьшится либо за счет уменьшения числителя, либо за счет роста знаменателя. В падение доходов, скачек гривны сейчас верится слабо. Остается падение рентабельности за счет роста знаменателя - цены.
Есть еще фактор "все выедут", но тут, кто хотел, уже все выехали, а многие уже и вернулись. Киев этот фактор не слишком зацепил. Основной удар пришелся на маленькие городки, где нет работы.

Вам в силу местечковой ментальности, трудно понять что в Киеве бизнесі которіе зависят от всей Украині. И если в Украине становится меньше людей то єто влияет на их доходность. Что бы вам не ломать голову я приведу примеры: мобильные операторы, телеканалы и т.д.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18257
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:46

p_76
Как люди реагировали на такой ремонт?
У меня есть теория, что арендаторам важно впечатление. Что это жилая квартира и тут можно жить. Им не важна ровность стен, экологичность и класс материалов, уровень техники. Красивенько, модненько, берем. Полусовок без изюминки, типа просто диван и просто шкаф, привлекает меньше внимания, даже если сделан из качественных материалов.
Vlad442
 
Повідомлень: 4012
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:47

Faceless

Вам везде Трибека кажется) Нет, 5куе это был полный ремонт, просто создал правильную концепцию и подобрал корректно материалы и бригада хорошая и быстрая. Арендаторам нравится, зимой не холодно. Зачем мне Вас обманывать или кого-то еще. Писал, что в 5 куе реально вложиться. Я то в 2013 покупал в строящемся еще доме, цены были чуть ниже 1 куе за метр.
p_76
 
Повідомлень: 35
З нами з: 23.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  p_76 написав:Нет, не сам конечно, есть бригада, которая делает мне ремонты.

Зря выложили фотки. Тут не такие люди, с которыми стоит это делать. Обругают, обзовут и еще пару лет не успокоятся, а при случае и без случая будут вспоминать этот крашенный кирпич.
Vlad442
 
Повідомлень: 4012
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:50

  Vlad442 написав:
  p_76 написав:Нет, не сам конечно, есть бригада, которая делает мне ремонты.

Зря выложили фотки. Тут не такие люди, с которыми стоит это делать. Обругают, обзовут и еще пару лет не успокоятся, а при случае и без случая будут вспоминать этот крашенный кирпич.

По фото трудно сложить впечатление, но если это таки толкнули за "модный лофт" и арендаторы схавали, то p_76 почти гениален :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20038
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4449 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:52

Vlad442

Сдаю эту квартиру одним и тем же ребятам, которые потом посуточно пересдают с 2016 года, мая. По отзывам, людям нравится) Я когда придумываю, как пространство будет выглядеть, всегда соизмеряю баланс между тем будет ли мне комфортно и на сколько это затратно. Пока работает система успешно)
p_76
 
Повідомлень: 35
З нами з: 23.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 692693694695696>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Оранжевый-хит сезона, p_76 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1042, 1043, 1044
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10430 1898669
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 16:00
Vlad442
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20756
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98066
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5372)
26.03.2018 17:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.