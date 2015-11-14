Додано: Пон 26 бер, 2018 15:41

Долярчик написав: ....і так, як я добра людина напишу ще з десяток варіантів, крім тих, що я вчора написав! - і так: ....і так, як я добра людина напишу ще з десяток варіантів, крім тих, що я вчора написав! - і так:

Очень много людей, у которых есть деньги, но очень немного тех, которые смогут открыть свой бизнес и в нем удержаться, не говоря уже о том, чтобы достичь вершин. Даже у людей, у которых был свой успешный бизнес, зачастую не получалось раскрутить второй.Поэтому все эти варианты ни о чем. Достаточно посмотреть вокруг. Все, на что вы тратите деньги, это чей-то заработок, так что вариантов можно наклепать в 100 раз больше, но это не факт, что конкретный человек не похоронит там свою десятку. Личность, ум, трудоспособность и, главное, удача, оказаться со своим умом и трудоспособностью в нужном месте в нужное время. Все это важней денег.