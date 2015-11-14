Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:чё, глазки то открылись? а ценники понравились на социальные бабушатники в НЙ?
Ага, открылись. Тётка ( и её соседи)-дремучие до ужаса. Брали бы свои свою компенсацию в 10 000 и прочие сбережения,и скорее бы ехали в Киев-один самых дешёвых городов мира.Снимали бы похожий бабушатник за 200 у.е или приличнее -что за 300, устроились бы работать в приличном месте с их-то знанием английского. Парадиз. Но тупят...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик написав:....і так, як я добра людина напишу ще з десяток варіантів, крім тих, що я вчора написав! - і так:
Очень много людей, у которых есть деньги, но очень немного тех, которые смогут открыть свой бизнес и в нем удержаться, не говоря уже о том, чтобы достичь вершин. Даже у людей, у которых был свой успешный бизнес, зачастую не получалось раскрутить второй. Поэтому все эти варианты ни о чем. Достаточно посмотреть вокруг. Все, на что вы тратите деньги, это чей-то заработок, так что вариантов можно наклепать в 100 раз больше, но это не факт, что конкретный человек не похоронит там свою десятку. Личность, ум, трудоспособность и, главное, удача, оказаться со своим умом и трудоспособностью в нужном месте в нужное время. Все это важней денег.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Loft написав:По поводу продать сейчас или оставить для аренды. А есть примеры ситуаций, когда вся толпа бежала в одну сторону и этот пузырь не сдулся? Сейчас именно такая ситуация с новостями в аренду. Рано или очень рано все сдуется.
Сдуется и довольно скоро. Как сдулись долларовые депозиты под 10% и выше, так сдуется и доход от аренды -- до уровня 4-5% годовых от текущей рыночной цены квартиры (до налогов).
Это в ближайшие 2-5 лет должно произойти. Рентабельность может уменьшится либо за счет уменьшения числителя, либо за счет роста знаменателя. В падение доходов, скачек гривны сейчас верится слабо. Остается падение рентабельности за счет роста знаменателя - цены. Есть еще фактор "все выедут", но тут, кто хотел, уже все выехали, а многие уже и вернулись. Киев этот фактор не слишком зацепил. Основной удар пришелся на маленькие городки, где нет работы.
Вам в силу местечковой ментальности, трудно понять что в Киеве бизнесі которіе зависят от всей Украині. И если в Украине становится меньше людей то єто влияет на их доходность. Что бы вам не ломать голову я приведу примеры: мобильные операторы, телеканалы и т.д.
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p_76 Как люди реагировали на такой ремонт? У меня есть теория, что арендаторам важно впечатление. Что это жилая квартира и тут можно жить. Им не важна ровность стен, экологичность и класс материалов, уровень техники. Красивенько, модненько, берем. Полусовок без изюминки, типа просто диван и просто шкаф, привлекает меньше внимания, даже если сделан из качественных материалов.
Вам везде Трибека кажется) Нет, 5куе это был полный ремонт, просто создал правильную концепцию и подобрал корректно материалы и бригада хорошая и быстрая. Арендаторам нравится, зимой не холодно. Зачем мне Вас обманывать или кого-то еще. Писал, что в 5 куе реально вложиться. Я то в 2013 покупал в строящемся еще доме, цены были чуть ниже 1 куе за метр.
Сдаю эту квартиру одним и тем же ребятам, которые потом посуточно пересдают с 2016 года, мая. По отзывам, людям нравится) Я когда придумываю, как пространство будет выглядеть, всегда соизмеряю баланс между тем будет ли мне комфортно и на сколько это затратно. Пока работает система успешно)