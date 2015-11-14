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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 693694695696>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 715
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
68
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
152
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 715
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:54

Vlad442

Влад, спасибо) Вижу, что есть описываемые персонажи тут, собаки лают, караван идет, это нормально в любой группе)
p_76
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:55

  p_76 написав:Vlad442

Сдаю эту квартиру одним и тем же ребятам, которые потом посуточно пересдают с 2016 года, мая. По отзывам, людям нравится) Я когда придумываю, как пространство будет выглядеть, всегда соизмеряю баланс между тем будет ли мне комфортно и на сколько это затратно. Пока работает система успешно)

Для посуточно самое то, сперму и шампанское с оббоев стирать проблематично, а с кирпуча нормуль. И плитка по всей квартире самое то что нужно. Душ кабину нужно было без дверок делать, всё равно за неделю выломают.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:58

  Жека79 написав:Вопрос к знающим
Кто то может подсказать что будет лучше (дороже) сдаваться на ПОХЕ--
Квартира на Гришко 9--высоченный дом прямо у метро позняки, или осокорки днепровская набережная 19в?
Обе квартиры однухи, под 60м2, переделанные в двухи. Ремонт примерно одного уровня.
.....
Кто владеет инфо--поделитесь плиз.

Если еще актуально: у каждой квартиры есть плюсы и минусы.
1. Если будут жить 2 и более человек - скорее всего 2-х машин нет. Посему лучше на Гришко возле метро (17 минут пешком по набережной при постоянных ветрах - не сахар) .
2. Но! На Гришко периодически будет вонять от Бортничей. Если этаж выше 20-го (у знакомого был в гостях на 27-м) - то еще ниче. Если ниже - можно задохнуться. Очиститель воздуха маст хэв.
Так что выбирайте....
Лично я бы искал что-то третье.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:58

  flyman написав:
  Serg-ik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Я затарился по самые помидоры.

а здесь, в ЖК "Ягода", можно затариться по самые ягодицы
http://jk-yagoda.com.ua/index.html
альтернатива КРЖН есть всегда

макс, перелогінься

Флая задел пост про орков. Ну реально, флай, в твоем цоколе я бы не решился даже велосипед оставить - повышенная влажность и вообще, очень грустно - он бы впал в депрессию - накат испортился бы. А ты собираешься туда людей селить, еще и за деньги. Окстись!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:59

Оранжевый-хит сезона

Ну уже 2 года почти, последний раз перед Новым Годом был, вроде двери работают. Эконом лофт получился)
p_76
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:01

  Serg-ik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Я затарился по самые помидоры.

а здесь, в ЖК "Ягода", можно затариться по самые ягодицы
http://jk-yagoda.com.ua/index.html
альтернатива КРЖН есть всегда

Потом будет ЖК "Ежов" и ЖК "Берия"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:01

Faceless

Я бы назвал это эконом-лофт)))
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:02

  p_76 написав:Оранжевый-хит сезона

Ну уже 2 года почти, последний раз перед Новым Годом был, вроде двери работают. Эконом лофт получился)

Если двери в душ кабинке, в посуточной квартире работают 2 года, то вы на неё потратили 1 000 долларов минимум :)
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:03

  p_76 написав:Оранжевый-хит сезона

Ну уже 2 года почти, последний раз перед Новым Годом был, вроде двери работают. Эконом лофт получился)

А как проводка сделана, если стены - просто крашеный кирпич? Суровая наружная по стене?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:А как проводка сделана, если стены - просто крашеный кирпич? Суровая наружная по стене?

Да, это видно на фото. В трубе.
Лофт.
При этом в таком, но новом, люди будут жить охотней, чем в заюзанном хруще со спрятанной проводкой и обойками.
Vlad442
 
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