Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сдаю эту квартиру одним и тем же ребятам, которые потом посуточно пересдают с 2016 года, мая. По отзывам, людям нравится) Я когда придумываю, как пространство будет выглядеть, всегда соизмеряю баланс между тем будет ли мне комфортно и на сколько это затратно. Пока работает система успешно)
Для посуточно самое то, сперму и шампанское с оббоев стирать проблематично, а с кирпуча нормуль. И плитка по всей квартире самое то что нужно. Душ кабину нужно было без дверок делать, всё равно за неделю выломают.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Жека79 написав:Вопрос к знающим Кто то может подсказать что будет лучше (дороже) сдаваться на ПОХЕ-- Квартира на Гришко 9--высоченный дом прямо у метро позняки, или осокорки днепровская набережная 19в? Обе квартиры однухи, под 60м2, переделанные в двухи. Ремонт примерно одного уровня. ..... Кто владеет инфо--поделитесь плиз.
Если еще актуально: у каждой квартиры есть плюсы и минусы. 1. Если будут жить 2 и более человек - скорее всего 2-х машин нет. Посему лучше на Гришко возле метро (17 минут пешком по набережной при постоянных ветрах - не сахар) . 2. Но! На Гришко периодически будет вонять от Бортничей. Если этаж выше 20-го (у знакомого был в гостях на 27-м) - то еще ниче. Если ниже - можно задохнуться. Очиститель воздуха маст хэв. Так что выбирайте.... Лично я бы искал что-то третье.
Флая задел пост про орков. Ну реально, флай, в твоем цоколе я бы не решился даже велосипед оставить - повышенная влажность и вообще, очень грустно - он бы впал в депрессию - накат испортился бы. А ты собираешься туда людей селить, еще и за деньги. Окстись!