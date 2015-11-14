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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:07
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Додано: Пон 26 бер, 2018 16:13
...так, це ви таку "цукерочку" маєте зробити з свого цоколя!
“ждьомсссс фотки"(с)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:16
повишена влажность в тебе в штанах.
а там я писав - котельня за стіною, в опалювальний сезон тепло і сухо,
літом побачим як
І не дєньгі, а частічно в счьот ремонта.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Статистика по смертности и рождаемости в Киеве в январе 2018 года, изучать внимательно
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:32
Faceless
Да, верно, по стене, как в послевоенных сталинках или царских квартирах)
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:34
Шевченківський
248
568
–320
Ого, скільки бабушатніков в Шевчевкоском районі освободилося.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:34
Твоя "затоварка" не считается. Так как ты изначально не озвучил куда вложился.
Учись у Первый. Затоварился 1к в общажке за 40 куе - сразу проинформировал форум, Через полтора года слил общажку за 48 куе - опять форум проинформировал.
Ты задним числом потом приписок наделаешь - типа смотрите какой я крутой инвестор. "Сказки бабушки арины" оставь для наташи.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
слегка изучил за 2017
выводы: мрут больше всего в Шевченковском районе, там больше спадщины может пойти на продажу
Ехать рожать чаще всего едут в роддома Дарницкого, Соломенского и Печерского районов
Если в Киеве 3.5 млн населения, то обновилось -около 1%. А Надо бы 1,5%
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:42
Макс! Какой у вас финансовый счет в киевской недвижимости? Какие потери?
Минус 60 000 -70 000 у.е.?
Киевский бетон требует новых пожертвований...
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:55
Так и есть.
Это как в киевском общепите. Недостаточно подавать просто свежую и вкусную еду. У заведения должна быть стилистическая концепция.
Феномен ТРЦ из этой же оперы.
Думаю это последствия проживания в тесных однотипных квартирах советского периода.
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