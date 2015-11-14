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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 694695696697>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 715
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
68
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
152
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 715
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:07

  Faceless написав:
  p_76 написав:Оранжевый-хит сезона

Ну уже 2 года почти, последний раз перед Новым Годом был, вроде двери работают. Эконом лофт получился)

А как проводка сделана, если стены - просто крашеный кирпич? Суровая наружная по стене?

Зображення
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:13

  flyman написав:
  p_76 написав:richbitch Зображення

Це що лофт дизайн в стилі "цокольне приміщення"?

...так, це ви таку "цукерочку" маєте зробити з свого цоколя!
“ждьомсссс фотки"(с) :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:16

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Serg-ik написав:а здесь, в ЖК "Ягода", можно затариться по самые ягодицы
http://jk-yagoda.com.ua/index.html
альтернатива КРЖН есть всегда

макс, перелогінься

Флая задел пост про орков. Ну реально, флай, в твоем цоколе я бы не решился даже велосипед оставить - повышенная влажность и вообще, очень грустно - он бы впал в депрессию - накат испортился бы. А ты собираешься туда людей селить, еще и за деньги. Окстись!

повишена влажность в тебе в штанах.
а там я писав - котельня за стіною, в опалювальний сезон тепло і сухо,
літом побачим як

І не дєньгі, а частічно в счьот ремонта.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Статистика по смертности и рождаемости в Киеве в январе 2018 года, изучать внимательно http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:32

Faceless

Да, верно, по стене, как в послевоенных сталинках или царских квартирах)
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:34

  Оранжевый-хит сезона написав:Статистика по смертности и рождаемости в Киеве в январе 2018 года, изучать внимательно http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

Шевченківський
248

568

–320

Ого, скільки бабушатніков в Шевчевкоском районі освободилося.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:34

  Оранжевый-хит сезона написав:
  richbitch написав:Фейслесс, молодца :)

Если читать в оригинале, то нужно затариваться недвигой, потому что грядет рост.

Я затарился по самые помидоры.

Твоя "затоварка" не считается. Так как ты изначально не озвучил куда вложился.
Учись у Первый. Затоварился 1к в общажке за 40 куе - сразу проинформировал форум, Через полтора года слил общажку за 48 куе - опять форум проинформировал.
Ты задним числом потом приписок наделаешь - типа смотрите какой я крутой инвестор. "Сказки бабушки арины" оставь для наташи.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Статистика по смертности и рождаемости в Киеве

слегка изучил за 2017
выводы: мрут больше всего в Шевченковском районе, там больше спадщины может пойти на продажу
Ехать рожать чаще всего едут в роддома Дарницкого, Соломенского и Печерского районов
Если в Киеве 3.5 млн населения, то обновилось -около 1%. А Надо бы 1,5%
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:42

  airmax78 написав:
Снаружи нью-йоркские бабушатники отлично выглядят. А наши бабушатники ни под какие стандарты и определения, кроме "строительный мусор" уже не проходят. Поэтому никаких инвестиций в советскую вторичку. Ни по какой цене. Говорю это с 2012го года (в отличие от многого другого - эта позиция неизменна).

Макс! Какой у вас финансовый счет в киевской недвижимости? Какие потери?
Минус 60 000 -70 000 у.е.?
Киевский бетон требует новых пожертвований...
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:55

  Vlad442 написав:p_76
Как люди реагировали на такой ремонт?
У меня есть теория, что арендаторам важно впечатление. Что это жилая квартира и тут можно жить. Им не важна ровность стен, экологичность и класс материалов, уровень техники. Красивенько, модненько, берем. Полусовок без изюминки, типа просто диван и просто шкаф, привлекает меньше внимания, даже если сделан из качественных материалов.

Так и есть.
Это как в киевском общепите. Недостаточно подавать просто свежую и вкусную еду. У заведения должна быть стилистическая концепция.
Феномен ТРЦ из этой же оперы.
Думаю это последствия проживания в тесных однотипных квартирах советского периода.
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