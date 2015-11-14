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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 694695696697

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 715
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
68
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
152
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 715
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:05

  UA написав:
  Vlad442 написав:p_76
Как люди реагировали на такой ремонт?
У меня есть теория, что арендаторам важно впечатление. Что это жилая квартира и тут можно жить. Им не важна ровность стен, экологичность и класс материалов, уровень техники. Красивенько, модненько, берем. Полусовок без изюминки, типа просто диван и просто шкаф, привлекает меньше внимания, даже если сделан из качественных материалов.

Так и есть.
Это как в киевском общепите. Недостаточно подавать просто свежую и вкусную еду. У заведения должна быть стилистическая концепция.
Феномен ТРЦ из этой же оперы.
Думаю это последствия проживания в тесных однотипных квартирах советского периода.

я думаю что феномен в том что людям впадлу тратить бабло просто за место для ночёвки в ипенях ПОХа... хочется выпендрится...
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:07

  Sidus написав:
  Эгоист написав:
  Sidus написав:Вы пробовали что-то из недвижимости продать последние 2-3 года?

Лучше поберечь нервы. :mrgreen:


Так отож, сейчас бетон это заморозка средств минимум на ближайшие 5-10 лет.
А если срочно нужно продать - придется отказываться от прибыли и продавать в убыток с дисконтом

Так отож
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Так отож, сейчас бетон это заморозка средств минимум на ближайшие 5-10 лет.
А если срочно нужно продать - придется отказываться от прибыли и продавать в убыток с дисконтом

В соседней теме про аренду я привел пример.
  Vlad442 написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-komnatnuyu-na-lomonosova-IDyM5Oy.html#91eb657131
Я сам немного в шоке от цены.
У меня фантазии не хватило бы поставить больше 9.
Напомню, что такую квартиру в соседнем доме со сдачей летом можно взять за 34-35. Летом 2015 теоретически можно было постоять в очереди и взять за 22-23, а если пользоваться рассрочкой и платить на зимних 27, то и дешевле.

Приведите пример, куда человек мог бы вложить с большим толком деньги летом 15-ого? После оформления ПС эта квартира будет стоить дороже 40 сама по себе, плюс стоимость ремонта. +100% за три года в долларах.

По поводу дисконта - есть (и всегда была) тонкая прослойка реальных сделок по реальным ценам. Будешь держать цену выше, не продашь никогда. Выставишь реальную цену, продашь за две недели в случае массового, не эксклюзивного варианта. Все эти продажи годами это психотерапия для того, чтобы продаван принял реальный уровень цен.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:59

  Vlad442 написав:
  Sidus написав:Так отож, сейчас бетон это заморозка средств минимум на ближайшие 5-10 лет.
А если срочно нужно продать - придется отказываться от прибыли и продавать в убыток с дисконтом

В соседней теме про аренду я привел пример.
  Vlad442 написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-komnatnuyu-na-lomonosova-IDyM5Oy.html#91eb657131
Я сам немного в шоке от цены.
У меня фантазии не хватило бы поставить больше 9.
Напомню, что такую квартиру в соседнем доме со сдачей летом можно взять за 34-35. Летом 2015 теоретически можно было постоять в очереди и взять за 22-23, а если пользоваться рассрочкой и платить на зимних 27, то и дешевле.

Приведите пример, куда человек мог бы вложить с большим толком деньги летом 15-ого? После оформления ПС эта квартира будет стоить дороже 40 сама по себе, плюс стоимость ремонта. +100% за три года в долларах.

По поводу дисконта - есть (и всегда была) тонкая прослойка реальных сделок по реальным ценам. Будешь держать цену выше, не продашь никогда. Выставишь реальную цену, продашь за две недели в случае массового, не эксклюзивного варианта. Все эти продажи годами это психотерапия для того, чтобы продаван принял реальный уровень цен.

вы думаете реально сдать квартиру без воды и электричества? с неработающими лифтами?
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