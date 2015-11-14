Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:p_76 Как люди реагировали на такой ремонт? У меня есть теория, что арендаторам важно впечатление. Что это жилая квартира и тут можно жить. Им не важна ровность стен, экологичность и класс материалов, уровень техники. Красивенько, модненько, берем. Полусовок без изюминки, типа просто диван и просто шкаф, привлекает меньше внимания, даже если сделан из качественных материалов.
Так и есть. Это как в киевском общепите. Недостаточно подавать просто свежую и вкусную еду. У заведения должна быть стилистическая концепция. Феномен ТРЦ из этой же оперы. Думаю это последствия проживания в тесных однотипных квартирах советского периода.
я думаю что феномен в том что людям впадлу тратить бабло просто за место для ночёвки в ипенях ПОХа... хочется выпендрится...
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Sidus написав:Вы пробовали что-то из недвижимости продать последние 2-3 года?
Лучше поберечь нервы.
Так отож, сейчас бетон это заморозка средств минимум на ближайшие 5-10 лет. А если срочно нужно продать - придется отказываться от прибыли и продавать в убыток с дисконтом
Так отож
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Sidus написав:Так отож, сейчас бетон это заморозка средств минимум на ближайшие 5-10 лет. А если срочно нужно продать - придется отказываться от прибыли и продавать в убыток с дисконтом
В соседней теме про аренду я привел пример.
Vlad442 написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-komnatnuyu-na-lomonosova-IDyM5Oy.html#91eb657131 Я сам немного в шоке от цены. У меня фантазии не хватило бы поставить больше 9. Напомню, что такую квартиру в соседнем доме со сдачей летом можно взять за 34-35. Летом 2015 теоретически можно было постоять в очереди и взять за 22-23, а если пользоваться рассрочкой и платить на зимних 27, то и дешевле.
Приведите пример, куда человек мог бы вложить с большим толком деньги летом 15-ого? После оформления ПС эта квартира будет стоить дороже 40 сама по себе, плюс стоимость ремонта. +100% за три года в долларах.
По поводу дисконта - есть (и всегда была) тонкая прослойка реальных сделок по реальным ценам. Будешь держать цену выше, не продашь никогда. Выставишь реальную цену, продашь за две недели в случае массового, не эксклюзивного варианта. Все эти продажи годами это психотерапия для того, чтобы продаван принял реальный уровень цен.
Sidus написав:Так отож, сейчас бетон это заморозка средств минимум на ближайшие 5-10 лет. А если срочно нужно продать - придется отказываться от прибыли и продавать в убыток с дисконтом
В соседней теме про аренду я привел пример.
Vlad442 написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-komnatnuyu-na-lomonosova-IDyM5Oy.html#91eb657131 Я сам немного в шоке от цены. У меня фантазии не хватило бы поставить больше 9. Напомню, что такую квартиру в соседнем доме со сдачей летом можно взять за 34-35. Летом 2015 теоретически можно было постоять в очереди и взять за 22-23, а если пользоваться рассрочкой и платить на зимних 27, то и дешевле.
Приведите пример, куда человек мог бы вложить с большим толком деньги летом 15-ого? После оформления ПС эта квартира будет стоить дороже 40 сама по себе, плюс стоимость ремонта. +100% за три года в долларах.
По поводу дисконта - есть (и всегда была) тонкая прослойка реальных сделок по реальным ценам. Будешь держать цену выше, не продашь никогда. Выставишь реальную цену, продашь за две недели в случае массового, не эксклюзивного варианта. Все эти продажи годами это психотерапия для того, чтобы продаван принял реальный уровень цен.
вы думаете реально сдать квартиру без воды и электричества? с неработающими лифтами?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона написав:вы думаете реально сдать квартиру без воды и электричества? с неработающими лифтами?
Вода, электричество есть, лифт работает, дом заселяется с января. Оформление адреса в процессе. Жаль, что в 15-ом я еще носился с депозитами и думал со временем покупать вторичку под аренду. Те, кто вложились в 8-ой дом, молодцы и хорошо заработали на этом. Теперь у них есть возможность хорошо поднять на аренде, пока они одни и не появится конкуренция со стороны других домов. Не думаю, что 12 тыс это цена этого комплекса. Решение инвестировать в котлован было во многом спонтанным и во многом сформировалось, когда я представил, что нужно мониторить рынок, общаться с неадекватными продавцами, может быть вывозить горы мусора, если не будет вариантов с адекватным ремонтом за нормальную цену и придется брать убитое, тратить на это месяцы своей жизни. Намного приятней посмотреть на сайте, прийти в ОП и за один день закрыть этот вопрос.
Оранжевый-хит сезона написав:вы думаете реально сдать квартиру без воды и электричества? с неработающими лифтами?
Вода, электричество есть, лифт работает, дом заселяется с января. Оформление адреса в процессе. Жаль, что в 15-ом я еще носился с депозитами и думал со временем покупать вторичку под аренду. Те, кто вложились в 8-ой дом, молодцы и хорошо заработали на этом. Теперь у них есть возможность хорошо поднять на аренде, пока они одни и не появится конкуренция со стороны других домов. Не думаю, что 12 тыс это цена этого комплекса. Решение инвестировать в котлован было во многом спонтанным и во многом сформировалось, когда я представил, что нужно мониторить рынок, общаться с неадекватными продавцами, может быть вывозить горы мусора, если не будет вариантов с адекватным ремонтом за нормальную цену и придется брать убитое, тратить на это месяцы своей жизни. Намного приятней посмотреть на сайте, прийти в ОП и за один день закрыть этот вопрос.
тут же ваш коллега писал что к канализации не подключен ни один дом... врёт наверное?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
ASAN написав:В августе-16 купил в ипенях первичку по 9600грн/м2 (382уе). На прошлой неделе закрыл сделку по продаже, с учётом комиссий 16000грн(606уе). Инвестиция 21месяц. Обвалишки, считайте на сколько все упало.
Сходу манипуляция номер раз - курс в августе 16 - был 24 грн за бакс. итого уже по 400 за метр, правда хз чего и где.
airmax78 написав:Обратите внимание, все сакцесс сториз только с первичкой. Такого чтобы взял в 2015м чешку на Гавро и слил ее в 2018м на 50% дороже в баксах - нет ни у кого. Наоборот - вполне возможно, уже есть.
и как правило на скачке курса
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos