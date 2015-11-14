Vlad442 написав:

Оранжевый-хит сезона написав: вы думаете реально сдать квартиру без воды и электричества? с неработающими лифтами? вы думаете реально сдать квартиру без воды и электричества? с неработающими лифтами?

Вода, электричество есть, лифт работает, дом заселяется с января. Оформление адреса в процессе.Жаль, что в 15-ом я еще носился с депозитами и думал со временем покупать вторичку под аренду. Те, кто вложились в 8-ой дом, молодцы и хорошо заработали на этом. Теперь у них есть возможность хорошо поднять на аренде, пока они одни и не появится конкуренция со стороны других домов. Не думаю, что 12 тыс это цена этого комплекса.Решение инвестировать в котлован было во многом спонтанным и во многом сформировалось, когда я представил, что нужно мониторить рынок, общаться с неадекватными продавцами, может быть вывозить горы мусора, если не будет вариантов с адекватным ремонтом за нормальную цену и придется брать убитое, тратить на это месяцы своей жизни. Намного приятней посмотреть на сайте, прийти в ОП и за один день закрыть этот вопрос.