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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 696697698699700701>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 715
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
68
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
152
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 715
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:46

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:вы думаете реально сдать квартиру без воды и электричества? с неработающими лифтами?

Вода, электричество есть, лифт работает, дом заселяется с января. Оформление адреса в процессе.
Жаль, что в 15-ом я еще носился с депозитами и думал со временем покупать вторичку под аренду. Те, кто вложились в 8-ой дом, молодцы и хорошо заработали на этом. Теперь у них есть возможность хорошо поднять на аренде, пока они одни и не появится конкуренция со стороны других домов. Не думаю, что 12 тыс это цена этого комплекса.
Решение инвестировать в котлован было во многом спонтанным и во многом сформировалось, когда я представил, что нужно мониторить рынок, общаться с неадекватными продавцами, может быть вывозить горы мусора, если не будет вариантов с адекватным ремонтом за нормальную цену и придется брать убитое, тратить на это месяцы своей жизни. Намного приятней посмотреть на сайте, прийти в ОП и за один день закрыть этот вопрос.

почитайте два последних поста http://forum.domik.ua/dom-8-zhk-evrika-t26712-7880.html
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:46

  flashgingo написав:
  ASAN написав:В августе-16 купил в ипенях первичку по 9600грн/м2 (382уе). На прошлой неделе закрыл сделку по продаже, с учётом комиссий 16000грн(606уе). Инвестиция 21месяц.
Обвалишки, считайте на сколько все упало.

Сходу манипуляция номер раз - курс в августе 16 - был 24 грн за бакс. итого уже по 400 за метр, правда хз чего и где.

Нет манипуляции, я менял 15 августа по 25,10, наличный курс. Можете поднять историю, это не сложно. При чем через неделю курс был 25,7, ходил в депресняке думал что за лох. :)
ASAN
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:57

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:вы думаете реально сдать квартиру без воды и электричества? с неработающими лифтами?

Вода, электричество есть, лифт работает, дом заселяется с января. Оформление адреса в процессе.
Жаль, что в 15-ом я еще носился с депозитами и думал со временем покупать вторичку под аренду. Те, кто вложились в 8-ой дом, молодцы и хорошо заработали на этом. Теперь у них есть возможность хорошо поднять на аренде, пока они одни и не появится конкуренция со стороны других домов. Не думаю, что 12 тыс это цена этого комплекса.
Решение инвестировать в котлован было во многом спонтанным и во многом сформировалось, когда я представил, что нужно мониторить рынок, общаться с неадекватными продавцами, может быть вывозить горы мусора, если не будет вариантов с адекватным ремонтом за нормальную цену и придется брать убитое, тратить на это месяцы своей жизни. Намного приятней посмотреть на сайте, прийти в ОП и за один день закрыть этот вопрос.

почитайте два последних поста http://forum.domik.ua/dom-8-zhk-evrika-t26712-7880.html

А постом выше утверждают, что все есть, кроме горячей воды.
Как бы люди без света, воды и канализации сделали ремонт? Треугольный санузел и прочие особенности на фото показывают, что фото именно со звездочки.
У вас, как и у Захара, нет денег на телефоне? Позвоните, спросите, есть ли свет и вода. Или легче накатать пару страниц на форуме?

К тому, что люди подняли примерно 100% за 3 года (до августа еще 40 тыс поимеют с аренды) вопросов нет?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:00

  airmax78 написав:Обратите внимание, все сакцесс сториз только с первичкой. Такого чтобы взял в 2015м чешку на Гавро и слил ее в 2018м на 50% дороже в баксах - нет ни у кого. Наоборот - вполне возможно, уже есть.

Потому что это было окно возможностей именно по новостроям.
Девальвация, дешевая рабочая сила, дешевая цена метра. Сейчас уже все. Кто вам мешал когда слили Голосеево (надеюсь это правда и синдрома паталогического лжеца еще не было) вложиться в модный центральный комплекс на котловане? Были же варианты.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:08

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вода, электричество есть, лифт работает, дом заселяется с января. Оформление адреса в процессе.
Жаль, что в 15-ом я еще носился с депозитами и думал со временем покупать вторичку под аренду. Те, кто вложились в 8-ой дом, молодцы и хорошо заработали на этом. Теперь у них есть возможность хорошо поднять на аренде, пока они одни и не появится конкуренция со стороны других домов. Не думаю, что 12 тыс это цена этого комплекса.
Решение инвестировать в котлован было во многом спонтанным и во многом сформировалось, когда я представил, что нужно мониторить рынок, общаться с неадекватными продавцами, может быть вывозить горы мусора, если не будет вариантов с адекватным ремонтом за нормальную цену и придется брать убитое, тратить на это месяцы своей жизни. Намного приятней посмотреть на сайте, прийти в ОП и за один день закрыть этот вопрос.

почитайте два последних поста http://forum.domik.ua/dom-8-zhk-evrika-t26712-7880.html

А постом выше утверждают, что все есть, кроме горячей воды.
Как бы люди без света, воды и канализации сделали ремонт? Треугольный санузел и прочие особенности на фото показывают, что фото именно со звездочки.
У вас, как и у Захара, нет денег на телефоне? Позвоните, спросите, есть ли свет и вода. Или легче накатать пару страниц на форуме?

К тому, что люди подняли примерно 100% за 3 года (до августа еще 40 тыс поимеют с аренды) вопросов нет?[/quote]
У реальных покупателей нет горячей воды, а у брехунов из балакучий спецназ есть.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:10

  ASAN написав:
  flashgingo написав:
  ASAN написав:В августе-16 купил в ипенях первичку по 9600грн/м2 (382уе). На прошлой неделе закрыл сделку по продаже, с учётом комиссий 16000грн(606уе). Инвестиция 21месяц.
Обвалишки, считайте на сколько все упало.

Сходу манипуляция номер раз - курс в августе 16 - был 24 грн за бакс. итого уже по 400 за метр, правда хз чего и где.

Нет манипуляции, я менял 15 августа по 25,10, наличный курс. Можете поднять историю, это не сложно. При чем через неделю курс был 25,7, ходил в депресняке думал что за лох. :)

Сделки от "инвесторов задним числом" к расмотрению не принимаются.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:13

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:Вода, электричество есть, лифт работает, дом заселяется с января. Оформление адреса в процессе.
Жаль, что в 15-ом я еще носился с депозитами и думал со временем покупать вторичку под аренду. Те, кто вложились в 8-ой дом, молодцы и хорошо заработали на этом. Теперь у них есть возможность хорошо поднять на аренде, пока они одни и не появится конкуренция со стороны других домов. Не думаю, что 12 тыс это цена этого комплекса.
Решение инвестировать в котлован было во многом спонтанным и во многом сформировалось, когда я представил, что нужно мониторить рынок, общаться с неадекватными продавцами, может быть вывозить горы мусора, если не будет вариантов с адекватным ремонтом за нормальную цену и придется брать убитое, тратить на это месяцы своей жизни. Намного приятней посмотреть на сайте, прийти в ОП и за один день закрыть этот вопрос.

почитайте два последних поста http://forum.domik.ua/dom-8-zhk-evrika-t26712-7880.html

А постом выше утверждают, что все есть, кроме горячей воды.
Как бы люди без света, воды и канализации сделали ремонт? Треугольный санузел и прочие особенности на фото показывают, что фото именно со звездочки.
У вас, как и у Захара, нет денег на телефоне? Позвоните, спросите, есть ли свет и вода. Или легче накатать пару страниц на форуме?

К тому, что люди подняли примерно 100% за 3 года (до августа еще 40 тыс поимеют с аренды) вопросов нет?

может и есть электричество кинуть переноску со щитка, а жить электричества нету... не нужно меня "лечить" я знаю что такое "электричество от строителей" когда нужно ходить во двор и щёлкать трансформатором.... пешком с 16 этажа...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:13

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Обратите внимание, все сакцесс сториз только с первичкой. Такого чтобы взял в 2015м чешку на Гавро и слил ее в 2018м на 50% дороже в баксах - нет ни у кого. Наоборот - вполне возможно, уже есть.

Потому что это было окно возможностей именно по новостроям.
Девальвация, дешевая рабочая сила, дешевая цена метра. Сейчас уже все. Кто вам мешал когда слили Голосеево (надеюсь это правда и синдрома паталогического лжеца еще не было) вложиться в модный центральный комплекс на котловане? Были же варианты.

Ждал еще большего дешевея. Когда я слил - ценник на РТ уже ускакал к 1,8-2м куе за метр, а я морально был к этому не готов.
Че же мне теперь, за Юлю голосовать чтобы чего-то еще дешево прикупить?
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:16

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Обратите внимание, все сакцесс сториз только с первичкой. Такого чтобы взял в 2015м чешку на Гавро и слил ее в 2018м на 50% дороже в баксах - нет ни у кого. Наоборот - вполне возможно, уже есть.

Потому что это было окно возможностей именно по новостроям.
Девальвация, дешевая рабочая сила, дешевая цена метра. Сейчас уже все. Кто вам мешал когда слили Голосеево (надеюсь это правда и синдрома паталогического лжеца еще не было) вложиться в модный центральный комплекс на котловане? Были же варианты.

Ждал еще большего дешевея. Че же мне теперь, за Юлю голосовать чтобы чего-то еще дешево прикупить?

не обращайте на него внимания, у него на фоне несдачи Аркадой дома №7 плохой сон и стул
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:22

  Vlad442 написав:Вода, электричество есть, лифт работает, дом заселяется с января. Оформление адреса в процессе.

Гы УКО №2 чел рекламирует - дом не сдан всё подключено по временной схеме.
Я бы квартиру в таком фуфеле не снимал бы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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