А вы бы купили квартиру в ЖК Фундуклеевский, в надежде, что когда там всё наладится, она будет стоить пол ляма?
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:26
А вы бы купили квартиру в ЖК Фундуклеевский, в надежде, что когда там всё наладится, она будет стоить пол ляма?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:26
Ок, ну банально покупая летом валюту, зимой ее продавая, ложа на грн-депо можно было и больше поднять.
В вашем случае просто так совпало, что удалось выйти сухим из воды.
Как тут правильно заметили, виной тому девал 14-17 годов.
Однако же сколько тысяч гореинвесторов зависли в бетоне и ничего не могут продать годами?
Особенно на росте недвижимости сейчас заработать практически невозможно за 2-3 года, а вот застрять в недострое на десятилетие - запросто
Востаннє редагувалось Sidus в Пон 26 бер, 2018 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Наконец то потеплело и я отключил батареи, за февраль было 1220 грн.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ок, ну банально покупая летом валюту, зимой ее продавая, ложа на грн-депо можно было и больше поднять.
В вашем случае просто так совпало, что удалось выйти сухим из воды.
Как тут правильно заметили, виной тому девал 14-17 годов.
Однако же сколько тысяч гореинвесторов зависли в бетоне и ничего не могут продать годами?
Особенно на росте недвижимости сейчас заработать практически невозможно за 2-3 года, а вот застрять в недострое на десятилетие - запросто[/quote] Посоветуйте ему повторить подвиг
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:32
А сколько в "ГП 30-32" у Прохожий?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:34
у рожевоокулярників - все реально))) ще й втридорога)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В ГП 30-32 это у Первого, у него льгота как у ветерана Прокуратуры.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:35
Опять вы тут со своим фундуклевским. Ну купите уже себе там квартиру и будет вам счастье.
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:36
Не київський бетон, а а київські ріелтори)))Голодні сидять, а не бажають йти працювати шоферами чи електриками)))
Бетон давно вже нічого не потребує)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:37
Продолжают щемить нелегальных арендаторов и жителей ипеней: https://news.finance.ua/ru/news/-/42315 ... u-propiski
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