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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 697698699700>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 715
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
10%
68
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
152
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 715
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:26

  zahar_ написав:
  Vlad442 написав:Вода, электричество есть, лифт работает, дом заселяется с января. Оформление адреса в процессе.

Гы УКО №2 чел рекламирует - дом не сдан всё подключено по временной схеме.
Я бы квартиру в таком фуфеле не снимал бы.

А вы бы купили квартиру в ЖК Фундуклеевский, в надежде, что когда там всё наладится, она будет стоить пол ляма? :roll:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:26

  ASAN написав:
  flashgingo написав:
  ASAN написав:В августе-16 купил в ипенях первичку по 9600грн/м2 (382уе). На прошлой неделе закрыл сделку по продаже, с учётом комиссий 16000грн(606уе). Инвестиция 21месяц.
Обвалишки, считайте на сколько все упало.

Сходу манипуляция номер раз - курс в августе 16 - был 24 грн за бакс. итого уже по 400 за метр, правда хз чего и где.

Нет манипуляции, я менял 15 августа по 25,10, наличный курс. Можете поднять историю, это не сложно. При чем через неделю курс был 25,7, ходил в депресняке думал что за лох. :)


Ок, ну банально покупая летом валюту, зимой ее продавая, ложа на грн-депо можно было и больше поднять.
В вашем случае просто так совпало, что удалось выйти сухим из воды.
Как тут правильно заметили, виной тому девал 14-17 годов.
Однако же сколько тысяч гореинвесторов зависли в бетоне и ничего не могут продать годами?
Особенно на росте недвижимости сейчас заработать практически невозможно за 2-3 года, а вот застрять в недострое на десятилетие - запросто
Востаннє редагувалось Sidus в Пон 26 бер, 2018 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наконец то потеплело и я отключил батареи, за февраль было 1220 грн.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Sidus написав:
  ASAN написав:
  flashgingo написав:[quote="4332523:ASAN"]В августе-16 купил в ипенях первичку по 9600грн/м2 (382уе). На прошлой неделе закрыл сделку по продаже, с учётом комиссий 16000грн(606уе). Инвестиция 21месяц.
Обвалишки, считайте на сколько все упало.

Сходу манипуляция номер раз - курс в августе 16 - был 24 грн за бакс. итого уже по 400 за метр, правда хз чего и где.

Нет манипуляции, я менял 15 августа по 25,10, наличный курс. Можете поднять историю, это не сложно. При чем через неделю курс был 25,7, ходил в депресняке думал что за лох. :)


Ок, ну банально покупая летом валюту, зимой ее продавая, ложа на грн-депо можно было и больше поднять.
В вашем случае просто так совпало, что удалось выйти сухим из воды.
Как тут правильно заметили, виной тому девал 14-17 годов.
Однако же сколько тысяч гореинвесторов зависли в бетоне и ничего не могут продать годами?
Особенно на росте недвижимости сейчас заработать практически невозможно за 2-3 года, а вот застрять в недострое на десятилетие - запросто[/quote] Посоветуйте ему повторить подвиг :)
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:32

  Оранжевый-хит сезона написав:Наконец то потеплело и я отключил батареи, за февраль было 1220 грн.

А сколько в "ГП 30-32" у Прохожий?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:34

  Оранжевый-хит сезона написав:вы думаете реально сдать квартиру без воды и электричества? с неработающими лифтами?
у рожевоокулярників - все реально))) ще й втридорога)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Наконец то потеплело и я отключил батареи, за февраль было 1220 грн.

А сколько в "ГП 30-32" у Прохожий?
В ГП 30-32 это у Первого, у него льгота как у ветерана Прокуратуры.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:35

  Эгоист написав:
  zahar_ написав:
  Vlad442 написав:Вода, электричество есть, лифт работает, дом заселяется с января. Оформление адреса в процессе.

Гы УКО №2 чел рекламирует - дом не сдан всё подключено по временной схеме.
Я бы квартиру в таком фуфеле не снимал бы.

А вы бы купили квартиру в ЖК Фундуклеевский, в надежде, что когда там всё наладится, она будет стоить пол ляма? :roll:

Опять вы тут со своим фундуклевским. Ну купите уже себе там квартиру и будет вам счастье.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:36

  UA написав:
  airmax78 написав:
Снаружи нью-йоркские бабушатники отлично выглядят. А наши бабушатники ни под какие стандарты и определения, кроме "строительный мусор" уже не проходят. Поэтому никаких инвестиций в советскую вторичку. Ни по какой цене. Говорю это с 2012го года (в отличие от многого другого - эта позиция неизменна).

Макс! Какой у вас финансовый счет в киевской недвижимости? Какие потери?
Минус 60 000 -70 000 у.е.?
Киевский бетон требует новых пожертвований...

Не київський бетон, а а київські ріелтори)))Голодні сидять, а не бажають йти працювати шоферами чи електриками)))
Бетон давно вже нічого не потребує)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:37

Продолжают щемить нелегальных арендаторов и жителей ипеней: https://news.finance.ua/ru/news/-/42315 ... u-propiski
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