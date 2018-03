Додано: Пон 26 бер, 2018 19:50

Макс! Какой у вас финансовый счет в киевской недвижимости? Какие потери?

Минус 60 000 -70 000 у.е.?

Можно я не буду отвечать? Эту цифру мне неприятно произносить вслух и писать. Можно я не буду отвечать? Эту цифру мне неприятно произносить вслух и писать.

+ аренда за 6 лет

