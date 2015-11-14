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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 698699700701702703>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 716
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
9%
68
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
152
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 716
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:39

  UA написав:
  airmax78 написав:
Снаружи нью-йоркские бабушатники отлично выглядят. А наши бабушатники ни под какие стандарты и определения, кроме "строительный мусор" уже не проходят. Поэтому никаких инвестиций в советскую вторичку. Ни по какой цене. Говорю это с 2012го года (в отличие от многого другого - эта позиция неизменна).

Макс! Какой у вас финансовый счет в киевской недвижимости? Какие потери?
Минус 60 000 -70 000 у.е.?
Киевский бетон требует новых пожертвований...

Можно я не буду отвечать? Эту цифру мне неприятно произносить вслух и писать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:40

  ASAN написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Посоветуйте ему повторить подвиг :)

зачем советовать? я и так повторю на полученную прибыль)

Тут главное вовремя остановиться. В 00-е у многих получалось удачно спекулировать недвигой, но не у многих получилось вовремя остановиться.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:44

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:
Снаружи нью-йоркские бабушатники отлично выглядят. А наши бабушатники ни под какие стандарты и определения, кроме "строительный мусор" уже не проходят. Поэтому никаких инвестиций в советскую вторичку. Ни по какой цене. Говорю это с 2012го года (в отличие от многого другого - эта позиция неизменна).

Макс! Какой у вас финансовый счет в киевской недвижимости? Какие потери?
Минус 60 000 -70 000 у.е.?
Киевский бетон требует новых пожертвований...

Можно я не буду отвечать? Эту цифру мне неприятно произносить вслух и писать.

По информации в "матчасть" - минус 50 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:47

  zahar_ написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Макс! Какой у вас финансовый счет в киевской недвижимости? Какие потери?
Минус 60 000 -70 000 у.е.?
Киевский бетон требует новых пожертвований...

Можно я не буду отвечать? Эту цифру мне неприятно произносить вслух и писать.

По информации в "матчасть" - минус 50 куе.

:cry: Конечно, как же можно было не напомнить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:[quote="4332323:airmax78"]

Снаружи нью-йоркские бабушатники отлично выглядят. А наши бабушатники ни под какие стандарты и определения, кроме "строительный мусор" уже не проходят. Поэтому никаких инвестиций в советскую вторичку. Ни по какой цене. Говорю это с 2012го года (в отличие от многого другого - эта позиция неизменна).

Макс! Какой у вас финансовый счет в киевской недвижимости? Какие потери?
Минус 60 000 -70 000 у.е.?
Киевский бетон требует новых пожертвований...

Можно я не буду отвечать? Эту цифру мне неприятно произносить вслух и писать.

По информации в "матчасть" - минус 50 куе.[/quote]

+ аренда за 6 лет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:51

[quote="4332601:airmax78"]Продолжают щемить нелегальных арендаторов и жителей ипеней: https://news.finance.ua/ru/news/-/42315 ... u-propiski[/quotе]
ХОРОШО ЧТО НА ОДНОМ МОЁМ ОБЪКТЕ арендаторы с детьми съехали
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вести с полей от знакомого
куплена 1к 41 метр за 40к долл в жк республика.

1000 баксов за метр за окружной!
шах и мат!)
Жук
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:55

  kingkongovets написав:
zahar_ написав:
  airmax78 написав:Можно я не буду отвечать? Эту цифру мне неприятно произносить вслух и писать.

По информации в "матчасть" - минус 50 куе.


+ аренда за 6 лет

Ну тогда - %% за 6 лет.
Вот здесь много любителей в чужих кровоточащих ранах палочкой поковырять.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:57

  Жук написав:вести с полей от знакомого
куплена 1к 41 метр за 40к долл в жк республика.

1000 баксов за метр за окружной!
шах и мат!)

Умеет все-таки КАН впаривать свою недвигу за дурные деньги.
В голове не укладывается: эконом в ипенях ипеней па штуцеру и супер-пупер-элит на Деловой всего в 2.3 раза дороже. Че за бред?
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:59

  Жук написав:вести с полей от знакомого
куплена 1к 41 метр за 40к долл в жк республика.

1000 баксов за метр за окружной!
шах и мат!)

А мог бы купить уютный хрущик на Дорогожичах и стать киевлянином, до метро ходить пешком. 8)
Востаннє редагувалось Эгоист в Пон 26 бер, 2018 20:02, всього редагувалось 2 разів.
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