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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:39
UA написав: airmax78 написав:
Снаружи нью-йоркские бабушатники отлично выглядят. А наши бабушатники ни под какие стандарты и определения, кроме "строительный мусор" уже не проходят. Поэтому никаких инвестиций в советскую вторичку. Ни по какой цене. Говорю это с 2012го года (в отличие от многого другого - эта позиция неизменна).
Макс! Какой у вас финансовый счет в киевской недвижимости? Какие потери?
Минус 60 000 -70 000 у.е.?
Киевский бетон требует новых пожертвований...
Можно я не буду отвечать? Эту цифру мне неприятно произносить вслух и писать.
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airmax78
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:40
ASAN написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Посоветуйте ему повторить подвиг
зачем советовать? я и так повторю на полученную прибыль)
Тут главное вовремя остановиться. В 00-е у многих получалось удачно спекулировать недвигой, но не у многих получилось вовремя остановиться.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:44
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Снаружи нью-йоркские бабушатники отлично выглядят. А наши бабушатники ни под какие стандарты и определения, кроме "строительный мусор" уже не проходят. Поэтому никаких инвестиций в советскую вторичку. Ни по какой цене. Говорю это с 2012го года (в отличие от многого другого - эта позиция неизменна).
Макс! Какой у вас финансовый счет в киевской недвижимости? Какие потери?
Минус 60 000 -70 000 у.е.?
Киевский бетон требует новых пожертвований...
Можно я не буду отвечать? Эту цифру мне неприятно произносить вслух и писать.
По информации в "матчасть" - минус 50 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:47
zahar_ написав: airmax78 написав: UA написав:
Макс! Какой у вас финансовый счет в киевской недвижимости? Какие потери?
Минус 60 000 -70 000 у.е.?
Киевский бетон требует новых пожертвований...
Можно я не буду отвечать? Эту цифру мне неприятно произносить вслух и писать.
По информации в "матчасть" - минус 50 куе.
Конечно, как же можно было не напомнить.
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airmax78
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:50
zahar_ написав: airmax78 написав: UA написав:
[quote="4332323:airmax78"]
Снаружи нью-йоркские бабушатники отлично выглядят. А наши бабушатники ни под какие стандарты и определения, кроме "строительный мусор" уже не проходят. Поэтому никаких инвестиций в советскую вторичку. Ни по какой цене. Говорю это с 2012го года (в отличие от многого другого - эта позиция неизменна).
Макс! Какой у вас финансовый счет в киевской недвижимости? Какие потери?
Минус 60 000 -70 000 у.е.?
Киевский бетон требует новых пожертвований...
Можно я не буду отвечать? Эту цифру мне неприятно произносить вслух и писать.
По информации в "матчасть" - минус 50 куе.[/quote]
+ аренда за 6 лет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:51
[quote="4332601:airmax78"]Продолжают щемить нелегальных арендаторов и жителей ипеней: https://news.finance.ua/ru/news/-/42315 ... u-propiski
[/quotе]
ХОРОШО ЧТО НА ОДНОМ МОЁМ ОБЪКТЕ арендаторы с детьми съехали
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:51
вести с полей от знакомого
куплена 1к 41 метр за 40к долл в жк республика.
1000 баксов за метр за окружной!
шах и мат!)
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Жук
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:55
kingkongovets написав: zahar_ написав: airmax78 написав:
Можно я не буду отвечать? Эту цифру мне неприятно произносить вслух и писать.
По информации в "матчасть" - минус 50 куе.
+ аренда за 6 лет
Ну тогда - %% за 6 лет.
Вот здесь много любителей в чужих кровоточащих ранах палочкой поковырять.
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airmax78
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:57
Жук написав:
вести с полей от знакомого
куплена 1к 41 метр за 40к долл в жк республика.
1000 баксов за метр за окружной!
шах и мат!)
Умеет все-таки КАН впаривать свою недвигу за дурные деньги.
В голове не укладывается: эконом в ипенях ипеней па штуцеру и супер-пупер-элит на Деловой всего в 2.3 раза дороже. Че за бред?
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airmax78
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:59
Жук написав:
вести с полей от знакомого
куплена 1к 41 метр за 40к долл в жк республика.
1000 баксов за метр за окружной!
шах и мат!)
А мог бы купить уютный хрущик на Дорогожичах и стать киевлянином, до метро ходить пешком.
Востаннє редагувалось Эгоист
в Пон 26 бер, 2018 20:02, всього редагувалось 2 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Эгоист
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