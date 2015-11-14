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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 699700701702703>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 716
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
9%
68
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
152
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 716
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:00

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:
  UA написав:Макс! Какой у вас финансовый счет в киевской недвижимости? Какие потери?
Минус 60 000 -70 000 у.е.?
Киевский бетон требует новых пожертвований...

По информации в "матчасть" - минус 50 куе.

:cry: Конечно, как же можно было не напомнить.

Форум то финансовый.
Кстати вы не "чемпион"
Чемпион Уня - покупка "воздуха" в мае 2008 на Трутенко 3 за 220 куе, и проажа его когда дом был уже построен но не сдан во второй половине 2011 за 135 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
zahar_ написав:[quote="4332629:airmax78"]Можно я не буду отвечать? Эту цифру мне неприятно произносить вслух и писать.

По информации в "матчасть" - минус 50 куе.


+ аренда за 6 лет

Ну тогда - %% за 6 лет.
Вот здесь много любителей в чужих кровоточащих ранах палочкой поковырять.[/quote]

нене, проценты то совсем другая история, речь о вашем личном счете с кржн, вы дела с делишками не мешайте
и это - за язык вас никто не тянул
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 26 бер, 2018 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:06

  kingkongovets написав:нене, проценты то совсем другая история, речь о вашем личном счете с кржн, вы дела с делишками не мешайте

Как так? Капитал из формы бетонной переходит в денежную. В бетоне он приносил арендную плату/позволял ее не платить. В денежной - приносил %%. В чем разница?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:31

  ASAN написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Посоветуйте ему повторить подвиг :)

зачем советовать? я и так повторю на полученную прибыль)

отпишешь что купил и за сколько
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

велодорожка в нл
чота ржу
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:43

airmax78 я пошутил :) неужели ты мог про меня такое подумать :(
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:45

В августе-16 купил в ипенях первичку по 9600грн/м2 (382уе). На прошлой неделе закрыл сделку по продаже, с учётом комиссий 16000грн(606уе). Инвестиция 21месяц.
Обвалишки, считайте на сколько все упало.
====
на уровні воздуха каклавана інвестувати і зараз можна около 409у.е. м2.
но ти ж продав гатове
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:45

  Долярчик написав:... а як вам такий "хід конем"?

Зазвичай закінчуеться тиким "гамбітом" :mrgreen: :
viewtopic.php?p=4332637#p4332637
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:16

  zahar_ написав:ХОРОШО ЧТО НА ОДНОМ МОЁМ ОБЪКТЕ арендаторы с детьми съехали

так ГДЕ сканы договоров купли 4х гостинок на Лесном год назад по 15к?
балаболящий вы наш :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... а як вам такий "хід конем" у місті Лева?
... от КОНКРЕТНИЙ ПРИКЛАД про МОЮ КВАРТИРУ!
......- от уважно переглянув (Авалон Лайт) на "ЛУНі" і що я бачу? - то, що по 16000м2 - то тільки "трьохи" залишились і то лише в третій секції, бо перша і друга сек. - РОЗКУПЛЕНО ВСЕ ВЩЕНТ! :shock: - а однуха(бо двухи теж всі розкуплені) на моменті коштує 19000м2! (а пів року тому, я там взяв однуху, але таку, щоб можна буде розділити на двуху(більше 50м2) за 14200м2! - подорожчало "нєпадєтскі"! - Я прикинув на калькуляторі і перевів на доляри, то вийшло, що моя "прєлєсць" подорожчала за ПІВ РОКУ приблизно, майже на 10тис. дол.! :shock:
...а головне, якщо б я вичікував того "дешевія", про який беззупинно пишуть на Київській гілці("шо будєт дєшевєць" :mrgreen:), то на моменті(в Лайті) для мене НЕМАЄ - НІ ВАРІАНТІВ, НІ - грошових МОЖЛИВОСТЕЙ!
... отаке(с).... а так, дійсно, чекай Долярчику, поки "подешевіє" до........ пенсії :mrgreen:

..ну, звичайно, я там(вище) трохи перебільшив, бо восени брав однуху по найнижчій ціні..... :oops: - але, тоді, був вибір однух, а тепер, однухи - лише по 19000м2, а це означає, що якщо хтось дуже хоче купити(на моменті) ОДНУХУ, а я б запропонував на тисячу менше(по 18000м2), то б в мене шанси продати по такій ціні - булиб ДУЖЕ ВИСОКІ!
(тож, в будь-якому випадку, ціна таки ЗРОСЛА!)
Зображення
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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