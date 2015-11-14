Форум то финансовый.
Кстати вы не "чемпион"
Чемпион Уня - покупка "воздуха" в мае 2008 на Трутенко 3 за 220 куе, и проажа его когда дом был уже построен но не сдан во второй половине 2011 за 135 куе.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:00
Форум то финансовый.
Кстати вы не "чемпион"
Чемпион Уня - покупка "воздуха" в мае 2008 на Трутенко 3 за 220 куе, и проажа его когда дом был уже построен но не сдан во второй половине 2011 за 135 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:04
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну тогда - %% за 6 лет.
Вот здесь много любителей в чужих кровоточащих ранах палочкой поковырять.[/quote]
нене, проценты то совсем другая история, речь о вашем личном счете с кржн, вы дела с делишками не мешайте
и это - за язык вас никто не тянул
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 26 бер, 2018 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:06
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:31
отпишешь что купил и за сколько
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
велодорожка в нл
чота ржу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:43
airmax78 я пошутил неужели ты мог про меня такое подумать
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:45
В августе-16 купил в ипенях первичку по 9600грн/м2 (382уе). На прошлой неделе закрыл сделку по продаже, с учётом комиссий 16000грн(606уе). Инвестиция 21месяц.
Обвалишки, считайте на сколько все упало.
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на уровні воздуха каклавана інвестувати і зараз можна около 409у.е. м2.
но ти ж продав гатове
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:45
Зазвичай закінчуеться тиким "гамбітом" :
viewtopic.php?p=4332637#p4332637
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:16
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... а як вам такий "хід конем" у місті Лева?
... от КОНКРЕТНИЙ ПРИКЛАД про МОЮ КВАРТИРУ!
......- от уважно переглянув (Авалон Лайт) на "ЛУНі" і що я бачу? - то, що по 16000м2 - то тільки "трьохи" залишились і то лише в третій секції, бо перша і друга сек. - РОЗКУПЛЕНО ВСЕ ВЩЕНТ! - а однуха(бо двухи теж всі розкуплені) на моменті коштує 19000м2! (а пів року тому, я там взяв однуху, але таку, щоб можна буде розділити на двуху(більше 50м2) за 14200м2! - подорожчало "нєпадєтскі"! - Я прикинув на калькуляторі і перевів на доляри, то вийшло, що моя "прєлєсць" подорожчала за ПІВ РОКУ приблизно, майже на 10тис. дол.!
...а головне, якщо б я вичікував того "дешевія", про який беззупинно пишуть на Київській гілці("шо будєт дєшевєць" ), то на моменті(в Лайті) для мене НЕМАЄ - НІ ВАРІАНТІВ, НІ - грошових МОЖЛИВОСТЕЙ!
... отаке(с).... а так, дійсно, чекай Долярчику, поки "подешевіє" до........ пенсії
..ну, звичайно, я там(вище) трохи перебільшив, бо восени брав однуху по найнижчій ціні..... - але, тоді, був вибір однух, а тепер, однухи - лише по 19000м2, а це означає, що якщо хтось дуже хоче купити(на моменті) ОДНУХУ, а я б запропонував на тисячу менше(по 18000м2), то б в мене шанси продати по такій ціні - булиб ДУЖЕ ВИСОКІ!
(тож, в будь-якому випадку, ціна таки ЗРОСЛА!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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