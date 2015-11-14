Додано: Пон 26 бер, 2018 20:45

В августе-16 купил в ипенях первичку по 9600грн/м2 (382уе). На прошлой неделе закрыл сделку по продаже, с учётом комиссий 16000грн(606уе). Инвестиция 21месяц.

Обвалишки, считайте на сколько все упало.

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на уровні воздуха каклавана інвестувати і зараз можна около 409у.е. м2.

но ти ж продав гатове

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.