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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 700701702703>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 716
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
9%
68
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
152
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 716
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:23

  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Наконец то потеплело и я отключил батареи, за февраль было 1220 грн.

А сколько в "ГП 30-32" у Прохожий?

извините не понимаю что такое "ГП 30-32", у меня в квартире за отопление 344грн, февраль холодный был однако 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:28

  airmax78 написав:
Вот здесь много любителей в чужих кровоточащих ранах палочкой поковырять.

Зачем вы так?
Просто учимся на чужих ошибках.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:28

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:... а як вам такий "хід конем" у місті Лева?
... от КОНКРЕТНИЙ ПРИКЛАД про МОЮ КВАРТИРУ!
......- от уважно переглянув (Авалон Лайт) на "ЛУНі" і що я бачу? - то, що по 16000м2 - то тільки "трьохи" залишились і то лише в третій секції, бо перша і друга сек. - РОЗКУПЛЕНО ВСЕ ВЩЕНТ! :shock: - а однуха(бо двухи теж всі розкуплені) на моменті коштує 19000м2! (а пів року тому, я там взяв однуху, але таку, щоб можна буде розділити на двуху(більше 50м2) за 14200м2! - подорожчало "нєпадєтскі"! - Я прикинув на калькуляторі і перевів на доляри, то вийшло, що моя "прєлєсць" подорожчала за ПІВ РОКУ приблизно, майже на 10тис. дол.! :shock:
...а головне, якщо б я вичікував того "дешевія", про який беззупинно пишуть на Київській гілці("шо будєт дєшевєць" :mrgreen:), то на моменті(в Лайті) для мене НЕМАЄ - НІ ВАРІАНТІВ, НІ - грошових МОЖЛИВОСТЕЙ!
... отаке(с).... а так, дійсно, чекай Долярчику, поки "подешевіє" до........ пенсії :mrgreen:

..ну, звичайно, я там(вище) трохи перебільшив, бо восени брав однуху по найнижчій ціні..... :oops: - але, тоді, був вибір однух, а тепер, однухи - лише по 19000м2, а це означає, що якщо хтось дуже хоче купити(на моменті) ОДНУХУ, а я б запропонував на тисячу менше(по 18000м2), то б в мене шанси продати по такій ціні - булиб ДУЖЕ ВИСОКІ!
(тож, в будь-якому випадку, ціна таки ЗРОСЛА!)
Зображення
Зображення

Зображення

А можете фото трохи збільшити, бо геть нічого не можливо роздивитись?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:31

  kingkongovets написав:велодорожка в нл
чота ржу
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чё не так?
это дорожка только для лисапетов с квадратными колесами, так и нарисовано, все по чесноку :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:33

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Наконец то потеплело и я отключил батареи, за февраль было 1220 грн.

А сколько в "ГП 30-32" у Прохожий?

извините не понимаю что такое "ГП 30-32", у меня в квартире за отопление 344грн, февраль холодный был однако 8)

а за электричество скажите плиз.... гривен 800?
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:35

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:
  zahar_ написав:А сколько в "ГП 30-32" у Прохожий?

извините не понимаю что такое "ГП 30-32", у меня в квартире за отопление 344грн, февраль холодный был однако 8)

а за электричество скажите плиз.... гривен 800?

360, жена много поверхность юзает 8)
а в чем смысл вопроса то был?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:41

  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:извините не понимаю что такое "ГП 30-32", у меня в квартире за отопление 344грн, февраль холодный был однако 8)

а за электричество скажите плиз.... гривен 800?

360, жена много поверхность юзает 8)
а в чем смысл вопроса то был?

в длительности работы тёплого пола.... извините я забыл что вы ..... :(
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:46

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:а за электричество скажите плиз.... гривен 800?

360, жена много поверхность юзает 8)
а в чем смысл вопроса то был?

в длительности работы тёплого пола.... извините я забыл что вы ..... :(

опять хамиш, "писяголов"(с) :( ?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:00

  alkasander написав:
  Alex6 написав:
Цена на 1K за воздух Варшавского...

март 2016 - 430$ за квадрат
март 2017 - 560$ за квадрат
март 2018 - 720$ за квадрат


Блин, откуда вы эти цифры берете???
Как раз в марте 2016 1к в 1-ой очереди куплена по 590 дол/метр


Сильно зависит от курса по которому можно было слить $$$
в 2016 можно было сдаваться по 29, в 2017 по 28, сейчас максимум 26.2

Ну и 1-я очередь тогда уже успела подорожать, я смотрел на 3-ю.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:36

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:
  airmax78 написав:Можно я не буду отвечать? Эту цифру мне неприятно произносить вслух и писать.

По информации в "матчасть" .
.

:cry: Конечно, как же можно было не напомнить.


Ну от чому на форумі немає мінусів?
Я розумію, що фінансовий форум і всьо такоє, але має бути хоча б елементарна порядність.

захар, тобі мінус 100 особисто від мене. Хперд йо.аний.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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