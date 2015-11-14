Не только отмывание, а еще и защита от инфляции.
Ну и немножко схематоза:
а что если, в "всёпродано" квартирах прописывать мертвых душ и фантомных жителей, оформляя на них субсидию с последующей монетизацией? (ведь введут и очень скоро)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:40
Не только отмывание, а еще и защита от инфляции.
Ну и немножко схематоза:
а что если, в "всёпродано" квартирах прописывать мертвых душ и фантомных жителей, оформляя на них субсидию с последующей монетизацией? (ведь введут и очень скоро)
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Пон 26 бер, 2018 23:12
Валерия, он здесь не славился ни честностью ни порядочность по отношению к другим. По этому, у всех, включая эксперта, к нему отношение соответствующее.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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