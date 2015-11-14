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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:23
zahar_ написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Наконец то потеплело и я отключил батареи, за февраль было 1220 грн.
А сколько в "ГП 30-32" у Прохожий?
извините не понимаю что такое "ГП 30-32", у меня в квартире за отопление 344грн, февраль холодный был однако
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:28
airmax78 написав:
Вот здесь много любителей в чужих кровоточащих ранах палочкой поковырять.
Зачем вы так?
Просто учимся на чужих ошибках.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:31
kingkongovets написав:
велодорожка в нл
чота ржу
чё не так?
это дорожка только для лисапетов с квадратными колесами, так и нарисовано, все по чесноку
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:33
Прохожий написав: zahar_ написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Наконец то потеплело и я отключил батареи, за февраль было 1220 грн.
А сколько в "ГП 30-32" у Прохожий?
извините не понимаю что такое "ГП 30-32", у меня в квартире за отопление 344грн, февраль холодный был однако
а за электричество скажите плиз.... гривен 800?
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:35
Оранжевый-хит сезона написав: Прохожий написав: zahar_ написав:
А сколько в "ГП 30-32" у Прохожий?
извините не понимаю что такое "ГП 30-32", у меня в квартире за отопление 344грн, февраль холодный был однако
а за электричество скажите плиз.... гривен 800?
360, жена много поверхность юзает
а в чем смысл вопроса то был?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:41
Прохожий написав: Оранжевый-хит сезона написав: Прохожий написав:
извините не понимаю что такое "ГП 30-32", у меня в квартире за отопление 344грн, февраль холодный был однако
а за электричество скажите плиз.... гривен 800?
360, жена много поверхность юзает
а в чем смысл вопроса то был?
в длительности работы тёплого пола.... извините я забыл что вы .....
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Додано: Пон 26 бер, 2018 22:00
alkasander написав: Alex6 написав:
Цена на 1K за воздух Варшавского...
март 2016 - 430$ за квадрат
март 2017 - 560$ за квадрат
март 2018 - 720$ за квадрат
Блин, откуда вы эти цифры берете???
Как раз в марте 2016 1к в 1-ой очереди куплена по 590 дол/метр
Сильно зависит от курса по которому можно было слить $$$
в 2016 можно было сдаваться по 29, в 2017 по 28, сейчас максимум 26.2
Ну и 1-я очередь тогда уже успела подорожать, я смотрел на 3-ю.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 22:36
airmax78 написав: zahar_ написав: airmax78 написав:
Можно я не буду отвечать? Эту цифру мне неприятно произносить вслух и писать.
По информации в "матчасть" .
.
Конечно, как же можно было не напомнить.
Ну от чому на форумі немає мінусів?
Я розумію, що фінансовий форум і всьо такоє, але має бути хоча б елементарна порядність.
захар, тобі мінус 100 особисто від мене. Хперд йо.аний.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Пон 26 бер, 2018 22:40
Эгоист написав:
Для чего сейчас строится такое количество домов? Кому нужны холодные непроинвестированные, нераспроданные и незаселенные коробки? Зачем застройщикам замороженные стройки и пустые котлованы?
Ответ один: Это тупо отмывание черных денег аффилированных с застройщиками чиновников.
Не только отмывание, а еще и защита от инфляции.
Ну и немножко схематоза:
а что если, в "всёпродано" квартирах прописывать мертвых душ и фантомных жителей, оформляя на них субсидию с последующей монетизацией? (ведь введут и очень скоро)
Ut sementem feceris, ita et metes
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Додано: Пон 26 бер, 2018 23:12
galadriel написав: airmax78 написав: zahar_ написав:
По информации в "матчасть" .
.
Конечно, как же можно было не напомнить.
Ну от чому на форумі немає мінусів?
Я розумію, що фінансовий форум і всьо такоє, але має бути хоча б елементарна порядність.
захар, тобі мінус 100 особисто від мене.
Валерия, он здесь не отличился ни честностью ни порядочность по отношению к другим.
По этому, у всех, включая эксперта, к нему отношение соответствующее.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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