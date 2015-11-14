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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 700701702703

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 716
Висота стель
4%
29
Гарний вигляд з вікон
9%
68
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
152
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
112
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
137
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 716
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 00:05

  Эгоист написав:Валерия, он здесь не отличился ни честностью ни порядочность по отношению к другим.
По этому, у всех, включая эксперта, к нему отношение соответствующее.

Вот чем вам-то я не угодил? Когда я вам в суп насрал?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 00:20

  galadriel написав:
  airmax78 написав:
  zahar_ написав:По информации в "матчасть" .
.

:cry: Конечно, как же можно было не напомнить.


Ну от чому на форумі немає мінусів?
Я розумію, що фінансовий форум і всьо такоє, але має бути хоча б елементарна порядність.

захар, тобі мінус 100 особисто від мене. Хперд йо.аний.

Ой, спасибо за поддержку. Но пусть глумятся. Мне не привыкать. Это Захар в отместку за мои нападки на совколшлак, адвокатом которого он является. Как-будто если я не буду критиковать совкошлак, то цены на него перестанут валиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 00:34

Та я в курсі. Просто колупатися в чужих неприємностях - це вже занадто.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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