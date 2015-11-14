|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 бер, 2018 00:05
Эгоист написав:
Валерия, он здесь не отличился ни честностью ни порядочность по отношению к другим.
По этому, у всех, включая эксперта, к нему отношение соответствующее.
Вот чем вам-то я не угодил? Когда я вам в суп насрал?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24151
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 649 раз.
- Подякували: 2759 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 бер, 2018 00:20
galadriel написав: airmax78 написав: zahar_ написав:
По информации в "матчасть" .
.
Конечно, как же можно было не напомнить.
Ну от чому на форумі немає мінусів?
Я розумію, що фінансовий форум і всьо такоє, але має бути хоча б елементарна порядність.
захар, тобі мінус 100 особисто від мене. Хперд йо.аний.
Ой, спасибо за поддержку. Но пусть глумятся. Мне не привыкать. Это Захар в отместку за мои нападки на совколшлак, адвокатом которого он является. Как-будто если я не буду критиковать совкошлак, то цены на него перестанут валиться.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24151
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 649 раз.
- Подякували: 2759 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 бер, 2018 00:34
Та я в курсі. Просто колупатися в чужих неприємностях - це вже занадто.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
-
galadriel
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 29.01.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|